Один такой случай на 40 тысяч детей. Новорожденному из Мурманской области удалили редкий вид опухоли

Малыша из Мурманской области прооперировали на второй день жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете провели сложную операцию по удалению у новорожденного редкого вида опухоли.

Новообразование у малыша из Мурманской области обнаружили еще в утробе матери во время УЗИ. Северянку госпитализировали в перинатальный центр при университете, и сделали ей кесарево сечение. А уже на второй день жизни крохи он перенес операцию, которая длилась почти пять часов – ему удаляли крестцово-копчиковую тератому. Вероятность ее возникновения составляет один случай на 35-40 тысяч детей.

- Сложность операции была в большом размере образования, его обильном кровоснабжении и прилежании важных анатомических структур, – рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексей Подкаменев.

Опасность такой опухоли в том, что она мешает развитию мочевыводящей системы и костей таза.

- До 90% тератом крестцово-копчиковой области у новорожденных являются доброкачественными, однако после двухмесячного возраста значительно возрастает риск малигнизации опухоли, и ко второму полугодию жизни от 40% до 80% опухолей содержат недифференцированные клетки. Поэтому хирургическое удаление тератомы выполняют в неонатальном периоде. Риск рецидива опухоли не превышает 14%, однако необходимо наблюдение пациентов не менее четырех лет с регулярными осмотрами, ультразвуковыми исследованиями, - пояснили в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.

Прооперированному малышу предстоит долгая реабилитация.

- Пока делать какие-либо прогнозы рано, но мы прикладываем все усилия, чтобы пациент полностью восстановился и мог развиваться так же как и его сверстники, - рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и детей грудного возраста Ирина Мызникова.

Специалисты отмечают, что крестцово-копчиковая тератома в 3-4 раза чаще встречается у девочек, чем у мальчиков. Точная причина появления этой опухоли не известна, иногда этой генетический фактор, иногда – инфекционная патология у матерей во время беременности.

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