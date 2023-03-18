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Здоровье18 марта 2023 7:22

Один такой случай на 40 тысяч детей. Новорожденному из Мурманской области удалили редкий вид опухоли

Новообразование вышло на половину веса малыша
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Малыша из Мурманской области прооперировали на второй день жизни.

Малыша из Мурманской области прооперировали на второй день жизни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете провели сложную операцию по удалению у новорожденного редкого вида опухоли.

Новообразование у малыша из Мурманской области обнаружили еще в утробе матери во время УЗИ. Северянку госпитализировали в перинатальный центр при университете, и сделали ей кесарево сечение. А уже на второй день жизни крохи он перенес операцию, которая длилась почти пять часов – ему удаляли крестцово-копчиковую тератому. Вероятность ее возникновения составляет один случай на 35-40 тысяч детей.

- Сложность операции была в большом размере образования, его обильном кровоснабжении и прилежании важных анатомических структур, – рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексей Подкаменев.

Опасность такой опухоли в том, что она мешает развитию мочевыводящей системы и костей таза.

- До 90% тератом крестцово-копчиковой области у новорожденных являются доброкачественными, однако после двухмесячного возраста значительно возрастает риск малигнизации опухоли, и ко второму полугодию жизни от 40% до 80% опухолей содержат недифференцированные клетки. Поэтому хирургическое удаление тератомы выполняют в неонатальном периоде. Риск рецидива опухоли не превышает 14%, однако необходимо наблюдение пациентов не менее четырех лет с регулярными осмотрами, ультразвуковыми исследованиями, - пояснили в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.

Прооперированному малышу предстоит долгая реабилитация.

- Пока делать какие-либо прогнозы рано, но мы прикладываем все усилия, чтобы пациент полностью восстановился и мог развиваться так же как и его сверстники, - рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и детей грудного возраста Ирина Мызникова.

Специалисты отмечают, что крестцово-копчиковая тератома в 3-4 раза чаще встречается у девочек, чем у мальчиков. Точная причина появления этой опухоли не известна, иногда этой генетический фактор, иногда – инфекционная патология у матерей во время беременности.

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