От новых сортов растений до генной терапии. «ФосАгро» и «Сириус» развивают многофункциональный лабораторный комплекс

С технологическим оснащением и возможностями лабораторного комплекса во время своего визита в университет «Сириус» ознакомился президент России Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ

В новом лабораторном комплексе университета «Сириус», площадь которого превышает 7,5 тысячи квадратных метров, расположено несколько ресурсных центров, оснащенных самым современным оборудованием, с помощью которого ученые и студенты университета могут проводить широкий спектр исследований в области наук о жизни. Среди них – поиск новых методов борьбы с инфекциями растений при минимальном использовании химикатов, создание новых сортов растений с лучшей урожайностью, изучение механизмов старения, разработка лекарств для персонифицированной медицины, генной терапии и средств борьбы с суперпатогенами.

С технологическим оснащением и возможностями лабораторного комплекса во время своего визита в университет «Сириус» ознакомился президент России Владимир Путин.

- Сейчас российская наука как никогда близка к технологическому прорыву в области экспериментальной медицины, но остается последний решающий шаг, который позволит вписать несколько важных глав в историю мировой фармацевтики и медицины, как это было сделано в ходе разработки вакцины от коронавируса. Экспериментальное правовое регулирование федеральной территории «Сириус» создает для таких прорывных решений особенно благоприятные условия, - оценил возможности университета глава государства.

Лабораторный комплекс построен на средства «ФосАгро». Компания не только выделила средства на его строительство, но и намерена компенсировать университету часть затрат на обучение части студентов-биологов и создание программ для бакалавров. По перспективным темам будут объявлены гранты для ведущих научных сотрудников.

В свою очередь специалисты «Сириуса» при поддержке «ФосАгро» разработали инновационные образовательные методики и современную профориентационную программу. Они применяются в финансируемых компанией «ФосАгро-школах» и подшефных ей колледжах. Педагоги «ФосАгро-школ» регулярно повышают свой профессиональный уровень на базе центра. Также в числе совместных проектов – «Уроки настоящего» и «Большие вызовы», в рамках которых организация предлагает школьникам решать практические кейсы.

Также компания «ФосАгро» разработала интенсивный двухнедельный образовательный модуль для приезжающих в «Сириус» студентов направлений «Химическая технология неорганических веществ», «Агрономия», «Агрохимия».

Сейчас продолжается совместная работа «Сириуса» и «ФосАгро» над развитием лабораторного комплекса университета. Его вторую очередь планируют запустить в эксплуатацию до конца 2024 года.