Вступает в силу новый закон об использовании навоза. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует. Федеральным законом от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены требования к обращению побочных продуктов животноводства.

Вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку, стоки, можно, как и раньше, признавать отходами и соответствующим образом утилизировать. А можно признавать побочными продуктами животноводства, перерабатывать в агрохимикаты либо другие продукты и использовать в сельскохозяйственном производстве.

Решение о том, признавать ли такие вещества побочными продуктами животноводства с целью дальнейшего использования, принимает владелец. Об этом и об использовании побочных продуктов животноводства будет необходимо уведомлять территориальное управление Россельхознадзора. Делать это должны, в соответствии с законом, юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица. Личных подсобных хозяйств это требование не касается.

Порядок, сроки и форма направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 07.10.2022 № 671. Приказ вступил в силу с 1 марта 2023 года.

Уведомление направляется ежегодно на предстоящий календарный год не позднее 31 декабря текущего года в территориальное управление Россельхознадзора. За 2023 год уведомление должно быть подано в период до 1 мая 2023 года.

Согласно закону, хранение побочных продуктов животноводства до их обработки, переработки допускается только на специализированных площадках. Передавать отходы животноводства можно только хозяйствующим субъектам, занимающимся сельскохозяйственным производством.

Кроме того, определены случаи, когда побочные продукты животноводства признаются отходами по результатам контрольно-надзорного мероприятия, проводимого на землях сельскохозяйственного назначения.

За нарушение законодательства в области обращения побочных продуктов животноводства предусмотрена административная ответственность.

В обработанных и переработанных побочных продуктах животноводства наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов и паразитов не допускается. Нормативы содержания токсичных элементов, пестицидов, патогенных и болезнетворных микроорганизмов и паразитов, а также токсичных элементов, пестицидов приведены в приложении к постановлению Правительства РФ от 31.10.2022 № 1940.

ВНИМАНИЕ!

Подробную информацию можно получить на сайте Управления Россельхознадзора https://10.fsvps.gov.ru/ или по телефонам в Республике Карелия: (8142)56-60-20; в Архангельской области и Ненецком автономном округе: (8182)28-66-36, 28-63-57, в Республике Коми: (8212) 21-82-57; 21-82-54, в Мурманской области: (8152) 45-64-07.