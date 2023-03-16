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Общество16 марта 2023 13:56

Лишь передышки между снегопадами. Главный синоптик мурманского УГМС рассказывает о погоде на март 2023 года

Весну ждать стоит не раньше апреля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Как бы не хотели жители Мурманской области поскорее встретить долгожданную весну, она к ним поворачивается спиной.

Как бы не хотели жители Мурманской области поскорее встретить долгожданную весну, она к ним поворачивается спиной.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как бы не хотели жители Мурманской области поскорее встретить долгожданную весну, она к ним поворачивается спиной. По крайней мере, в марте, ведь сейчас в регионе царят снегопады. И похоже, что уйдут они явно не раньше апреля.

По словам главного синоптика мурманского гидрометцентра Елены Сиеккинен, сугробы пока что никуда не денутся.

По словам главного синоптика мурманского гидрометцентра Елены Сиеккинен, сугробы пока что никуда не денутся.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

По словам главного синоптика мурманского гидрометцентра Елены Сиеккинен, сугробы пока что никуда не денутся. Максимум, что будет, так это временные передышки между снегопадами, но в целом погода обещает быть неспокойной.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Ближайшие пять дней будем находиться во власти снегов из-за циклона, смещающегося с юга. На следующей неделе тоже ожидаются снегопады, и по югу области, и по северу. Для марта это нормально, в этом месяце продолжается снегонакопление, - сообщила Елена Сиеккинен «КП»-Мурманск».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Причем только кажется, что засыпало всю Мурманскую область. Так, например, в Ловозерском районе наблюдается положительная температура воздуха, в Каневке шли дожди.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Много, это когда за полсуток выпадает 6 миллиметров снега. В Мурманске такого не наблюдается пока что. Вообще, месячную норму по осадкам еще не взял ни один населенный пункт Кольского полуострова. Максимально приблизилась к таким показателям только Ура-Губа (36 миллиметров осадков без учета минувшей ночи) и Ловозеро, - объясняет синоптик.

В Мончегорске и Апатитах, например, с начала марта выпала половина месячной нормы осадков, что нормально, учитывая, что сейчас середина месяца.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кутаемся потеплее и ждет еще месяц, когда по климатической норме должна прийти настоящая весна.

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