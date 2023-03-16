Лишь передышки между снегопадами. Главный синоптик мурманского УГМС рассказывает о погоде на март 2023 года

Как бы не хотели жители Мурманской области поскорее встретить долгожданную весну, она к ним поворачивается спиной. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как бы не хотели жители Мурманской области поскорее встретить долгожданную весну, она к ним поворачивается спиной. По крайней мере, в марте, ведь сейчас в регионе царят снегопады. И похоже, что уйдут они явно не раньше апреля.

По словам главного синоптика мурманского гидрометцентра Елены Сиеккинен, сугробы пока что никуда не денутся. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По словам главного синоптика мурманского гидрометцентра Елены Сиеккинен, сугробы пока что никуда не денутся. Максимум, что будет, так это временные передышки между снегопадами, но в целом погода обещает быть неспокойной.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Ближайшие пять дней будем находиться во власти снегов из-за циклона, смещающегося с юга. На следующей неделе тоже ожидаются снегопады, и по югу области, и по северу. Для марта это нормально, в этом месяце продолжается снегонакопление, - сообщила Елена Сиеккинен «КП»-Мурманск».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Причем только кажется, что засыпало всю Мурманскую область. Так, например, в Ловозерском районе наблюдается положительная температура воздуха, в Каневке шли дожди.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Много, это когда за полсуток выпадает 6 миллиметров снега. В Мурманске такого не наблюдается пока что. Вообще, месячную норму по осадкам еще не взял ни один населенный пункт Кольского полуострова. Максимально приблизилась к таким показателям только Ура-Губа (36 миллиметров осадков без учета минувшей ночи) и Ловозеро, - объясняет синоптик.

В Мончегорске и Апатитах, например, с начала марта выпала половина месячной нормы осадков, что нормально, учитывая, что сейчас середина месяца.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кутаемся потеплее и ждет еще месяц, когда по климатической норме должна прийти настоящая весна.

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