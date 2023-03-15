В Мурманске дали старт Году педагога и наставника

Андрей Чибис провел встречу с ветеранами педагогического труда. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

2023 год объявлен президентом как Год педагога и наставника, его торжественное открытие в Мурманской области состоялось в марте с участием ветеранов педагогического труда.

Выступая на церемонии, губернатор Андрей Чибис отметил, что ключевая задача в 2023 году – внедрить в систему профориентацию с четкой и понятной подачей для детей разного возраста.

- Важно, чтобы у ребят была объективная информация о возможностях. Мы сможем сделать это только вместе. Необходимо создать доступный контент, разъяснения, организовать поездки на уникальные промышленные объекты региона. С 1 сентября мы должны внедрить системную работу, направленную на понимание у ребят, как можно развиваться в Мурманской области, какие есть востребованные профессии. Тогда ребенок вместе с родителями будет принимать взвешенное решение. Прошу сконцентрироваться на этом профильное министерство, управления образования в муниципалитетах, учительские сообщества и коллективы, – отметил Андрей Чибис. - В 2024 году мы также создадим новый корпус в Печенге. Эта школа носит имя Героя России Михаила Попова. Также в регионе активно меняется образовательная инфраструктура в рамках плана «На Севере – жить!». Благодаря проекту «Арктическая школа» 156 пространств уже сделано, в этом году мы также продолжим обновлять помещения для юных северян. Также начинают открываться центры «Уникум». Уже начали работу 20 высококлассно оборудованных пространств для подготовки олимпиадников, осенью откроются еще четыре. Набор преференций и талантливым ученикам, и преподавателям будет сохранен и продолжит развиваться.

Перед церемонией прошла встреча главы региона с педагогами, чей опыт работы исчисляется десятилетиями. Ее участников поблагодарили за силы, мудрость и свет образования, которые они вложили в разные поколения северян. А также с наставниками обсудили то, как сейчас развивается сфера образования в регионе.

- Получил искреннее удовольствие от общения. Именно эти опытные и мудрые педагоги-наставники вложили свои знания и душу в воспитание поколения, которое сейчас развивает Арктику, стоит на передовой и защищает нашу Родину. Крепкого здоровья, благополучия и долголетия нашим педагогам, - отметил Андрей Чибис.

В Мурманске состоялась церемония открытия Года педагога и наставника. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

А В ЭТО ВРЕМЯ

Расскажет книга

16 марта в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой откроется тематическая выставка к Году педагога и наставника.

- В экспозиции – литература, знакомящая с профессией педагога и выдающимися деятелями отечественной педагогики. Большой раздел выставки наполнен лучшими произведениями отечественных и зарубежных авторов, раскрывающими образ учителя, школы и ученика, рассказывающими об увлекательной, наполненной событиями школьной жизни. Кроме того, у посетителей будет возможность увидеть экспонаты мини-музея школьных предметов и познакомиться с литературой о них, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Работать экспозиция будет до конца года.

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