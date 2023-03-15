Безболезненные перемены. Что означает присоединение женских консультаций к поликлиникам в Мурманске

Обследования для беременных северянок планируют сделать удобнее и быстрее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переезд без переезда – так можно описать процесс, который происходит с женскими консультациями в Мурманске: их «закрепляют» за другими медучреждениями. Так, женская консультация №1 войдет в состав городской поликлиники №1, а №3 уже стала частью поликлиники №2. Любой такой процесс порождает много слухов, например, северянок, которые ходили в здание на улице Карла Маркса, где находится ЖК №1, в сети пугали, что им теперь придется ездить в Ленинский округ – в перинатальный центр и консультацию №2. Однако на самом деле присоединение больше скажется на внутренней кухне медучреждений, чем на пациентах. Хотя и для них будут изменения.

- Самое главное, чтобы пациенты от наших мероприятий по переходу не пострадали, как можно меньше заметили их. Хотя определенные трудности существуют: и в количестве специалистов, и количестве прикрепленного населения. Мы ушли из филиала на Ломоносова, 8 со всеми своими пациентами. Хочу попросить у северянок немного терпения, потому что будет трудно, например, с записью на прием к врачу. Но если есть проблема, и человек пришел в консультацию, я уверяю, что мы поможем. Нам очень хочется развиваться в лучшую сторону, - пообещала заведующая женской консультацией №1 Ирина Андрущенко.

Главное – ЖК останется в том же помещении, где находится сейчас, но создается техническое задание для ремонта кабинетов. Поэтому пациенткам не надо будет выбирать новый маршрут. А вот сотрудникам придется перестроиться на работу с новым программным обеспечением.

- Очень хочется надеяться, что принципиальных отличий в работе не будет, мы ожидаем решение по вопросу доступности помощи – она должна быть увеличена, проще должно стать прохождение лабораторных исследований и консультативной помощи узких специалистов. Раньше пациент приходил на прием, акушер-гинеколог давал бегунок и человек должен был сам записываться на прием к специалистам через поликлинику или через диагностический центр. Мы же надеемся, что все это станет проще, - отметил главный врач Мурманской городской поликлиники №1 Артем Ладыгин. – Если нагрузка на время перехода, который может длиться месяц-два, будет очень большой, то помощь окажут на базе второй женской консультации.

Как отметила Ирина Андрущенко, больше всего рабочих трудностей возникает с беременными северянками, которые проходят обширное обследование – его планируют структурировать в одну цепочку, чтобы сделать короче по времени. Также в ЖК №3 надеются, что доступнее станет первичный онкологический кабинет.

То, через что сейчас проходит женская консультация №1, уже прошли осенью 2022 года коллеги из ЖК №3, к которой приписаны 26 тысяч мурманчанок. В медучреждении почти закрыли вопрос с кадрами. Как отмечают в минздраве, процесс перехода хоть и был трудоемким, но оказался успешным.

- Преимуществ много. Раньше консультация не могла участвовать в процессе стартовавшей в 2021 году модернизации системы здравоохранения. Теперь же ее помещения привели в соответствие со всеми современными требованиями, закуплено новое оборудование. Еще один важный момент – медицинская помощь оказывается в одном здании с единой регистратурой, что удобно и пациенткам, и специалистам, - рассказывает главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев. – Отмечу, что все трудности с записью возникают из-за нехватки врачей. Но уверен, что коллеги из консультации №1 и поликлиники №1 решат этот вопрос, как решили мы.

Так что северянкам стоит набраться терпения, чтобы потом посещение врачей стало удобнее.

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