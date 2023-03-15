Праздник Севера, «Моайнас ланнь» и День оленевода. Северян приглашают познакомиться с саамской культурой

Участников праздников ждет погружение в разнообразие культур народов Севера. Фото: Олег ФИЛОНОК

Этой весной в Мурманской области пройдут традиционные саамские праздники, которые всегда готовы порадовать гостей интересными активностями и доброй атмосферой.

Так, 25 марта всех зовут в Ловозеро, где состоится одно из самых ярких мероприятий в культурной и спортивной жизни региона - 88-й открытый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода. Такие мероприятия помогают оберегать и развивать культуру саами, прививать людям любовь к физкультуре, в том числе популяризировать национальные виды спорта.

В этом году территорию проведения праздника решили поменять. Так, на улице Пионерской развернется концертная программа, интерактивная площадка для детей и ярмарочные ряды. А на стадионе на улице Спортивной пройдут игры спортсменов в зимний футбол и хоккей с шайбой. Соревнования лыжников пройдут на привычном месте – лесной лыжной трассе.

Желающих принять участие в национальных видах спорта, а это метание аркана, стрельба из арбалета и национальная борьба, ждут у Северного национального колледжа (ул. Пионерская, 8). Оленьи упряжки и снегоходные такси для катания расположатся у дома № 8 на улице Школьной.

- Главным событием праздника станут гонки на оленьих упряжках среди профессиональных оленеводов, которые передают свои навыки из поколения в поколение. Своих оленей участники заранее тренируют и тщательно украшают. В этом году оленьи гонки стартуют на поле за домами № 4 и 6 на улице Пионерской. Старт будет дан в 12.00, - сообщают в Центре народов Севера.

А в следующем месяце, 29 апреля, в Молочном пройдет XVIII фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»). В этот раз он будет посвящен 105-летию со дня рождения саамского писателя Лазаря Дмитриевича Яковлева.

Праздник позволяет популяризировать саамский язык, которым сейчас владеют единицы, приобщить детей к его культурным ценностям, а также поддержать юные дарования, говорящие на родном языке.

Фестиваль соберет на своей сцене юных актеров и чтецов со всей Мурманской области, представляющих богатство культурного наследия коренного малочисленного народа Севера – саами. Гостей ждут театрализованные постановки на саамском языке, в их числе - «Волшебный мир сказок», «Ларец саамских сказок Яковлева Лазаря Дмитриевича» и «Сказка под ритмы саамского бубна». Также пройдет конкурс художественного слова «Пэрьмусс ло гкэй» («Лучший чтец»), будут работать интерактивные творческие площадки и мастер-классы по саамскому рукоделию.

Организаторы также приглашают принять участие в празднике талантливых северян. Зовут творческие объединения, семьи, авторские, национальные фольклорные коллективы, студии, образовательные и культурные учреждения. Заявки принимаются по адресу электронной почты centr_kmns@inbox.ru до 14 апреля 2023 года, заявки на участие в конкурсе чтецов – до 21 апреля.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 41-15-01.

СПРАВКА

Впервые Праздник Севера провели 30 марта 1934 года, причем первоначально проводились соревнования только среди лыжников. Три года спустя, в 1937 году, в список соревнований были включены гонки на оленьих упряжках.

Традиционно в календарь этого большого спортивного события вписан яркий праздник тундрового населения - День оленевода, в рамках которого проводятся соревнования по национальным видам спорта народов Севера.

Фестиваль «Моайнас ланнь» проводится для сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренного малочисленного народа Севера – саамов, популяризации и поддержки саамского языка в регионе, приобщения подрастающего поколения к его культурным ценностям, а также выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, говорящих на родном языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru