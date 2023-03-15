Под знаком качества, или стоматология как искусство

Главный врач стоматологии « Петродент» Татьяна Вилоровна Михалкина. Фото: petrodent10.ru

Известен факт о том, что красивые здоровые зубы – это, скорее, исключение, чем правило. Однако подарить себе красивую здоровую улыбку возможно, благодаря посещению стоматологического кабинета. Если выбранная клиника сочетает в себе высокопрофессиональное обслуживание и индивидуальный подход к пациенту, то процесс лечения становится не только необходимостью, но и приятной процедурой для любого пациента.

Стоматология «Петродент» – сеть клиник, которая успешно работает в Петрозаводске более 20 лет и объединяет врачей Карелии и других регионов страны, профессионалов своего дела, главное для которых – это результат. Главный врач, стоматолог-ортопед Михалкина Татьяна Вилоровна – доктор, владеющий полным спектром ортопедических технологий. Это человек с большим сердцем, отзывчивой душой, которую коллеги между собой называют просто «мамой».

Помимо высокого профессионализма, одним из ценных качеств доктора является умение создать особую теплую атмосферу в клиниках. В интервью с Татьяной Вилоровной были выделены главные штрихи-ориентиры, которые наиболее ярко характеризуют работу специалистов клиники.

О коллективе и качестве услуг

– В наших клиниках работают врачи, которые совершенствуют свое мастерство, посещая мастер-классы, лекции, конгрессы на территории России и за рубежом. Ни для кого не секрет, что стоимость этих учеб достаточно высокая. Однако, без новых знаний нет развития, поэтому клиника берет на себя большую часть финансовой нагрузки, чтобы наши доктора могли посетить по несколько мастер-классов в год.

Так в июле прошлого года Сергеичева Наталья посетила конгресс в Италии, где было всего 22 доктора из России. Это связано не только с высокой стоимостью обучения, но и с тем, что сейчас добираться до европейских стран очень сложно. Но жажда новых знаний, полученных из первых уст от гуру стоматологии, и желание дать своим пациентам самое лучшее творят чудеса.

Несколько лет мы используем в своей работе биокерамику. Это прекрасный материал, который может стимулировать, как физиологические процессы в костной ткани, так и минерализацию дентина зуба. Пожалуй, мы единственные, кто прошел обучение и знает все нюансы использования этого материала. На конгрессе в Италии Наталья Сергеичева еще раз убедилась в превосходных результатах лечения с использованием биокерамики, узнала новые подходы и нюансы в работе с этим материалом.

Другой наш врач – микроскопист и большая умница в области эстетической реставрации Клейменова Екатерина посетила в Италии клинику знаменитого доктора Арнальдо Кастеллучи, где также как и в клиниках «Петродент» отмечают превосходные результаты трехмерной обтурации (заполнение) корневых каналов зуба. Преимущество данной методики в том, что в канале зуба не остается пор, поднутрений, а значит и нет места, где выживет микроб. Поэтому такие зубы прослужат очень долго. Мы гордимся тем, что наши врачи проводят лечение зубов на высочайшем уровне.

Наши врачи не просто посещают различные курсы, но также передают полученные знания и новый опыт своим коллегам: для этого мы регулярно проводим рабочие совещания и консилиумы. Благодаря таким учебам и общению с коллегами из других регионов и стран, мы, в том числе, узнаем о новейших разработках в области стоматологического оборудования и медицинских технологий. И конечно, приобретаем новые системы инструментов новые медицинские приборы и материалы, чтобы наши врачи могли применять в своей работе все самое лучшее.

Ведь качество услуг – один из важнейших принципов работы клиники.

Ежедневно заведущими клиник проводится проверка медицинских карточек пациентов, регулярно проходят заседания врачебной комиссии. Таким образом, мы поддерживаем профессиональный контроль за процессом лечения – это помогает не только предвидеть и предотвратить развитие заболеваний, но и внедрить междисциплинарный подход, когда стоматологическая проблема пациента решается максимально эффективно с точки зрения разных врачебных специальностей. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. В нашем случае это не только голова, но и руки, и бесценный индивидуальный опыт команды врачей. Все нацелено на то, чтобы помочь пациенту!

Особенное внимание мы уделяем пациентам, которые приходят к нам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями: онкологические, кардиологические, заболевания эндокринной системы. В таких ситуациях существуют определенные риски при лечении зубов: мы сотрудничаем с зарубежными коллегами, которые занимаются уникальными случаями в сфере стоматологии, и получаем ценную консультацию и рекомендации по индивидуальным случаям в лечении. Таким образом, нам неоднократно удалось решать проблемы пациентов, от лечения которых отказались другие клиники в городе.

За последние годы мы можем похвастаться прекрасными результатами в области лечения рецессии десны (поднятия десны в результате которого происходит обнажение корней зубов). Наши доктора Скопина Дарья и Бекленищева Илона проводят миниивазивные (щадящие) операции, результатом которых является восстановление уровня десны (корни закрыты). В клинике имеется лазер, который широко используется в работе: бескровные разрезы, стерилизация пародонтологических карманов, обработка патологических элементов для быстрого заживления, отбеливание.

«Творческий подход в работе – это про нас»

– Что такое кариес? «Дупло», «гнездо», «дырка», как только не называют этот процесс. Да, на самом деле так и есть. Результат кариеса – это дырка. Микробы и их токсины проникают в ткани зуба и разрушают их. Правда, помимо «дырки» в процесс включены и окружающие ткани, и даже пульпа (нерв). Чтобы вылечить зуб нам требуется убрать все пораженные ткани. Но этого мало. Нужно еще и восстановить орган

Вспомните остров сокровищ! У пирата не было ноги, зато был прекрасный протез из дерева. И давайте сравним его с современным бионический протезом. И там, и там нет стопроцентного воссоздания отсутствующего органа, но все же второй вариант явно предпочтительней. Так и с пломбами. Можно быстро за пять минут «залепить» отверстие. А можно воссоздать бугры так, чтобы они жевали. Наша основная задача – воссоздавать, и мы это делаем!

Думающие доктора

3D-снимок и дентальный микроскоп – «золотой стандарт» современной стоматологии. Мы активно используем и то, и другое в своей рутинной работе. Например, приходит пациент с намерением удалить разрушенный зуб к хирургу. Казалось бы, что проще – удалить зуб. Но наши врачи всегда ставят себя на место пациента, думают, в первую очередь, о человеке, о его здоровье, дальнейшей реабилитации. Хирург направляет пациента на снимок, затем подключаются микроскописты, ортопеды. И зачастую зуб удается спасти. У нас прекрасная статистика – 95 % зубов, которые из других клиник к нам направили на удаление, нам удается спасти благодаря лечению под микроскопом. На сегодняшний день, мы находимся в лидерах по наличию микроскопов: в «Петроденте» их пять, ведь микроскоп в стоматологии – это огромные возможности.

Зубы за один день

– Еще недавно для пациентов с полным отсутствием зубов единственным вариантом было изготовление съемного протеза, использование которого сопряжено с определенными сложностями: во время разговора и приема пищи протез может немного двигаться, с таким протезом нельзя есть твердую, вязкую пищу. Продукты, содержащие орешки, мелкое зерно (даже такое как мак) могут вызывать болезненные ощущения. Поэтому в нашей клинике широко применяется методика «все на 4» и «все на 6». Это результат командной работы имплантолога и стоматолога – ортопеда с применением цифровых технологий. После тщательного изучения 3Д-снимка, имплантолог планирует операцию, виртуально расставляя импланты с учетом их размеров и окружающих анатомических структур. Данное «планирование» переводится в так называемый хирургический шаблон, позволяющий перенести установку имплантов в нужное положение и сводящий к минимуму возможность осложнений во время операции. Уже на следующий день стоматолог-ортопед фиксирует пациенту новые зубы. Раньше о таком можно было только мечтать.

Конечно, в рамках одной статьи невозможно рассказать о всех достижениях в области стоматологии, о каждом нашем докторе, но могу сказать точно: наши врачи – наша гордость!

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