Производственный рекорд и новые инвестиции. Совет директоров «ФосАгро» признал успешными итоги 2022 года

Кировский филиал АО «Апатит» в 2022 году остался самой инвестиционно емкой производственной площадкой ФосАгро. Фото: ПАО "ФосАгро"

На состоявшемся накануне заседании Совета директоров «ФосАгро» были рассмотрены результаты работы компании в прошлом году. По словам генерального директора компании Михаила Рыбникова, агрохимики вновь установили исторический рекорд по объемам производства.

- В прошлом году нам удалось сохранить уверенную динамику роста, несмотря на внешние вызовы. «ФосАгро» добилась значительных успехов как в области производства и сбыта продукции, так и в части реализации инвестиционной программы, - заявил на заседании Совета директоров «ФосАгро» ее генеральный директор Михаил Рыбников. - В 2022 году мы установили новый исторический рекорд. Наши предприятия выпустили 11,1 млн тонн агрохимической продукции, что почти на 5% превысило показатели 2021 года. Такой результат стал возможным благодаря профессиональной работе всего трудового коллектива и непрерывным масштабным инвестициям в основной капитал компании. В прошлом году сделан очередной уверенный шаг к выполнению задач, поставленных Стратегией-2025.

Успех российской агрохимии - одной из системообразующих отраслей экономики России - внес свой заметный вклад и в укрепление всей отечественной экономики. О том, что, несмотря на новые вызовы, она продолжает расти, в феврале этого года говорил уже Президент России в своем Послании Федеральному Собранию.

- Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с ответственными, предсказуемыми партнерами, а таких много, в мире таких большинство. Многие базовые, подчеркну, именно гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство, - заявил тогда Владимир Путин.

Поднять планку еще выше

Кировский филиал АО «Апатит» в 2022 году остался самой инвестиционно емкой производственной площадкой «ФосАгро». Здесь традиционно осваивается до трети всего бюджета развития компании. Минувший год ознаменовался для горняков завершением целого ряда крупных проектов, раскрывающих потенциал рудно-сырьевой базы предприятия.

- В рамках долгосрочной стратегии развития в 2022 году в опытно-промышленную эксплуатацию запущен новый горизонт +10 метров Кировского рудника компании. Он компенсирует выбывающие из строя горизонты и не только сохранит объемы добычи рудника в целом, но и нарастит их с 22,8 млн тонн в 2021 году до 25 млн тонн руды к 2025 году, - рассказал членам Совета директоров Михаил Рыбников.

Продолжаются работы по увеличению мощности на обогатительных фабриках ГОК «Апатит», прежде всего они касаются АНОФ-2. Фото: ПАО "ФосАгро"

Помимо этого, в середине года в Кировске пустили в опытно-промышленную эксплуатацию дробильно-доставочный комплекс №4 на Расвумчоррском руднике, продолжили развитие обогатительного передела, а также транспортной инфраструктуры, в том числе Восточного рудника, материальная база которого пополнилась новой техникой.

- Всего на инвестиции в прошлом году компанией направлены рекордные 63 млрд рублей, на треть больше, чем в 2021 году, - отметил Михаил Рыбников. - В 2023 году мы поднимем эту планку еще выше – капвложения компании запланированы в объеме почти 67 млрд рублей.

По его словам, в Кировском филиале АО «Апатит» до конца года намечен ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса 10-го горизонта Кировского рудника. Еще одним перспективным инвестпроектом ГОК «Апатит» станет развитие подземного рудника Плато Расвумчорр, который придет на замену выбывающим мощностям Расвумчоррского рудника. Ведутся работы и по увеличению мощности на обогатительных фабриках комбината, прежде всего они касаются АНОФ-2.

Стабильный рост – залог уверенности

- Стабильно растущие производственные показатели позволяют «ФосАгро» не только вносить ключевой вклад в обеспечение национальной продовольственной безопасности, но и поддерживать достойный уровень оплаты труда работников: по итогам 2021 года средняя зарплата персонала выросла на 10%, а в феврале 2022 года зарплаты работников были проиндексированы еще на 12% (рост средней зарплаты составил 22%). Это стало важным фактором сохранения социальной защищенности населения и поддержания стабильности в регионах присутствия, - отметил, комментируя итоги прошедшего года, председатель Совета директоров «ФосАгро» Виктор Черепов.

Он также напомнил, что налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней по итогам прошлого года возросли сразу в 1,5 раза, превысив 59 млрд рублей. В этом году, по словам Виктора Черепова, компания продолжит выполнять все взятые на себя обязательства по развитию социальной сферы в регионах присутствия, сохранив масштабы поддержки социальных и благотворительных проектов на рекордном уровне прошлого года, когда объемы направляемых на эти цели средств выросли почти в 2,5 раза – до 12,9 млрд рублей.

- Таким образом, традиционная приверженность «ФосАгро» принципам ESG останется безусловным приоритетом для компании, - подчеркнул Виктор Черепов.

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