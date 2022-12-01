В авангарде прогресса!

2022–2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Фото : пресс-служба ОК РУСАЛ.

В Кандалакше состоялся фестиваль РУСАЛ ФестивAL#Наука, на котором каждый мог поучаствовать в интерактивных выставках, посмотреть необычные шоу и даже познакомиться с бионическим робопсом Бокситом.

2022–2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. «РУСАЛ ФестивАL #Наука» провели для привлечения талантливой молодежи в научную сферу и повышения доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для школьников и горожан. Также его приурочили к 90-летию алюминиевой отрасли России.

- Это, прежде всего, тематический фестиваль, направленный на то, чтобы поднять интерес детей и молодежи к достижениям науки и техники. Мы прошли по многим станциям и видим, что интерес у ребят достаточно большой. И мы очень надеемся, что кто-то из них заинтересуется настолько, что посвятит свою дальнейшую жизнь именно науке и технике, разработке технологий, новых достижений, и им это будет интересно, - отметил Андрей Терентьев, генеральный директор «РУСАЛ Кандалакша».

Мероприятие, по подсчетам организаторов, посетило более двух тысяч человек. Фото : пресс-служба ОК РУСАЛ.

РУСАЛ ФестивАL - масштабный социально-культурный проект компании, который проводится с 2015 года и имеет несколько тематических направлений: кино, театр, спорт и наука. На ней-то и сфокусировали свое внимание организаторы в этот раз, приурочив фестиваль к 90-летию алюминиевой отрасли в России.

Значимой дате было посвящено и научное шоу на торжественной церемонии открытия РУСАЛ ФестивАL#Наука. На глазах у зрителей развернулась захватывающая история открытия и получения алюминия. Даже сложный механизм электролиза был представлен с такими эффектами, что каждый смог погрузиться в атмосферу науки и производства.

- Когда школьник видит такие удивительные открытия, то для него привычные школьные предметы: физика, химия, биология, - представляются совершенно по-другому. И когда он будет изучать эти темы, то будет понимать, что он это видел, к этому прикасался. Это будет уже не отвлеченным понятием, - уверена Ирина Агаева, начальник Управления образования Кандалакшского района.

Мероприятие, по подсчетам организаторов, посетило более двух тысяч человек. Интересно было всем, особенно подрастающему поколению. Глаза горят, руки делают, а это значит, что будущее у технической отрасли есть. И взращивается оно благодаря компании РУСАЛ, которая своим примером показывает, что новые знания – это лучшая инвестиция.

Символом осенней сессии фестиваля стал бионический робопес «Боксит». Фото : пресс-служба ОК РУСАЛ.

СПРАВКА

Организатором фестиваля выступила компания РУСАЛ, оператор проекта — платформа по развитию научно-популярных проектов «Стартнаука».

На РУСАЛ ФестивАL #Наука работала интерактивная выставка, включающая мастер-классы по сборке 3D-принтеров, по микроэлектронике, зону научных опытов, купольный кинотеатр, выступления ученого с научно-популярной лекцией, кинотеатр с пятью показами актуального научного кино. Символом осенней сессии фестиваля стал бионический робопес «Боксит». Он встречал гостей на интерактивной выставке, с ним могли сфотографироваться все желающие.

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