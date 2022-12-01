ПОРА провел экскурсию в мурманский экотехнопарк

В начале экскурсии студентов познакомили с одним из постоянных жителей комплекса – ястребом-тетеревятником. Фото: Пресс-служба ПОРА

Лаборатория устойчивого развития ПОРА в Мурманске организовала экскурсию для студентов МАГУ в мурманский экотехнопарк. Он расположен в поселке Междуречье, и это - единственный комплекс в Мурманской области, обрабатывающий, утилизирующий и обезвреживающий отходы в промышленных масштабах. Ребята с кафедры естественных наук вживую посмотрели, как может выглядеть в прямом смысле грязная, но важная работа в сфере экологии.

В начале экскурсии студентов познакомили с одним из постоянных жителей комплекса – ястребом-тетеревятником. Множество пищевых отходов привлекает к экотехнопарку различных птиц и грызунов. Для борьбы с ними организована орнитологическая служба с двумя ястребами на попечении. Птицам даже летать не приходится – их внешний вид сам по себе отваживает от экотехнопарка непрошенных гостей.

«Было неожиданно увидеть на территории экотехнопарка птиц. По сути, это был некий сюрприз нашей поездки. Я не первый раз общаюсь с хищными птицами, но настоящего ястреба на Крайнем Севере так близко увидела впервые», – делится впечатлениями студентка третьего курса МАГУ Елизавета Колесник.

В одном из цехов студентам показали цикл сортировки поступающего мусора. Фото: Пресс-служба ПОРА

В одном из цехов студентам показали цикл сортировки поступающего мусора, познакомили с используемым для этих целей оборудованием и рассказали, каким образом отходы превращаются в полезные фракции.

«Ребятам рассказали, для каких целей в дальнейшем будут использованы отсортированная бумага, пластик и металлы. Конечно, увидеть своими глазами весь цикл работы с вторсырьем будущим специалистам очень важно для понимания механизма утилизации отходов», – отмечает доцент кафедры естественных наук МАГУ Евгения Александрова.

Основное технологическое сооружение на территории – участок или же карта складирования отходов. Перед отправкой на этот полигон отходы обрабатываются и становятся безопасными для природы и человека. На данный момент 1-я карта уже заполнена, и ее готовят к консервации. Всего полигон рассчитан на 7 подобных карт.

Один из свежих проектов экотехнопарка – это переработка покрышек. Фото: Пресс-служба ПОРА

Один из свежих проектов экотехнопарка – это переработка покрышек. С момента запуска через конвейерную ленту прошло более 35 т автомобильных шин, которых измельчили в резиновую крошку. Производительные мощности позволяют за час перерабатывать от 400 до 1 000 кг покрышек.

«Хотя автомобильные покрышки и не относятся к твердым коммунальным отходам, Мурманский филиал АО «Ситиматик» как региональный оператор по обращению с ТКО, считает работу в этом направлении крайне важной. Непереработанная покрышка после того, как от нее избавились, через некоторое время неизбежно окажется в лесу, на обочине дороги, на стихийной свалке и нанесет значительный вред нашей хрупкой северной природе», – прокомментировал заместитель директора Мурманского филиала АО «Ситиматик» Виталий Измайлов.

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