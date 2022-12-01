Александр Гильгенберг - «Российской газете»: «Роль человеческого капитала неуклонно растет»

Фундамент корпоративной образовательной системы компании - подшефные «ФосАгро-школы», которые работают во всех городах присутствия. Фото: ПАО ФосАгро

Генеральный директор АО «Апатит» в интервью федеральному изданию рассказал о направлениях социальных инвестиций компании «ФосАгро»:

- В современном, быстро меняющемся мире роль человеческого капитала неуклонно растет. В конечном итоге только социально ответственный бизнес может быть долгосрочно успешным, - отметил в ходе беседы с журналистом Александр Гильгенберг. - Поэтому мы наращиваем социальные инвестиции. В 2022 году ФосАгро более чем удвоила объемы поддержки социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия. По итогам года на эти цели компания направит 10,9 млрд рублей.

В прошлом году, по словам топ-менеджера, объем поддержки социальной сферы компанией «ФосАгро» составил также рекордные 5,3 млрд рублей.

Среди направлений, по которым ФосАгро и «Апатит» реализуют социальные инициативы, - поддержка образования, спорта, в том числе массового и детского, поддержка здравоохранения и культуры. Отдельно Александр Гильгенберг остановился на реализации бесшовной образовательной парадигмы ФосАгро «Школа - колледж/вуз – предприятие». С ее помощью компания локально решает общемировую проблему дефицита квалифицированных кадров для производства.

- Фундамент нашей корпоративной образовательной системы - подшефные «ФосАгро-школы» во всех городах присутствия. В них внедрена комплексная профориентационная программа с акцентом на предметах, которые необходимы для поступления в технические вузы. Это - математика, информатика, физика, химия. В наших школах обучаются порядка 6000 детей и, по статистике, 95% выпускников «ФосАгро-школ» продолжают обучение далее, уже на следующей ступени бесшовной системы, - рассказал Александр Гильгенберг.

Следующая ступень, по словам генерального директора «Апатита» - это технические вузы -партнеры и подшефные профессиональные колледжи.

- Мы внимательно следим за прогрессом каждого из ребят, помогаем им преодолеть любые трудности на пути к заветной цели - стать настоящими профессионалами своего дела. Это дает свои плоды. За последние три года более 50 выпускников ФосАгро-классов и более 300 выпускников колледжей пришли работать на наши предприятия. С каждым годом этот поток талантливой молодежи растет, - подчеркнул Александр Гильгенберг.

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