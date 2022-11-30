Вековая история в цифре. Книги о Мурманском морском торговом порте стали доступны онлайн

Презентацию электронной коллекции посетили ветераны торгового порта и гимназисты. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Ни для кого не секрет, что с Мурманского морского торгового порта началось зарождение Мурманска, поэтому у предприятия, несомненно, богатая история. Погрузиться в нее можно, в первую очередь, благодаря книгам, которые оберегает Мурманская областная научная библиотека. Однако далеко не всегда исследователям и людям, которым интересно узнать больше об одной из ключевых компаний региона, удобно пользоваться печатным форматом изданий.

Теперь же книги о порте доступны каждому желающему, и получить их можно бесплатно. Так, на сайте электронной библиотеки «Кольский Север» появилась новая коллекция «Мурманский морской торговый порт». Издания перевели в онлайн-формат.

Книги о порте доступны каждому желающему и получить их можно бесплатно. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Мы благодарим сотрудников библиотеки за создание цифровой коллекции, посвященной порту. Видно, с каким вниманием, любовью и точностью все было сделано. Некоторые издания являются уникальными, и теперь они сохранились навсегда благодаря переводу в электронный формат. Книги стали доступны всем, кто хочет изучать историю Мурманска и порта как неотъемлемой его части. Я уверена, что исследователи будут обращаться к коллекции, а та, в свою очередь, будет пополняться новыми изданиями, - отметила начальник отдела по социальным вопросам АО ММТП Светлана Рудакова.

Оцифровкой печатных изданий и документов в библиотеке занимаются уже давно - с 2014 года. А к созданию коллекции о порте сотрудников учреждения подтолкнула книга «Начало большого пути», которая вышла в 2021 году, и позже стала победителем регионального конкурса «Книга года».

- Мы поняли, что издание послужит хорошим началом электронной коллекции. Пока что собрание небольшое – оно насчитывает 35 книг. Есть среди них и раритеты, которые невозможно было найти в открытом доступе. Так, самая старая книга датируется 1898 годом, – это доклады общественного деятеля Николая Шаврова. Он был одним из первых, кто подал идею о строительстве и разработке порта на мурманском берегу. Это издание редкого фонда, поэтому в печатном виде книга выдавалась по требованию и только в читальном зале, и ее нельзя было копировать. Сейчас же она доступна каждому, - поделилась замдиректора по основной деятельности Мурманской областной научной библиотеки Юлия Сосипатрова.

На мероприятии ребята узнали чуть больше о развитии и становлении торгового порта. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В первую очередь уникальные материалы будут интересны исследователям, ветеранам торгового порта, людям, чья судьба связана с этой отраслью. В дальнейшем коллекция будет расти и пополняться новыми изданиями.

На презентацию новой коллекции изданий пришли мурманские гимназисты из профильного транспортно-логистического класса. Ребятам показали видеоролик о развитии Мурманского морского торгового порта, а также провели викторину с любопытными вопросами о предприятии. Самым активным ученикам представители порта вручили памятные подарки.

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