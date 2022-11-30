Лучше болезнь предотвратить, чем потом лечить

Открытие мед. центра Поликлиник, г. Петрозаводск. Фото: Сергей Кириченко

«Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной. Без здоровья меркнут и гибнут радость, мудрость, знания и добродетели».

Темы сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, ценности мер профилактики и борьбы с болезнью являются самыми актуальными в мире. Каждый из нас хотел бы знать, где находится тот идеальный кабинет врача, где можно получить полный комплекс услуг, включающий не только качество обслуживания, но и индивидуальный подход к каждому пациенту. История развития частной медицины в Карелии, в первую очередь, связана с созданием и функционированием востребованной группы клиник на ул. Л. Чайкиной в Петрозаводске.

Услугами «Костной клиники», которая специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, «Фрау Клиник» – учреждения, направленного на сохранение женского здоровья, и детской клиники «Здравляндии» более 19 лет успешно пользуются жители Карелии. Консультации специалистов, оперативная, эстетическая, консервативная гинекология, флебология, лабораторная и функциональная диагностика, комплексные программы обследования и общего оздоровления организма, и многое другое могут предложить вышеперечисленные клиники.

Медицинские учреждения являются признанными лидерами среди ведущих клиник Северо-Запада. Здесь работает команда настоящих профессионалов с глубокими знаниями и богатым опытом работы. За 19 лет работы медицинской сети площадь территорий клиник увеличилась с 200 до 2500 квадратных метров, а количество рабочих мест – с 14 до 150 человек.

18 ноября прошло открытие первой частной поликлиники в Петрозаводске – «Поликлиник», которая также вошла в состав группы «Клиники на Чайкиной». В медицинском центре пациентам будет предложен полнейший спектр услуг – от консультации терапевта до оперативного лечения.

Архитектурное здание «Поликлиник» построено в современном стиле «hi-tech» на территории ул. Л. Чайкиной, где находятся и три другие клиники медицинской сети. Знаменитый принцип «лучше болезнь предотвратить, чем потом лечить» является основополагающим в работе врачей клиники. Услуги высококвалифицированных специалистов – гастроэнтеролога, терапевта, уролога, проктолога, кардиолога – можно получить без очередей по предварительной записи. А также такие прогрессивные методы диагностики, как эндоскопические исследования (ФГДС, колоноскопия), реоэнцефалография (метод диагностики сосудов головного мозга), холтеровское мониторирование (полное исследование работы сердечно-сосудистой системы), электроэнцефалография (метод исследования функционального состояния мозга), ультразвуковая диагностика, посредством новейших технологий применяются в новом медицинском центре для жителей любого возраста.

Центр «Поликлиник» ориентирован на прогрессивную модель лечения – с минимумом лекарственной нагрузки на организм, с использованием лучшего оборудования от производителей с мировым уровнем.

Открытие поликлиники посетил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Открытие мед. центра Поликлиник, г. Петрозаводск. Фото: Сергей Кириченко

Градоначальник высоко оценил значимость медицинского центра и пожелал сотрудникам и пациентам благополучного сотрудничества:

– С радостью отмечу, что сеть клиник на улице Л. Чайкиной успешно развивается и широкими уверенными шагами идет к новым возможностям в диагностике и лечении горожан, которые получат здесь высококвалифицированную медицинскую помощь. Как пациент, я всегда вижу здесь добрые улыбки врачей, настоящих людей в белых халатах и уверен в том, что мне всегда окажут необходимую помощь.

– Одними из главных преимуществ всех клиник нашей сети являются высокопрофессиональные навыки наших сотрудников и умение вложить душу в любимое дело, – поделился на церемонии открытия центра директор сети клиник Илья Петрович Лозовик. Сегодняшний день очень важен для нас. Мы шли к этому событию долгое время. В 2002 году администрация Петрозаводска сдала это здание в аренду. И через год, к концу 2003 года, появился первый частный травмпункт. Далее наша организация постепенно развивалась – в 2012 году появилась «Фрау Клиник». Уже тогда горожане впервые получили право на доступную помощь благодаря оборудованию экспертного класса в условиях частной клиники. Далее появилось новое здание – детская клиника «Здравляндия». К этому времени возникло желание создать медицинский центр – поликлинику с широчайшим спектром медицинских услуг. На сегодняшний день мы имеем около 170000 пациентов. Если мы когда-то начинали работу с четырех кабинетов с портативным аппаратом УЗИ, то в настоящее время в нашем арсенале пять аппаратов и четыре эндоскопические установки.

По словам Ильи Лозовика, в настоящее время открывается взрослая поликлиника с широким спектром медицинских услуг. Через несколько месяцев планируется открытие оперблока, где уже установлены две интегрированные операционные.

– Кроме того, мы занимаемся работой над внедрением искусственного интеллекта в предоставлении медицинских услуг и лечения, – отметил Илья Петрович.

Добро пожаловать в медицинский центр «Поликлиник», и будьте здоровы!

Записаться на консультацию к врачу можно по телефону: +7(8142) 22-20-04

Адрес медицинского центра «Поликлиник»: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д. 5. Сайт: http://poli.clinic/

Юр. адрес: 185030 Республика Карелия

г. Петрозаводск., ул. Лизы Чайкиной (Голиковка) р-н.,

дом 5 (оф), помещение 2-Н, каб. 9

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