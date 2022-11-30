Угрожали викинги и медведи, но хуже – забвение

Главным призом для участников конкурса «Саамское наследие» стала поездка в Ловозерский район. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Трасса «Кола» в межсезонье выглядит серо, особенно в утренних сумерках, – дыхание полярной ночи чувствуется в Заполярье все сильнее. Но как только съезжаешь с федерального направления на дорогу к Ловозеру, начинается зимняя сказка: заснеженные, словно хрустальные, деревья, Ловозерское предгорье и совсем мало машин навстречу и в попутном направлении. Фантазия услужливо разыгрывает картины: в этой безмолвной, но лишь на первый взгляд, тундре гуляют стада оленей, люди щурятся, глядя на встающее из-за горизонта солнце, но как только разыгрывается вьюга, прячутся от нее в тупе или куваксе. Этот край саами – сакральное место, где они живут веками. И хочется думать, что нить их истории протянется и дальше в летописи Заполярья.

Музей на месте церкви

Можно провести эксперимент и спросить знакомых, а бывал ли кто из них в Ловозеро. Почти нет сомнений, что большинство ответит отрицательно. А ведь от Мурманска до села всего 167 километров – почти два часа пути, что сопоставимо с дорогой до Териберки (120 километров от областного центра). Но многие мурманчане не раз бывали в «левиафанском» селе и даже не задумываются о поездке в саамское.

В музее истории кольских саамов можно узнать о культуре тех, кто живет с нами бок о бок. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Именно поэтому одной из задач проекта «Саамское наследие», который Мурманская региональная общественная организация Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор» реализовала при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стало знакомство жителей региона с саамской культурой. И лучший способ к ней прикоснуться – поехать в ее центр. Поэтому главным подарком за победу в конкурсе творческих работ стало посещение краеведческого музея в Ловозере и деревни «Самь-Сыйт».

Музей истории кольских саамов в Ловозере открылся 60 лет назад, в 1968 году стал отделом Мурманского областного краеведческого музея. Когда-то на его месте стояла церковь, ее уничтожил пожар. Но если посмотреть на здание сверху, то будет видно, что оно имеет форму креста.

В музее Ловозера воссозданы жилища саами, и можно наглядно увидеть, как они жили. Фото: Дарья ЦЕБРИК

- Экспонаты и экспонаты, что ждать от сельского музея? – спросят некоторые и будут в корне неправы.

Приехать сюда стоит хотя бы ради уникальнейшего камня с петроглифами, чей возраст датируется I тысячелетием до нашей эры.

Деревянный идол чудом уцелел в пожаре. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Теплый камень

Его обнаружили в 1973 году в районе села Чальмны-Варрэ археологи из Ленинградского отделения Московского института археологии АН СССР. Особенность его в том, что на нем выбито свыше 60 изображений.

Но как было вывезти камень весом три тонны, если дороги до села нет, и даже в наши дни можно добраться только зимой на снегоходе или же на вертолете в любое время года, если погода позволит? Как раз вертолетом камень и хотели вывезти, но тросы рвались. Пришлось с большим трудом загружать на сани, тащить трактором.

- Камень словно не хотел, чтобы его увозили. Но все-таки его доставили в наш музей. Изначально его хотели увезти в Москву, но задача оказалась слишком сложной. Особенность этого экспоната в том, что на нем изображено более шести десятков рисунков на сравнительно небольшой площади. К слову, не все наши гости могут подойти к камню, некоторые говорят, что он их как будто не подпускает к себе. Другие при прикосновении к нему чувствуют тепло, которое словно перемещается по поверхности. На ней, кстати, можно увидеть не только рисунки, но и углубления, в которые во время обрядов наливали кровь или жир оленей, - рассказывает специалист по просветительской деятельности территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея Анастасия Тавказакова.

Уникальный камень доставили в Ловозеро из Чальмны-Варрэ. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Петроглифы изображают разные сцены из жизни древних людей, например, шаманов с хвостами или рождение детей. Многие гости оставляют рядом с камнем монеты на счастье, а еще есть поверье, что если потрогаешь валун, то обретешь радость материнства.

Что мы о них знаем?

Победители конкурса в музее Ловозера за небольшой промежуток времени совершили путешествие от момента появления саами на Кольской земле до наших дней. Неподдельное удивление проскальзывало на лицах северян, когда они узнавали некоторые факты об оленном народе. Например, что те воевали с викингами и разбойниками за рыбные места, что погост для саамов – это не кладбище, а жилое место, название которого произошло от «погостить».

- У саамов был очень интересный быт. Например, они никогда не убивали больше оленей, дичи и рыбы, чем могли съесть. И использовали все дары природы полностью. Так, шкурой тюленя оббивали лыжи, чтобы они лучше скользили, из жира морских животных делали свечи, из костей - игрушки для детей, из гортани лебедя и кожи налима – погремушки. Так как письменность появилась не сразу, то на вещах, даже кухонной утвари, ставили знаки отличия, чтобы было понятно, кому они принадлежат, - отметила Анастасия Тавказакова.

Большую роль в трансформации культуры саами сыграли коми, которые пришли в Ловозеро в конце XIX века. Переселенцы были вынуждены сорваться с родных земель из-за опасной для оленей болезни – копытки (некробактериоза). До Заполярья они шли три года и осели в Ловозере, заняв левый берег реки.

В деревне гости могут сыграть в подвижные игры на свежем воздухе, в том числе и саамский футбол. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Коми начали строить большие деревянные дома, тогда как у саами размер жилища обычно был порядка 15-18 квадратных метров, также активно использовались переносные куваксы. Коми жили большими семьями, где было до 10 детей, запрягали по три оленя, а не одного, обязательно строили у каждого дома баню, а женщины носили наряды из более богатых тканей. Саами же предпочитали стирать одежду, но мыться редко, но не потому, что не хотели – это был способ защитить себя от туч насекомых в тундре. Такой же, как сжигать в костре верхний слой почвы у болот, чтобы едкий запах отпугивал комаров, оводов и т. д.

В Ловозере не осталось ни одного дома от коренного народа – переносные жилища и даже тупы были недолговечны, а деревянные дома уничтожали пожары, в том числе и во время Великой Отечественной войны. Поэтому местный музей – это уникальный шанс увидеть наследие саамов: оружие, снасти, предметы быта, историческую одежду. Из особенных экспонатов – не только камень с петроглифами. Например, с языческих времен сохранился один из идолов, которых обычно размещали в домах для защиты от злых сил. Идол чудесным образом единственным из всех вещей уцелел во время пожара.

- Мы в этом музее уже второй раз, но раньше приезжали просто посмотреть экспозиции, не были на экскурсии. И сегодня узнали много интересных фактов! Культурой саами интересуемся, с удовольствием участвовали в конкурсе. Идея для рисунка пришла после того, как в рамках акции «Чистая Арктика» побывали на уборке территории у Кольского залива в районе Междуречья и Белокаменки. Там нас встречала местная жительница, которая держит оленей. Эта встреча очень запомнилась, поэтому дочь решила нарисовать оленей, - рассказала Анастасия Митюкова, чья дочь Таисия победила в конкурсе.

Долгое время саамы оставались язычниками. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Ручные и доверчивые

После экскурсии в ловозерском музее участники поездки провели три часа на свежем воздухе в одном из самых популярных туристических мест Мурманской области - деревне «Самь-Сыйт», расположенной в 53 километрах от села.

Здесь гостей также знакомят с жизнью саами, например, зимой катают на оленьих упряжках, а летом есть возможность посетить озеро, сформировавшееся в углублении от падения метеорита, рядом с которым проводят обряды.

Но, пожалуй, главное, ради чего едут гости, это возможность погладить хаски и оленей и покормить их.

Олени в саамской деревне ручные и не боятся людей. Фото: Дарья ЦЕБРИК

- Все наши олени – ручные. Понадобилось несколько лет, чтобы их обучить не бояться людей и подходить к ним. Если к оленям не подходить, то за три месяца они одичают и уйдут. Хлеб для оленей – как шоколад для людей. Они осторожно, но быстро берут его из рук – у этих животных нет верхних зубов, поэтому они не укусят, - рассказали жители «Самь-Сыйт».

Олени настолько ручные, что ведут себя вольготно: могут фыркнуть носом прямо в камеру тем, кто пытается их сфотографировать, задеть рогами за пояс или сумку. К слову, хватать оленя за рога не стоит, особенно, если они только растут.

Пока рога не окостенеют, через них даже чувствуется сердцебиение животного. Молодые рожки очень нежные, если их поранить, то олень умрет менее чем за полчаса от потери крови. При этом, как лечить рогатых, ветеринары знают мало, из-за этого их так и берегут.

Это, заметим, задача сложная, – врагов у оленей много. Опасны для них не только волки, росомахи и медведи, но и даже птицы. Хотя если не будет хищников, то стада, как ни странно, будут уменьшаться еще быстрее.

Одно из главных развлечений для туристов - возможность гладить хаски и оленей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Если нет хищника, то может умереть до 90% стада. Чем больше оленей, тем сильнее они вытаптывают кормовую базу. Поэтому лучше, если численность будет регулировать природа. Несколько лет назад к нам пришли медведи с детенышами. Они задрали несколько десятков оленей, что было большой потерей, - отметили в деревне.

- Появились новые идеи для картин, - улыбается еще одна победительница конкурса Светлана Павлова, автор работы «Сестрички саами». – Мне нравится сама тема саами, я часто их рисую, изучаю культуру, чтобы было достовернее. И всем остальным тоже советую: это очень интересно!

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