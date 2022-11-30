13 спектаклей и 4 тысячи зрителей

Фестиваль может стать традиционным театральным событием региона. Фото: Олег ФИЛОНОК

В течение недели в мурманских театрах не смолкали аплодисменты. Первый международный фестиваль «Арктическая сцена», который проходил с 18 ноября, собрал под своим крылом артистов из самых разных уголков России – от Рязани до Челябинска. Кроме того, к заполярным зрителям приехали артисты из Республики Беларусь.

24 ноября пришла пора подвести итоги - на главной сцене Мурманского областного драмтеатра состоялась торжественная церемония закрытия международного этапа первого театрального фестиваля.

Кому досталось сердце зрителя?

Гостей мероприятия поприветствовала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. Она отметила, что «Арктическая сцена» – яркое и удивительное театральное событие, которое родилось на Севере благодаря совместной работе областного правительства, минкультуры и Мурманского драмтеатра.

- Мы рассчитываем, что фестиваль станет традицией. Подобные инициативы очень ценны, поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать «Арктическую сцену», чтобы еще больше театральных коллективов могли представить свои постановки в Заполярье. «Арктическая сцена» дает возможность выявить и поддержать талантливых исполнителей, вдохновить их на творческий поиск, – подчеркнула вице-губернатор.

Работы заполярных коллективов и трупп других городов оценивало именитое жюри. Работы заполярных коллективов и трупп других городов оценивало именитое жюри.

Долгожданным событием, конечно, стало награждение победителей фестиваля. Кто же стал лучшим?

Работы заполярных коллективов и трупп других городов оценивало именитое жюри, в состав которого вошли знаменитые российские актеры, режиссеры, педагоги, театроведы и хореографы. Председателем стала театровед, заведующая кабинетами драматических и национальных театров СТД РФ Марина Корчак. Помимо этого работало альтернативное жюри во главе с руководителем Единого волонтерского центра Мурманской области Евгенией Чибис.

Барабанная дробь и… Гран-при фестиваля заслуженно получил спектакль «Мачеха Саманишвили» Пермского драматического театра «У Моста». В этот раз мнение профессионального жюри сошлось с альтернативным, поэтому постановка также завоевала второй главный приз - «Сердце зрителя».

- Мы всегда смотрим на реакцию зала, как он аплодирует, какие эмоции испытывают зрители после спектакля. Это для нас главный сигнал. Было очень много хороших работ, поэтому выбор был достаточно сложный. Радует, что было разнообразие – и современные интерпретации классики, и классические постановки, - поделилась глава альтернативного жюри фестиваля Евгения Чибис.

Лауреатом I степени стал спектакль «По Волге до Херсона» Мурманского областного драматического театра, II степени – «Спасти камер-юнкера Пушкина» Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова, III степени – «Иванов» Рязанского государственного ордена «Знак Почета» областного театра драмы.

Лучшая женская роль досталась актрисе из Челябинска Ксении Бойко за роль Первой птицы в спектакле «Егорушкины птицы». Лучшая мужская роль – рязанскому актеру Валерию Рыжкову за роль Иванова Николая Алексеевича в спектакле «Иванов».

Гран-при фестиваля заслуженно получил спектакль «Мачеха Саманишвили». Фото: Олег ФИЛОНОК

«От бурлеска до трагедии»

Всего в дни проведения фестиваля северяне увидели 13 постановок от театральных коллективов Мурманска, Перми, Петрозаводска, Архангельска, Минска, Могилева, Рязани и Челябинска. В основную программу вошли два спектакля-победителя регионального этапа «Арктической сцены»: «Маскарад» Мурманского областного драмтеатра и «Пиковая дама» драматического театра Северного флота. Также в рамках «Арктической сцены» свои постановки представили Детская театральная школа Мурманска и областной театр кукол.

- Мы увидели много интересных, умных, ярких, весомых спектаклей - от бурлеска до трагедии, все жанры и огромная палитра человеческих отношений и рассуждений о нас самих. Не ошибусь, если скажу, что каждый что-то почерпнул для себя. И знаете, нам было очень приятно работать с альтернативным жюри, - отметила литературный и театральный критик, историк литературы, культуролог Капитолина Кокшенева.

Фестивальная программа включала не только спектакли, которые ставили на всех театральных сценах Мурманска, но и всевозможные мастер-классы, лекции от ведущих мастеров театрального искусства, а также дискуссионные площадки для коллективов-участников.

Эмоций теперь хватит до следующего фестиваля! А он, как заверяют организаторы, обязательно должен быть.

- Вы все подарили нам праздник. Благодарю за неделю, которую мы провели, окунувшись в чудесный мир театрального искусства. Мы увидели разные спектакли, которые заставили нас и повеселиться, и задуматься. Желаю всем достижения вершин творческого Олимпа и любви зрителей. Конечно же, ждем всех на второй «Арктической сцене», - подчеркнула член альтернативного жюри, председатель комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту Мурманской облдумы Лариса Круглова.

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