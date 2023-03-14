Адвокат семьи мальчика из Архангельска, которому в школе написали на лбу слово из трех букв: «В соцсетях у меня начали массово удаляться из друзей люди»

После издевательств над семиклассником проверки начали разные инстанции, например, городской департамент по образованию, прокуратура и СКР. Фото: Скриншот видео / Видео предоставлено адвокату Александру Сухих

В Архангельске произошла резонансная история, которая вышла за пределы региона: в школе №33 девятиклассники поиздевались над семиклассником – написали ему на лбу слово из трех букв. Пока они удерживали свою жертву, на это смотрели другие ученики, а вот взрослых поблизости не было.

При этом все происходящее подростки сняли на видео, которое попало в соцсети. Одним из первых его опубликовал на своей странице адвокат семьи пострадавшего мальчика Александр Сухих. После этого он столкнулся с критикой.

- Город разделился на два фронта: одни осуждают, что я выложил видео про школу №33 и начали массово удаляться из друзей, другие поддерживают. Но с 9 марта поступило 500 сообщений в поддержку мальчика. Пишут из Дагестана, Грузии, Крыма, Москвы и других городов, республик и стран, - сообщил Александр Сухих на своей странице.

После издевательств над семиклассником проверки начали разные инстанции, например, городской департамент по образованию, прокуратура и СКР.

- Председатель СК России взял на контроль проверку информации о противоправных действиях в отношении ребенка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Попову доложить об установленных на данный момент обстоятельствах, а также о принятом по результатам проверки процессуальном решении, - сообщили в СКР.

Помимо этого в конфликте в школе №33 разбирается прокуратура.

Действия хулиганов могут квалифицировать как побои и публичное унижение чести и достоинства.

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