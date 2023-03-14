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Общество14 марта 2023 13:44

Адвокат семьи мальчика из Архангельска, которому в школе написали на лбу слово из трех букв: «В соцсетях у меня начали массово удаляться из друзей люди»

Председатель СКР взял на контроль историю со школьником из Архангельска, которому на лбу написали слово из трех букв
Есения ДОБРОНРАВОВА
После издевательств над семиклассником проверки начали разные инстанции, например, городской департамент по образованию, прокуратура и СКР. Фото: Скриншот видео / Видео предоставлено адвокату Александру Сухих

После издевательств над семиклассником проверки начали разные инстанции, например, городской департамент по образованию, прокуратура и СКР. Фото: Скриншот видео / Видео предоставлено адвокату Александру Сухих

В Архангельске произошла резонансная история, которая вышла за пределы региона: в школе №33 девятиклассники поиздевались над семиклассником – написали ему на лбу слово из трех букв. Пока они удерживали свою жертву, на это смотрели другие ученики, а вот взрослых поблизости не было.

При этом все происходящее подростки сняли на видео, которое попало в соцсети. Одним из первых его опубликовал на своей странице адвокат семьи пострадавшего мальчика Александр Сухих. После этого он столкнулся с критикой.

- Город разделился на два фронта: одни осуждают, что я выложил видео про школу №33 и начали массово удаляться из друзей, другие поддерживают. Но с 9 марта поступило 500 сообщений в поддержку мальчика. Пишут из Дагестана, Грузии, Крыма, Москвы и других городов, республик и стран, - сообщил Александр Сухих на своей странице.

После издевательств над семиклассником проверки начали разные инстанции, например, городской департамент по образованию, прокуратура и СКР.

- Председатель СК России взял на контроль проверку информации о противоправных действиях в отношении ребенка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Попову доложить об установленных на данный момент обстоятельствах, а также о принятом по результатам проверки процессуальном решении, - сообщили в СКР.

Помимо этого в конфликте в школе №33 разбирается прокуратура.

Действия хулиганов могут квалифицировать как побои и публичное унижение чести и достоинства.

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