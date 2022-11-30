«Увидеть, что такое большой хоккей». Юные спортсмены из Кировска вернулись из образовательной поездки в Москву

В Москве юные хоккеисты из Кировска встретились с главным тренером московского хоккейного клуба ЦСКА Сергеем Федоровым. Фото: ПАО ФосАгро

- Особенно, конечно, понравилось вживую видеть большой хоккей, болеть на трибунах. Это - очень мощные эмоции. После такого зрелища желание расти в хоккее у меня стало еще сильнее, - говорит воспитанник Школы хоккея Сергея Федорова Максим Пиванов.

Вместе с другими юными спортсменами из Кировска он недавно вернулся из образовательной поездки в Москву. Впечатлений хватит надолго, - ведь для каждого мальчишки, который любит рассекать лед коньками, важно не только смотреть матчи по телевизору, но и увидеть это глазами, ощущая холод стадиона и жар поддержки с трибун.

Школа хоккея Сергея Федорова открылась в Кировске всего два года назад, базируется она в Ледовом дворце «Апатит Арена». Сейчас хоккеем в Школе бесплатно занимается 130 человек, в том числе участники проекта «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Благодаря поддержке ФосАгро и АНО «ДРОЗД-Хибины», ребятам бесплатно предоставили спортивную форму, инвентарь и необходимую экипировку, – за два года на развитие школы компания направила более 10 миллионов рублей. Юные северяне получили возможность не тратить деньги из семейного бюджета на занятия далеко не дешевым видом спорта. А под конец года словно новогодним подарком стала поездка в Москву.

Обзорная экскурсия по столице, посещение музея спортивной славы ЦСКА и матча континентальной хоккейной лиги между командами ЦСКА и «Витязь», - все это имело особый смысл для кировчан. В Москве они смогли встретиться с тем, в честь кого названа их школа, - двукратным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка Стэнли, главным тренером московского хоккейного клуба ЦСКА Сергеем Федоровым.

- Эта поездка, которую мы организовали вместе с компанией «ФосАгро», носит отнюдь не развлекательный характер. Она дала ребятам возможность своими глазами увидеть, что такое большой хоккей, и во всех деталях познакомиться с техникой хоккеистов ЦСКА, с тактическими задачами, которые команды решают в ходе матча. Я знаю, что эти ребята усердно тренируются, чтобы показывать достойные результаты у себя на малой родине. Уверен, теперь многие из них поставят перед собой высокую цель - выйти на большой лед, желаю им удачи на этом пути, - отметил Сергей Федоров.

Общение с легендами в мире спорта всегда окрыляет тех, кто делает только первые шаги, в данном случае – на льду. Нет сомнений, что самые яркие моменты профессионального матча еще долго будут вспоминаться юными хоккеистами и станут хорошим «учебником». Кто знает, может, уже в ближайшие годы северяне смогут с гордостью говорить за просмотром соревнований высочайшего уровня: «Это наш земляк!»

- Несмотря на то, что Школа хоккея Сергей Федорова открыта лишь два года назад, ее воспитанники уже сейчас показывают впечатляющие результаты. Например, команда ребят 2014-2015 годов рождения в ноябре заняла второе место в турнире на призы Кольской АЭС. А их старшие товарищи - хоккеисты 2008-2009 годов рождения - уверенно держат лидерство в первенстве области этого сезона. Этого ребятам удалось достичь благодаря упорным тренировкам, - по будням они тренируются ежедневно, - а также участию в образовательном процессе именитых тренеров, которые систематически проводят для воспитанников Школы мастер-классы, - отметила директор АНО «ДРОЗД-Хибины» Наталья Миртова.

Словом, Кировск – это кузница чемпионов не только в лыжном спорте, но и в хоккейном.

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