Напряженный бой в меньшинстве. ХК «Арктика» сыграл матч в серии плей-офф НМХЛ с «Юнисон-Москва»

Хоккеистам удалось показать энергичную и напряженную игру. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- «Арктика», вперед! – кричали с трибун многочисленные болельщики заполярной хоккейной команды, во все глаза наблюдая за игрой на льду.

12 марта в Ледовом дворце Мурманска состоялся второй матч ХК «Арктика» в серии плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги сезона-2022/2023. Наши ребята сыграли с ХК «Юнисон-Москва» на домашнем льду, но, увы, в этот раз стены не помогли.

Второй матч с ХК «Юнисон-Москва» был,увы, не в нашу пользу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Соперники вырвали первый гол на 30-й секунде матча, следующая шайба прилетела в ворота мурманских хоккеистов на четвертой минуте. Не собираясь сдаваться, наши спортсмены все же забили гол, однако в первом тайме москвичи, уверенно владеющие клюшкой, добились счета 1:4 в свою пользу.

Мурманским хоккеистам пришлось играть в меньшинстве из-за судейских удалений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во втором тайме игроки с новыми силами бросились бой. «Арктика» бойко защищала свои ворота, но сама новых шайб противнику подкинуть не смогла. К тому же сказались судейские удаления – ребята играли в меньшинстве. Хоккеисты «Юнисон-Москва» сделали еще один шаг вперед, и счет на табло стал 1:5.

В последние 20 минут наши ребята собрали волю в кулак и попробовали отыграться. Совместными усилиями под радостный ор болельщиков они добились еще двух заброшенных шайб в ворота противника. Но московские спортсмены не потеряли хватку, забив еще два гола и в итоге одержав победу – 7:3.

После матча с хоккеистами фотографировались преданные болельщики. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Зрители, конечно, расстроились, но как могли поддерживали любимую команду, а после матча вышли на лед, чтобы сделать совместное фото, приободрить спортсменов и настроить на нужный лад.

- Я хожу на игры регулярно, люблю хоккей за эмоции, которые он дает. Да, проиграли, но, уверен, у наших еще много побед впереди, удачи им побольше нужно и опыта! – поделился с «КП»-Мурманск» болельщик Дмитрий, который пришел на игру вместе с друзьями.

В перерывах между игрой спортсменов и зрителей подбадривали чирлидерши. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Что же помешало мурманским игрокам одержать победу второй раз подряд? Напомним: в первом матче серии плей-офф счет был 3:6, опять же не в пользу «Арктики».

- Вероятно, в обороне где-то провалились, не смогли реализовать нужные моменты, а соперник был более внимательным. На судейство, конечно, нельзя все сваливать, но все же лишний раз удалял судья. Во время игры определенные выводы сделали, готовимся к следующим матчам. Три игры впереди, есть шанс на победу. Спасибо болельщикам, которые поддерживают нас, - поделился с «КП»-Мурманск» нападающий ХК «Арктика» Иван Алейнер.

Ряд ошибок, которые были допущены, спортсмены будут разбирать вместе с тренерами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на проигрыш, хоккеистам удалось показать энергичную и напряженную игру, проявить самоотверженность. Ряд ошибок, которые были допущены в матче, спортсмены будут разбирать вместе с тренерами.

Зрители, как могли, поддерживали любимую команду Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Удаления немножко нас сломали. Просмотрим видео матча, проанализируем игру. Противник сильный, хоть мы и обыграли их ранее три раза, победы давались в овер-тайме. К тому же после прошлых поражений от нашей команды у «Юнисон-Москва» сменился главный тренер – он видоизменил модель игры, под которую мы не успели подстроиться, – объяснил руководитель Федерации хоккея Мурманской области и ХК «Арктика» Андрей Нифантьев.

Москвичи опередили заполярных игроков по забитым голам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В планах у ХК «Арктика» - сделать правильные выводы и обязательно дать бой следующим соперникам!

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