За выпускниками – очередь! В Мурманске прошло профориентационное мероприятие «День с «ФосАгро»

В библиотеке школьников ждали интересные активности - от тестов до тренингов, а еще - подарки от организаторов. Фото: Пресс-служба ФосАгро

Многие подростки, выходя из стен родной школы, на вопрос: «Куда пойдешь учиться?» лишь пожимают плечами, теряясь среди многообразия профессий.

Чтобы помочь ребятам найти ответ и построить успешную карьеру, в Мурманской областной научной библиотеке организовали масштабное мероприятие «День с «ФосАгро».

Ребята задумались о том, какому делу хотят посвятить свою жизнь. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Учеба и работа – без проблем!

Будущие выпускники заполярных школ, а особенно те, кто любит естественные и точные науки, получили возможность определиться, кем они хотят стать, познакомившись с работой предприятий группы «ФосАгро» и с филиалом МАГУ в Апатитах, где выпускают востребованных специалистов.

- На встречу пришло более двухсот старшеклассников из Колы, Мурманска и Североморска, а также их родители и педагоги, которым рассказали о Кировском филиале АО «Апатит» и о том, что можно построить карьеру, не выезжая за пределы Мурманской области. Наша компания выполняет все плановые производственные показатели, и ей нужны амбициозные молодые профессионалы, особенно по специальностям «Обогащение полезных ископаемых» и «Подземная разработка рудных месторождений полезных ископаемых». Мы даем возможность раннего трудоустройства студентам – после прохождения практики наше предприятие позволяет получить «корочку» рабочей специальности, и, перейдя на индивидуальный план обучения, можно стать полноценным сотрудником компании «ФосАгро», получать все социальные гарантии и вместе с тем продолжать учиться. При трудоустройстве молодые специалисты получают подъемные, а иногородним работникам компания компенсирует аренду жилья, - рассказывает ведущий специалист отдела подбора и развития персонала Кировского филиала АО «Апатит», куратор проекта «Кадры для «ФосАгро» Мария Зареченная.

Все желающие могли узнать о цифровом моделировании в геологии. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На четырех этажах библиотеки в день мероприятия расположились различные профориентационные площадки. Учащихся ждали квесты, квизы, тренинги, викторины и конкурс самопрезентаций, а также ряд получасовых интерактивов на выбор. За участие в некоторых активностях школьников ждали ценные призы, также можно было получить +10 баллов к поступлению в вуз.

Про родителей тоже не забыли – для них организовали презентации Кировского филиала АО «Апатит» и филиала МАГУ в Апатитах. А в рамках круглого стола «Спрашивайте - ответим» мамы и папы могли пообщаться с представителями предприятия и вуза и получить исчерпывающую информацию по всем волнующим их вопросам.

Дети поиграли в масштабную "Дженгу", а заодно познакомились друг с другом. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Хочу быть инженером

Передвигаясь с площадки на площадку, ребята могли пройти различные тесты. В одном из них рисовали человечка из геометрических фигур, тем самым определяя свой тип личности. В другом выбирали понравившиеся профессии, на основе чего становилось понятно, в каком направлении стоит двигаться.

А на профпробе «Системный горный инженер» школьники узнали о цифровом моделировании в геологии и о программе MyFrame, которую разрабатывает Горный институт КНЦ РАН.

Интересно было гостям поиграть и в большую «Дженгу», поочередно вытаскивая деревянные бруски из общей башни. В какой-то момент конструкция, разумеется, не выдержала и рухнула под смех ребят.

- Это был интерактив на сближение детей, который помогает познакомиться друг с другом, а связи, как известно, очень полезны в карьере. Также это помогает развлечься физически, отдохнув от умственных активностей, - рассказали представители молодежного совета профкома «ФосАгро-Апатит». – Мы приятно удивлены, что людей заинтересовало мероприятие, пришло в несколько раз больше народу, чем ожидалось изначально. К нам подошел ребенок и сказал, что уже определился с профессией – хочет быть инженером, причем именно в нашей компании.

И, похоже, инженерное дело интересует многих.

«День с ФосАгро» посетили больше трехсот человек. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Здесь интересно, можно задуматься о будущей профессии и в принципе определиться, чего ты хочешь в жизни. Я посетила профтестирование, попробовала себя в профессии системный горный инженер и сходила на мини-тренинг «Как презентовать себя?». Поняла, что хочу пойти в «ФосАгро» на инженера обслуживания техники, - поделилась Анастасия, ученица 10-го класса Мурманского академического лицея.

Андрей Муравьев, который уже учится на первом курсе в филиале МАГУ в Апатитах по специальности «Горное дело», отметил, что такие профориентационные мероприятия помогают учащимся. Особенно тем, кто уже настроен на определенный путь.

- Когда человек придет в университет, он не будет ходить там как потерянный, потому что у него будут минимальные знания о специфике своей профессии. Я сам пошел по стопам родителей (они у меня горные инженеры) и не жалею. Планирую с третьего курса совмещать учебу с работой в Кировском филиале АО «Апатит», - поделился молодой человек с «КП»-Мурманск».

В апатитском филиале МАГУ учится молодой человек из Сирии. С общением на русском ему помогает друг Миша. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Главное - желание

К слову, в этом году на учебу в Апатитский филиал МАГУ поступил молодой человек из Сирии. Алаа Хурия переехал в Апатиты. Здесь у студента живет дядя, поэтому адаптироваться ему было не так сложно.

- В Апатитах много современных технологий, отзывчивые преподаватели. Конечно, с учебой тяжеловато бывает из-за того, что я не очень хорошо знаю русский язык, но мне помогает с общением друг Миша. Обучение мне нравится, учусь по специальности «Информационные системы и технологии». Планирую работать в «ФосАгро», потому что там хорошие условия труда, достойная зарплата, - поделился Алла.

Мария Зареченная: «Компания "ФосАгро" дает возможность раннего трудоустройства студентам». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Сейчас в филиале МАГУ в г. Апатиты ведется подготовка по четырем группам специальностей: инженерно-технические, информационно-технологические, естественно-научные и социально-экономические. В приоритете – инженерное дело, по которому больше всего бюджетных мест, и оно востребовано в «ФосАгро».

- За нашими выпускниками уже очередь выстраивается на старших курсах, так как кадровый голод испытывают многие предприятия. К нам попасть не так сложно, как в столичные вузы, главное – иметь желание, и все получится! - отметил ответственный секретарь приемной комиссии филиала МАГУ в г. Апатиты Илья Балымов.

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