Словно путешествие на Луну. Автоблогер Артем Ачкасов дал советы, как подготовиться к экстремальной поездке по Мурманской области

Лагерь разместился в Восточной Лице, куда от Мурманска – всего 150 км, но добраться можно или на вездеходах, или на вертолете. Фото: Артем Ачкасов

Сегодня путешествие по Кольскому полуострову может быть максимально комфортным: едешь на удобном трансфере в глэмпинг, наблюдаешь за северным сиянием через защищающий от мороза и ветра стеклянный купол, а в теплом и уютном ресторане пробуешь арктическую кухню. Но, с другой стороны, Мурманская область – край суровый, подходящий для самого экстремального отдыха. До некоторых уголков Кольского полуострова с удивительными артефактами и пейзажами и зимой, и летом можно добраться только на вертолете, по воде, на снегоходах или вездеходах. Местные жители, которым наскучило исследовать свой регион простыми и общедоступными способами, все чаще выбирают сложные маршруты, чтобы увидеть необузданную природную красоту края. К ним присоединяются и туристы, которые заряжаются эмоциями в экстремальных путешествиях и любят испытывать себя и свою технику.

Что нужно знать тем, кто хочет сесть за руль вездехода и открыть для себя Заполярье, какие трудности могут подстерегать, как подготовить транспорт, чтобы путешествие прошло успешно? О своем опыте таких приключений рассказал автоблогер Артем Ачкасов. Его рекомендации и лайфхаки пригодятся не только новичкам, но и опытным местным путешественникам.

Путь Артема и его товарищей начался с губы Восточной Лицы, куда их забросили по воздуху, и поселка Туманный. Эти места высоко ценятся у рыбаков, так как местные водоемы богаты рыбой, особенно красной.

Бездорожье Кольского полуострова коварно: здесь ломается даже мощная техника, поэтому к поездкам стоит готовиться основательно. Фото: Артем Ачкасов

Но, несмотря на кажущуюся близость к Мурманску (около 150 километров) и наличие дороги до Туманного, добраться сюда даже на внедорожнике сложно. Поэтому для передвижения по тундре команда путешественников использовала вездеходы-«амфибии». Пожалуй, только на вездеходах, если не брать в расчет воздушный транспорт, и можно добраться до невероятных мест Заполярья, которые в обычной жизни можно увидеть только на фотографиях. Например, Восточно-Лицкого маяка и погранзастав.

Вездеходы участников поездки застревали в грязи и шли по бездорожью со скоростью 20-25 км/ч. Фото: Артем Ачкасов

Мурманская область идеально подходит для экстремальных путешествий, которые запомнятся на всю жизнь. Фото: Артем Ачкасов

Многие небольшие населенные пункты Мурманской области, рыбацкие стоянки, погранзаставы и заброшенные поселения окружает прекрасный, но труднопроходимый ландшафт. Каменистый путь из больших гранитных валунов часто пересекают реки, болота или небольшие озерца. Не зря Мурманскую область называют краем ста тысяч озер. Без вездеходов такие препятствия не преодолеть. Главное, «загерметизировать» машину – закрыть двери и ветровое стекло, чтобы «амфибия» не набрала литров 400 воды.

Пройти водоемы по краю водители не решились из-за риска перевернуть машины. Фото: Артем Ачкасов

- Даже в реках с ощутимым течением и волнением машина плывет с той же скоростью, что и ползет по валунам, – 5 километров в час. Только несравнимо комфортнее – на воде нет тряски. Через озеро Поперечное мы идем, как флотилия катеров. Желание увеличить скорость и ехать по краю водоема, там, где колеса достают до земли, – опасно. Рельеф в тундре необузданный, валуны и большие камни лежат в случайном порядке, и можно помять днище или застрять на камне, что почти исполнил один из коллег. Если смотреть на тундру со спутниковых снимков, то она чем-то похожа на поверхность Луны, – рассказывает Артем.

Порой «амфибиям» приходилось буквально переплывать многочисленные реки и озера Кольского полуострова. Фото: Артем Ачкасов

Путешественникам пейзаж труднопроходимой тундры напомнил поверхность Луны. Фото: Артем Ачкасов

Путешествия по Мурманской области – это максимальный уровень подготовки во всем. Так, даже летом с собой надо брать термобелье и мембранную одежду, потому как июльский снег и сильнейшие ветра могут быстро сменить 30-градусную жару. Север не прощает легкомыслия. В рюкзаке туриста всегда должны быть аптечка, несколько зарядных устройств, рация или спутниковый телефон, если едешь в глушь, ведь сотовая связь есть далеко не везде, и если понадобится помощь, придет она нескоро, и только если сможешь дозвониться до спасателей или погранслужбы. На воде, к слову, еще могут спасти рыболовецкие суда или Северный флот.

Заполярье – идеальное место для активного и экстремального отдыха. Без эмоций никто не уедет. Фото: Артем Ачкасов

И, конечно, нужно быть уверенным в своем «железном коне». Бездорожье на Кольском полуострове выводит из строя даже мощную технику. Недостаточная подготовка может дорого стоить. Например, команда путешественников забыла вовремя дозаправить свои вездеходы, поэтому им пришлось использовать дополнительные баки, но процесс перекачки топлива преподнес неприятный сюрприз.

- Откручиваешь пробку, вставляешь шланг, подключаешь насос и перекачиваешь топливо в основной бак. Все красиво и просто, вот только взятые с собой топливные насосы оказались слабоваты – даже летом выходили из строя один за другим. Возможно, дело в том, что летняя солярка становилась более густой во время ночевок, когда температура была около нулевой отметки. Но факт есть факт – после перекачки пары литров топлива сгорел последний насос, – вспоминает блогер.

Если тоже хотите отправиться в экстремальное путешествие по Заполярью – изучите советы опытных водителей. Фото: Артем Ачкасов

Были и другие неприятности, например, порванные шины. Но все же именно плохое топливо или другие проблемы с ним – одна из главных опасностей для путешественников.

Путешественники отмечают, что Кольский полуостров похож на другую планету. Фото: Артем Ачкасов

- Поэтому я рекомендую заправляться только на АЗС крупных федеральных сетей, причем именно тех марок, которые самостоятельно производят нефтепродукты и топливо. Такие компании четко контролируют качество топлива на всех этапах – от завода до бака вашего авто. А некоторые крупные сети проверяют бензин даже в гоночных условиях. Например, «Газпромнефть» заправляет технику на ралли «Шелковый путь», куда я ездил в прошлом году. Условия там экстремальные: 40-градусная жара днем, холод – ночью, под колесами вязкие пески и солончак. Бензовозы компании следовали за участниками по всему маршруту ралли – потому что в любой точке у водителей должен быть доступ к качественному топливу. Жаль, когда мы ездили по Кольскому полуострову, в регионе их заправок еще не было (сеть АЗС «Газпромнефть» появилась в Мурманской области в конце 2022 года. – Ред.). А вот неизвестным, частным АЗС доверять не стоит – зачастую операторы там сами не знают, какое именно топливо разливают сегодня, изготовлено оно на крупном НПЗ по ГОСТу или на какой-нибудь нефтебазе по упрощенной технологии.

Артем Ачкасов рекомендует заправляться на АЗС крупных сетей. Фото: Артем Ачкасов

Топливо сети «Газпромнефть» проходит несколько этапов проверки качества – от завода до АЗС. Фото: Артем Ачкасов

Кажется, зачем столько трудностей, если можно взять готовый тур и увидеть все то же, что и команда на вездеходах, – тундру, оленей, северное сияние, с той лишь разницей, что все это есть и вблизи крупных городов на различных обустроенных базах отдыха? Можно даже уложиться и выполнить все пункты этого обязательного для туристов в Заполярье списка за сутки. И без риска для жизни.

Тундра не оставляет равнодушными, как и Баренцево море, которое поражает своей суровостью и красотой. Фото: Артем Ачкасов

Но в том и странное очарование Крайнего Севера, что его хочется увидеть диким, первозданным. Удивительно, но здесь даже ржавые металлические бочки из-под топлива на берегу озер цвета топаза, заброшенные пятиэтажки, вокруг которых нет цивилизации, вызывают невероятные, щемящие чувства. И чем более развитым и комфортным становится туризм в Мурманской области, тем больше растет спрос на экстремальный отдых.

В тундре можно встретить оленей или даже медведей, а в море увидеть китов. Фото: Артем Ачкасов

- По пути завозят нас в Мурманск, чтобы немного отдохнуть, привести себя в порядок и наутро вылететь домой самолетом. В номере гостиницы мне неуютно: мешают стены, нет звука дождя и ветра. Хочется взять спальник и лечь спать прямо на полу, предварительно распахнув дверь балкона, с которого открывается вид на несколько выставленных перед входом в гостиницу батискафов. Тундра не отпускала тогда – и не отпустила до сих пор, – уверен Артем Ачкасов.

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