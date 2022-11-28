Горячий поединок с северным характером

Наши спортсмены старались, как могли, но удача подвела их на последних минутах матча. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- «Мурман», вперед! Вы - лучшие! – громко скандировали с трибун болельщики в желтых шарфах, которые пришли поддержать любимую команду.

26 ноября в Мурманске на льду стадиона «Строитель» шла горячая борьба за победу. Игра развернулась между хоккейным клубом «Мурман» и командой из Кемерова «Кузбасс», которые провели матч в рамках XXXI чемпионата России по хоккею с мячом.

Старались как могли!

Перед началом ледового поединка спортсменов и гостей соревнований поприветствовал президент ХК «Мурман» Александр Масько.

- Поздравляю всех с открытием сезона! Первая игра – долгожданная после длительного перерыва. Прошу болельщиков поддержать команду. Задачи перед хоккеистами стоят амбициозные – попасть в десятку лучших, так что будем стараться. Что касается подготовленности игроков, то в этой игре травмированных нет, все в строю и готовы! Мы качественно улучшили состав по сравнению с прошлым годом, поэтому есть все возможности, чтобы достигнуть прекрасных результатов, - отметил он.

По словам президента, команда месяц находилась в разъездах, и не всегда удавалось обыграть соперника. Так, из четырех матчей была только одна победа – в Кирове. Но, как известно, сложности закаляют!

В 13.00 был дан старт игре. На 6-й минуте матча соперники вышли вперед, забив мяч в ворота «Мурмана». Следующий гол в рамках пенальти прилетел от наших спортсменов – на 40-й минуте его оформил Артем Шеховцев.

Второй тайм открылся новым ударом от «Кузбасса», и счет стал 2:1 в пользу гостей. Но наши спортсмены не растеряли боевой дух и к середине игры стали вырываться вперед. Так, Михаил Красиков забил с углового, также мяч прилетел в ворота кемеровчан от Егора Шицко.

Мурманский морской торговый порт - один из основных партнеров хоккейной команды. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

К сожалению, к концу игры удача подвела спортсменов «Мурмана. В последние 10 минут матча соперники вырвались вперед, забив еще два мяча. Итоговый счет – 5:3 в пользу ХК «Кузбасс».

- Ребята молодцы, хорошо играли, старались. Но «Кузбасс» - сильный соперник. Обязательно проанализируем, какие были ошибки, чтобы не допускать их впредь, - прокомментировал итоги матча главный тренер ХК «Мурман» Олег Батов.

Капля везения

Фанаты, которые от души поддерживали мурманскую команду, отметили, что домашний матч, какой бы ни был финальный исход, всегда праздник для них.

- Очень ждали этой игры, получили наслаждение, все отлично! Даже кашей нас накормили. Я хожу второй сезон на каждую игру, очень нравится. Уверен, что впереди у «Мурмана» еще будет победа, и не одна! - поделился с нами начинающий болельщик Сергей Шепталов.

Многие северяне ходят на матчи всей семьей, отдыхая душой на свежем воздухе.

- У нас все дети спортом занимаются, поэтому им интересно посмотреть на игру. Я и сам в хоккей раньше любил играть, стараюсь следить за матчами. Нашим спортсменам хочу на будущее пожелать побольше уверенности и удачи! – рассказал мурманчанин Роман.

«Мурман» - одна из любимейших профессиональных команд в нашем регионе. Клуб существует уже более 20 лет, и на протяжении этого времени были и взлеты, и поражения, и победы в высшей лиге. А в суперлиге, в которую перешла команда, более сильные соперники.

Преданные болельщики внимательно следили за ходом игры и поддерживали любимый «Мурман». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Это рост для наших хоккеистов, чтобы занимать более высокие места. Безусловно, нельзя прогнозировать постоянные победы. Бывают и поражения, над которыми тренеры и спортсмены работают, делают выводы. Нашей команде, мне кажется, нужно немножко больше везения. Я уверена, что тренерский состав сделал все возможное, чтобы в этом сезоне у нас игры были результативнее, - подчеркнула министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» - и содействуют развитию юношеского спорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Морарь, глава муниципального образования город Мурманск:

- Хоккей с мячом для Мурманска - это не просто вид спорта. Это часть истории нашего города, его поколений и традиций. Сегодня большой праздник - начало домашних игр. Болеем, конечно же, за наших. Команда укомплектована, немного удачи им не помешает.

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