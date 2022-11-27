Социальное удвоение

Особое место в спектре социальных программ ФосАгро занимают проекты, направленные на поддержку образования и детского спорта. Фото: пресс-служба ФосАгро

- Вклад ФосАгро в социально-экономическое развитие территорий деятельности наших предприятий обширен и многообразен: мы платим налоги в региональные и местные бюджеты, создаем стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места для местных жителей, обеспечиваем заказами местный бизнес, - комментирует председатель Совета директоров ФосАгро Виктор Черепов. - Своей приоритетной задачей мы также считаем создание вместе с местными властями комфортной городской среды. Для нас важно, чтобы у всех жителей регионов присутствия компании был доступ к качественным образованию и медицине, была возможность заниматься спортом, посещать учреждения культуры и отдыха. Чтобы молодежь не уезжала в мегаполисы, а строила жизнь и карьеру в родных городах, перенимая опыт у ветеранов. Поэтому мы направляем значительные средства на нужды местных сообществ, благотворительность и развитие инфраструктуры. Стабильность и успех родных для нас регионов - важный фактор устойчивого развития ФосАгро.

И это - не просто слова. Сегодня ФосАгро реализует целый ряд программ в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики и спорта в каждом регионе своего присутствия. Причем в этом году компания затратит на их реализацию рекордные 10,9 млрд рублей – более чем вдвое больше в сравнении с 2021 годом.

Внимание - детям

Особое место в спектре социальных программ ФосАгро занимают проекты, направленные на поддержку образования и детского спорта. Например, в подшефных «ФосАгро - школах» в 5 городах страны обучаются порядка 6 тысяч детей. В старших классах ребята по углубленной программе изучают математику, информатику, физику и химию, после чего поступают в ведущие технические университеты и подшефные ФосАгро колледжи.

Кировский и Апатитский филиалы Мурманского арктического государственного университета и Череповецкий химико-технологический колледж – в числе лучших не только в своих регионах, но и в стране в целом. ФосАгро также развивает многолетнее партнерство с Образовательным центром "Сириус". Взаимодействие нацелено на развитие проектов компании в сферах образования, науки и профориентационной работы.

Спортивным воспитанием детей сотрудников и всей молодежи в городах присутствия ФосАгро занимается с момента основания через реализацию проекта ДРОЗД - «Детям России - образование, здоровье и духовность». В рамках ДРОЗД действует 77 секций по 16 видам спорта. Дети бесплатно занимаются футболом, боксом, плаванием, художественной гимнастикой, волейболом, баскетболом, хореографией, шахматами, полиатлоном, лыжами. В секциях на постоянной основе бесплатно занимаются более 6,5 тысячи детей. Еще около 50 тысяч юных спортсменов принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях. Проект нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, патриотическое воспитание и интеллектуальное развитие детей.

Поддерживает ФосАгро и профессиональный спорт. На протяжении многих лет компания выступает партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки олимпийцев России, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России, региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, целому ряду профессиональных спортивных клубов и команд из регионов.

Год рекордов

«ФосАгро - школы», отделение движения «ДРОЗД», совместные проекты с высшими и средними специальными учебными заведениями, поддержка медицины – все это есть в портфеле социальных инициатив ФосАгро и в Кольском Заполярье. 2022 год еще продолжается, однако он уже вошел в историю сотрудничества компании, местных и региональных властей яркими событиями и новыми рекордами.

Особенно значимыми итоги года становятся, для пожалуй, самого крупного социального проекта ФосАгро в регионе - хибинского горно-туристического кластера. Его центр – горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - в этом году не переставал дарить своим поклонникам и местным жителем поводы для гордости. Самый продолжительный сезон среди сопоставимых по высоте курортов, собственный рекорд по посещаемости в более чем 268 тысяч гостей, самое раннее открытие нового сезона и, наконец, признание лучшим курортом на Северо-западе страны – буквально на днях «БигВуд» получил Национальную премию «Горы России» в этой номинации. И это лишь самые заметные его достижения в этом году.

Создание и развитие горнолыжного курорта в Хибинах для компании «ФосАгро» - не только масштабный инвестиционный, но и важный социальный проект. Он нацелен на формирование условий для качественного отдыха и занятия спортом работников предприятия и членов их семей, но также и на выполнение других задач. В частности, развивая «Большой Вудъявр», мы создаем новые рабочие места, диверсифицируем экономику Кировска, стимулируя развитие малых предприятий индустрии гостеприимства, делаем город и всю Мурманскую область привлекательнее для туристов из других регионов страны. С каждым годом эта работа приносит все более заметные плоды, - считает генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников.

За новейшую, не столь продолжительную историю «Большого Вудъявра» компания уже вложила в его развитие более 5 млрд рублей. Отсюда и заметные плоды, о которых говорит Михаил Рыбников. При этом в компании уверяют, что на достигнутом они останавливаться не намерены. Поэтому о том, какими станут склоны Айкуайвенчорр, увидевшие первых горнолыжников 86 лет назад, к своему 100-летию, можно строить самые смелые прогнозы.

В развитие «Большого Вудъявра» компания вложила свыше 5 млрд рублей. Фото: пресс-служба ФосАгро

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