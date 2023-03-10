«Поставили на колени и написали на лбу слово из трех букв». В Архангельске сверстники жестоко издевались над школьником

Хулиганам могут вменить не только побои, если их факт будет доказан, но и публичное унижение чести и достоинства. Фото: Скриншот видео / Видео предоставлено адвокату Александру Сухих

Скандал разразился вокруг школы №33 в Архангельске: выяснилось, что здесь ученики издевались над мальчиком. После очередного жестокого случая мама подростка обратилась за помощью и намерена наказать обидчиков сына: на лбу своей жертвы те написали слово из трех букв.

Видео с тем, как в школе глумятся над мальчиком, распространилось в сети, собирая тысячи просмотров и гневных комментариев в адрес школьников. В коридоре на глазах у десятков других учеников обидчики держат сверстника за волосы и под громкий смех и пишут на его лбу. «Я тебе сейчас с коленки», «Держи за голову!», - угрожают они семикласснику. При этом по записи видно, что взрослых поблизости нет.

- Женщина пояснила, что это не первые случаи издевок над ребенком, ранее парня ставили на колени и били палкой. Я лично взялся за дело и буду помогать семье мальчика, так как папа ребенка пока семью защитить не может, он на СВО, - рассказал адвокат пострадавшей семьи Александр Сухих.

Также мама мальчика обратилась с заявлением в СКР, где уже начали проверку.

Мама мальчика обратилась с заявлением в СКР, где уже начали проверку. Фото: Скриншот видео / Видео предоставлено адвокату Александру Сухих

- В социальных сетях распространяется информация с видеоизображением, что в одной из школ Архангельска юноша подвергается публичным издевательствам со стороны других учеников, а администрация образовательного учреждения бездействует, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Проверку начали и в департаменте образования при администрации Архангельска. Там выясняют, почему в школе допускали неоднократные издевательства над мальчиком.

- По первичной информации, конфликт возник из-за девочки. Пострадавший - ученик седьмого класса, хулиган - ученик девятого. Никто из них ранее на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоял. Будет дана оценка возможному бездействию со стороны руководства школы, в том числе - заместителя директора по воспитательной работе, и социального педагога. Судя по видео, ситуация произошла в присутствии многих других детей в школьном холле у гардероба, где должен присутствовать дежурный сотрудник школы. И лично мое мнение по отношению к хулигану: за подобный поступок надо исключать ученика из школы, как это было раньше. Если захочет восстановиться - пусть исправляется и доказывает, что способен учиться в коллективе, не унижая достоинства других детей., - пояснила заместитель главы Архангельск по социальным вопросам Ирина Чиркова.

Хулиганам могут вменить не только побои, если их факт будет доказан, но и публичное унижение чести и достоинства. Родители школьников, которые издевались над мальчиком, уже в курсе, что натворили их дети, их вызывали в учебное учреждение.

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