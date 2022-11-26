Есть идея – будет помощь. Уникальные заправка, туристический маршрут и супер-меню

На площади Металлургов теперь есть арт-объекты - ковш и изложница. Фото: АНО «Вторая школа»

В непростой 2020-й год, когда страну закрутила пандемия, у предпринимателей появилась возможность не просто остаться на плаву, а расширить свой бизнес или даже начать новый: «Норникель» объявил конкурс беспроцентных займов для желающих открыть дело в Печенгском округе. Каждый мог получить до 30 миллионов рублей для своего стартапа, консультационную поддержку разных специалистов и другую помощь для успешного запуска бизнеса. На конкурс поступило около 200 заявок, из которых были выбраны 11 победителей. Помощь и поддержку в реализации этих, а также многих других инициатив оказывал Центр социальных проектов «Вторая школа».

Прошло два года, проекты запущены – самое время посмотреть, успешно ли началось плавание у этих кораблей.

Для водителя – оленина, для машины - электричество

Большинство предпринимателей захотели зайти с бизнесом в сами ключевые населенные пункты округа – Никель и Заполярный. Однако некоторые выбрали места, которые можно обозначить лишь как «n-ый километр «Кола»». Так, многофункциональный заправочный комплекс Atlas рядом с Печенгой - на 1517 километре федеральной трассы – стал частью программы развития придорожного сервиса в Мурманской области. В направлении к российско-финской границе очень мало заправок, и такое место для водителей – на вес золота. Как отметила генеральный директор «Ивекта групп» Наталья Спиридонова, сейчас через комплекс в сутки проходит в среднем 180 человек, но в планах увеличить это количество до 300.

Многофункциональный комплекс Atlas - это заправка для обычных машин и электрокаров, а также Арктическая кухня. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На Atlas можно заправить как обычный автомобиль, так и электрокар. Таких «розеток» на всю область три – и находятся они в Мурманске и Заполярном. На днях под Печенгой заправился первый электрокар: полный «бак» всего за полчаса и менее чем за 400 рублей. В век развития технологий и такая заправка происходит современно: нужное количество киловатт начисляется через приложение.

- Мы знаем, что в Мурманской области мало электрокаров, но мы уверены, что это потому, что у нас нет инфраструктуры. Наш вклад в развитие экологически чистого транспорта – строительство суперскоростной зарядки Мы очень довольны результатом. От других заправок мы отличаемся не только электрической зарядкой, но и тем, что предлагаем посетителям Арктическую кухню: оленину, красную рыбу, грибы и так далее. Все вкусно и натурально. Можно наслаждаться блюдами и видами на северную природу через панорамные окна, - рассказал управляющий директор «Ивекта групп» Максим Кукушкин.

В планах у компании построить сеть заправок, чтобы путешественники на электрокарах могли спокойно доехать из средней полосы, Москвы и Санкт-Петербурга до городов и достопримечательностей Кольского полуострова. Также в регионе появятся еще Atlas, ближайший по плану откроют рядом с Ловозеро, также в перспективе – Мурманск, Полярные Зори и Кировск с Апатитами.

Из кабинета – к плите

Если в случае с многофункциональным комплексом посетители сами едут к нему, то Mr. Black – тот случай, когда гора идет к Магомеду. Этот бизнес открыл северянин Андрей Чернышев, который на пике карьеры на руководящей должности в Кольской ГМК рискнул круто изменить свою жизнь и заняться кухней на колесах.

- Моя мама – шеф-повар, в детстве я много времени проводил на кухне, - говорит Андрей, и другого объяснения смене сферы деятельности не надо.

Средства на развитие бизнеса он получил в рамках конкурса «Норникеля» и в виде субсидий от администрации Печенгского округа. Теперь фудтраки Mr. Black колесят по Мурманской области, приметны на всех масштабных фестивалях, а те же бургеры уходят влет. Бургер «Братишка» назван так по воспоминаниям о службе в морской пехоте, «Настоящий Северный» - о работе на руднике. А «Дирстроганов» - это как бефстроганов, только из оленины.

- Бургеры все любят, а мы хотим прививать северянам и туристам вкус к кухне Арктики, - говорит Андрей Чернышев. – Фудтраки – более затратный бизнес, чем стационарная точка питания. Но нам интересно, помогают во всем, даже в мелочах.

Фудратки Mr. Black можно встретить на всех гастрофестивалях Мурманской области. Фото: АНО «Вторая школа»

Окольцевать туризмом

Териберка и Кировск – вот две туристические Мекки Кольского полуострова. Но Печенгский округ не хуже! Красивая природа? Есть! Реки и озера для рыбалки – тоже! Достопримечательности? Конечно! Например, уникальный образец русского зодчества – Трифонов-Печенгский монастырь. А еще рядом с Никелем находится памятник природы – водопад Шуонийоки.

Памятник природы водопад Шуонийоки - одно из красивейших мест Кольского полуострова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

При содействии целого содружества организаций - от ученых и волонтеров до бизнеса - этот живописный уголок кольской земли сделали удобным для посещения: установили и обустроили скамейки, столики, смотровые площадки, места для селфи, информационные стенды и даже гамак. Место для отдыха теперь есть и у реки Колосйоки, которую волонтеры кампуса World Tree Camp ежегодно очищают от мусора.

- В планах у нас – создать единый туристический маршрут вокруг Никеля, который бы задействовал основные достопримечательности. Сейчас этот проект находится в разработке, как и проект по организованным турам на закрытый в 2020 году плавильный цех в Никеле и Кольскую сверхглубокую скважину – интерес к этим объектам есть. А пока мы вводим новые маршруты, - отметил заместитель директора АНО «Вторая школа» Владимир Чижов.

Так, в 2022 году под Никелем появился эколого-индустриальный маршрут «Шпиль 555» - первый подобный в Заполярье. Название обусловлено его финальной точкой – горой Сяряслаки, или «Шпилем», как говорят местные. Не трудно догадаться, что ее высота над морем составляет 555 метров.

На маршрут «Шпиль 555» лучше заложить несколько часов. Фото: АНО «Вторая школа»

- Есть несколько вариантов прохождения маршрута, различные по времени и протяженности. У туристов будет возможность увидеть карьер, побывать на смотровой площадке у карьера, откуда открывается красивый вид на Шуонийки и поселок, - отметила представитель «Второй школы» Александра Богданова.

В европейском стиле с русским гостеприимством

То, что внутренний туризм привлекает в Заполярье все больше гостей, факт. В подтверждение можно привести цифры: так, по данным областного комитета по туризму, с июня по август 2022 года Мурманскую область посетили 127 тысяч туристов, что на 35% больше показателя 2019 года. И всех гостей надо где-то размещать. Тем лучше, что среди проектов, которые заявились на конкурс беспроцентных займов «Норникеля», были и гостиничные.

Сергей Кущенко взялся за трехэтажный гостиничный комплекс в европейском стиле «Полярия» в Заполярном на 22 номера. Помимо номеров здесь будут и конференц-залы, а на территории рядом уже работает развлекательный центр с горкой для катания на ватрушках. В планах – принять первых постояльцев в августе 2023 года.

Сергей Кущенко строит новую гостиницу, несмотря на все трудности. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Казалось бы, строиться в 2022-м, когда цены на стройматериалы выросли в 2-3 раза на фоне антироссийских санкций – дело непосильное. Но заполярные предприниматели рассуждают иначе.

- А когда было легко? Захотелось – решились. Тем более я видел, что в город приезжает много специалистов для работы, и мест для расселения не то что не хватает – их нет, - отмечает Сергей Кущенко.

К слову, каждый такой проект – это десятки новых рабочих мест для округа.

Бизнес – это всегда непросто, но в Заполярье, с его обилием преференций и льгот АЗРФ, помощью от крупных компаний легче делать не только первые шаги, но и все последующие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ах, витраж! В Заполярном реконструируют ДК «Октябрь»

И обустроят площадь металлургов

Но не только Арктической кухней живет Печенгский округ, пища нужна и для ума и сердца. Ее местные жители получают, например, в ДК «Октябрь» в Заполярном. Его здание уникально уже тем, что одно из немногих имеет настоящий витраж практически во весь второй этаж. А в подвале… бьет чистейший родник. При этом с года постройки – 1967-го – реконструкция не проводилась. Теперь же проект преображения готов и его воплощение находится на низком старте.

Так ДК в Заполярном выглядит сейчас, реконструкции не было с момента открытия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- У нас появится возможность оказывать больше услуг для населения, получим дополнительные пространства для занимающихся – это порядка 700 детей и 100 взрослых. Например, появятся большие залы для занятий хореографией, кафе, - пояснила директор ДК «Октябрь» Наталья Реница.

При этом авторы проекта сохранят аутентичность «Октября», в том числе витраж, оформление внутренних помещений деревом и кинотеатр – самый северный в России. Работы будут приводиться совместными усилиями муниципалитета, правительства региона и «Норникеля» в рамках социально-экономического развития округа, по программе которого из разных источников финансирования будет выделено 14,8 миллиарда рублей.

Проект реконструкции ДК «Октябрь» уже готов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

По этой же программе в Никеле и Заполярном сносят аварийные дома, смотрящие на северян слепыми заколоченными окнами. Так, в Никеле сравняли с землей четыре дома, освободив участок площадью 7,5 тысячи квадратных метров.

В Никеле и Заполярном сносят старые дома. Фото: АНО «Вторая школа»

- Решается вопрос, как его задействовать. А материал, полученный при сносе, мы использовали для выравнивания основы Площади Металлургов, которая раньше была Фестивальной, но северяне выбрали другое название. На ней в этом году проходил Gastro Industry Fest. Площадь постепенно преображается, на ней появились арт-объекты – настоящие ковш и изложница из плавильного цеха; трибуны. Решаются вопросы с освещением, коммуникациями, - говорит Марина Ахмедова, заместитель главы Печенгского округа.

Площадь Металлургов в Никеле ждет преображение. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Так населенные пункты, которые до сих пор у многих ассоциируются с промышленностью, становятся местами, куда несложно добраться, где радушно встретят, разместят со всеми удобствами, вкусно накормят, развлекут. А в небе разольется северное сияние – на удачу.

Заместитель директора АНО «Вторая школа» Владимир Чижов. Фото: АНО «Вторая школа» Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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