Хибины знают и любят. «БигВуд» получил премию «Горы России»

В номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа» больше всех голосов собрал «Большой Вудъявр». Фото: пресс-служба ГК «Большой Вудъявр»

В московском отеле The Carlton Moscow состоялась церемония вручения Национальной премии «Горы России». С инициативой ее проведения выступили Комитет Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры и Общенациональный союз индустрии гостеприимства. Цель премии - развитие горнолыжного туризма в России и продвижение культуры активного отдыха в горах.

Судьями конкурса стали россияне – в течение двух недель с помощью онлайн голосования они могли выбрать лучшие из 220 горнолыжных курортов и комплексов, представляющих 85 регионов страны. Победители определялись в 13 номинациях в масштабе России, а также в разрезе федеральных округов. В номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа» больше всех голосов собрал «Большой Вудъявр».

- Победа в конкурсе говорит о том, что у «Большого Вудъявра» сложилась своя аудитория, которая знает и любит Хибины, число таких людей растет с каждым годом. В прошлом сезоне, например, нас посетило свыше 268 тысяч гостей. В этом году мы рассчитываем побить и этот рекорд, проведя самый продолжительный сезон в истории курорта. Он открылся первым в России - 4 ноября, а завершится, мы надеемся, не раньше первых чисел июня, - прокомментировал директор горнолыжного курорта Антон Ставенко.

Существенный вклад в развитие «Большого Вудъявра» принадлежит компании «ФосАгро». Фото: пресс-служба ГК «Большой Вудъявр»

Существенный вклад в развитие «Большого Вудъявра» принадлежит компании «ФосАгро». Для нее это не только инвестиционный, но и важный социальный проект.

- Он нацелен на формирование условий для качественного отдыха и занятий спортом работников предприятия и членов их семей, но также и на выполнение других задач. В частности, развивая «Большой Вудъявр», мы создаем новые рабочие места, диверсифицируем экономику Кировска, стимулируя развитие малых предприятий индустрии гостеприимства, делаем город и всю Мурманскую область привлекательнее для туристов из других регионов страны. С каждым годом эта работа приносит все более заметные плоды, - отметил генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников.

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