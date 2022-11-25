В Мурманске вручили удостоверения экологическим инспекторам

Проект «Общественный инспектор по охране окружающей среды в Арктике» направлен на формирование кадрового резерва общественных экологических инспекторов в Арктике. Фото: пресс-служба ПОРА

24 ноября в Мурманске состоялось торжественное вручение удостоверений общественным инспекторам по охране окружающей среды. Это - итог обучения на платформе «Арктический волонтер», которое Проектный офис развития Арктики провел совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Всероссийским обществом охраны природы. Мурманская область стала уже третьим арктическим регионом, где реализован проект.

Проект «Общественный инспектор по охране окружающей среды в Арктике» направлен на формирование кадрового резерва общественных экологических инспекторов в Арктике. Эти инспектора станут частью системы общественного контроля за состоянием окружающей среды в арктических регионах. Эффективный и своевременный общественный контроль позволит не только вовремя раскрывать и устранять нарушения в сфере охраны природы, но и привлекать внимание к существующим экологическим проблемам окружающего мира, развивать экологическое правосознание и способствовать взаимодействию между обществом и органами государственной власти.

- Нам, как государственным органам, очень важно не только то, что мы получаем сообщения о каких-то нарушениях в природоохранных зонах. Нам очень важно, что такие люди вносят свой вклад в агитацию среди населения за охрану окружающей среды. Только государственные органы, к сожалению, не смогут переломить менталитет, подразумевающий потребительское отношение к природе, - отметила Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

- Важно, что проблеме загрязнения Арктики придают такое значение. Мы, как люди, которые своими руками занимаются ликвидацией этих загрязнений, понимаем это как никто и можем донести до родственников, друзей, гостей из других регионов России, - считает руководитель АНО «Единый Волонтерский центр Мурманской области» Евгения Чибис, которая приняла участие во вручении.

- Мы вручаем удостоверения людям, неравнодушным к экологии нашего края. Значение этого трудно переоценить. Институт общественных инспекторов до сегодняшнего дня не работал, и я надеюсь, что будущие инспектора будут активно помогать Росприроднадзору, Минприроды и другим органам исполнительной власти в охране окружающей среды, - пожелал выпускникам курса Сергей Михайлов, руководитель Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора.

Директор департамента устойчивого развития и экологии Кольской ГМК Данияр Уразалимов также отметил, что у КГМК существует много направлений волонтерства, в том числе - экологическое, и цели общественных инспекторов Росприроднадзора хорошо согласуются с целями компании.

От Проектного офиса развития Арктики участников поприветствовал исполнительный директор Константин Деринг, а директор мурманской Лаборатории устойчивого развития ПОРА Евгений Боровичев рассказал о важности волонтерства и охраны окружающей среды для экологического туризма.

Обучение общественных инспекторов по охране окружающей среды на платформе «Арктический волонтер» проходит в нескольких арктических регионах. Пилотный проект был реализован в ЯНАО, где 19 инспекторов, успешно сдавших итоговый экзамен, получили удостоверения государственного образца и уже сейчас осуществляют работу по охране окружающей среды. В частности, благодаря их работе ликвидирована несанкционированная свалка в Новом Уренгое.

С августа 2022 года партнером проекта является Всероссийское общество охраны природы. В ноябре 2022 года завершился очередной этап подготовки общественных инспекторов — в Мурманской области и Красноярском крае.

Экологические инициативы особенно важны для Мурманской области, где градообразующими являются металлургические и химические предприятия, а также активно осуществляется транспортировка угля.

Более подробно ознакомиться с проектом "Арктический волонтер" можно на сайте www.avolonter.ru.

Справка

Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

Сайт экспертного центра: www.porarctic.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru