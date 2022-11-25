Впервые клееная балка Segezha Group стала доступной в розницу

Клееная Балка. Фото: Segezha Group

Благодаря сотрудничеству с российской компанией +NODWERK лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») вышел в розницу с премиальным продуктом – конструкционной клееной балкой. Расширение присутствия на российском рынке лесной продукции – один из стратегических приоритетов развития Segezha Group. С опорой на клиентскую базу, опыт и возможности сверхточной кастомизации продукции +NODWERK компания надеется расширить продажи клееной балки в России.

Партнерским отношениям двух компаний уже более пяти лет. Среди преимуществ +NODWERK – собственное конструкторское бюро, строительно-монтажные бригады, а также современное высокоточное производство: для обработки клееной балки используется пятиосевой деревообрабатывающий комплекс Hundegger K2i в карельском городе Сортавала. +NODWERK специализируется на предоставлении полного цикла услуг в области проектирования, производства и сборки деревянных конструкций.

Клееную балку выпускает АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат», актив Segezha Group в Вологодской области. Она отвечает мировым стандартам качества. Это экологичная, безвредная для здоровья продукция. При ее изготовлении используется водоустойчивый морозостойкий меламиновый клей. В настоящее время комбинат предлагает более 40 сечений. Максимальная длина балки – 13,5 м.

Сырьем является хвойная древесина из лесов Карелии, а также Вологодской и Архангельской областей. Основные породы – ель, сосна и лиственница. Короткий вегетационный период, характерный для северных широт, делает древесину плотной и прочной. Эти характеристики очень важны в деревянном домостроении. Строгий контроль процесса заготовки и цепочки поставок сырья, в том числе за счет современных цифровых технологий, гарантирует, что при производстве используется только легально заготовленный, качественный, экологически чистый лес. При этом Segezha Group строго соблюдает требования российского законодательства, а также добровольных международных стандартов в сфере лесоохраны и лесовосстановления. Использованная лесосека полностью восстанавливается – во всех регионах присутствия холдинга.

Этой осенью +NODWERK объявила о начале розничных продаж конструкционной клееной балки европейского качества производства Segezha Group. Это новое направление не только для компании, но в целом для российского рынка пиломатериалов. Ранее купить конструкционную балку экспортного качества в розничной продаже было невозможно – ее приобретали только в «пакете» предложений готовых домокомплектов. Теперь она стала доступна в любом количестве, начиная от одной штуки. При этом специалисты +NODWERK помогут рассчитать сечение и произвести распил заводского качества – в соответствии с пожеланиями клиента. Доставляют продукцию по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Карелии в течение суток (менеджер по продажам Максим Эпов, тел.: +7-921-444-09-20, m.epov@nodwerk.com).

Генеральный директор +NODWERK Игорь Худяков уверен: «Объединение наших усилий с ведущим производителем конструкционной балки в России придаст ощутимый импульс и создаст дополнительные предпосылки для развития отрасли отечественного деревянного домостроения. Наш совместный проект – шаг вперед на пути развития внутреннего рынка высококачественного строительного материала».

«Наш комбинат – лидер российского промышленного производства конструкционной клееной балки. Выход в розницу и широкие возможности кастомизации благодаря экспертизе +NODWERK позволят диверсифицировать предложение клееной балки на российском рынке, помогут нам стать ближе к российскому розничному покупателю. В свою очередь, владельцы частных домов, приусадебных участков, дач получат дополнительные возможности для реализации своих творческих планов по благоустройству своего быта и повышению комфорта проживания», - говорит Константин Пастухов, генеральный директор АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат».