Больше снега и морозы. Главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала, когда в Заполярье ждать весну

Спад морозов, которые царят в регионе сейчас, ожидается через пару дней, когда к нам заглянет циклон. Фото: Олег ФИЛОНОК

Март в Мурманской области вместо весенней капели и прыжков по лужам начался с крепких морозов. Ничего необычного в этом нет, ведь в Заполярье этот месяц справедливо можно считать зимним. О том, когда в регион по-настоящему придет долгожданная весна (не только календарная), рассказала главный синоптик мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

- До конца марта у нас продолжается накопление снега, а уже в апреле есть вероятность оттепели в дневные часы. По предварительному прогнозу, весна на Кольском полуострове в этом году должна начаться в пределах своих климатической нормы, а это третья декада апреля. Раньше ждать весенних проявлений не стоит, - поделилась с «КП»-Мурманск» Елена Сиеккинен.

Так что в марте северянам остается радоваться солнышку, катаниям на лыжах и снегоходах и подледной рыбалкой.

Спад морозов, которые царят в регионе сейчас, ожидается через пару дней, когда к нам заглянет циклон. Температура воздуха начнет повышаться, но положительных отметок не достигнет. Днем 12-13 марта будет -5-10 градусов.

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