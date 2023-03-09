Высокий каблук: носить или не носить?

Клиника Высоких Медицинских Технологий им. Н. И. Пирогова с радостью принимает граждан РФ для предоставления бесплатной оперативной помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Фото: Клиника Высоких Технологий им. Н.И. Пирогова

Существует мнение, что причина – обувь на высоком каблуке. Может ли обувь деформировать большой палец? Существует ли связь между косточкой большого пальца и высоким каблуком?

Давайте рационально: из-за высокого каблука вес тела переносится на переднюю часть стопы. Нагрузка переходит на суставы пальцев ног. Происходит деформация плюсневых суставов. Высокий каблук может вызвать плоскостопие. Головка первой плюсневой кости смещается кнаружи. Увеличивается поперечный размер стопы. Длительное ношение обуви на каблуке снижает амортизирующую функцию стопы. Мышцы и связочный аппарат ослабевают. Происходит отклонение большого пальца.

Дополнительным фактором риска развития вальгусной деформации могут быть:

– плоскостопие;

– лишний вес;

– генетическая предрасположенность.

Итог: ношение высоких каблуков является одной из причин возникновения косточки на большом пальце стопы. Каждый случай возникновения и развития заболевания индивидуальный. Для эффективного лечения вальгусной деформации необходимо учитывать причину возникновения болезни и степень тяжести.

Наиболее результативным способом решения данной проблемы является оперативное вмешательство, позволяющее произвести коррекцию имеющейся деформации и получить наилучший клинический и эстетический результат.

Иногда после операции косточка (шишка, бугорок, Hallux Valgus) на стопе снова вырастет. Действительно, такое мнение существует. Давайте разбираться, каков процент вероятности рецидива и кто находится в зоне в риска.

Во время операции доктор проводит изменения оси деформированной кости, закрепляя ее специальными винтами.

Что с вами происходит после операции? 1-2 месяца после операции пациент носит специальный чулок и ортопедический башмак. За это время костная ткань сращивается и адаптируется к новой жизни. В течении полугода вы наблюдаетесь у доктора, делаете специальные упражнения, проходите физио-процедуры, носите удобную и широкую обувь со специальной ортопедической стелькой. Только когда доктор снимает все ограничения, возвращаете в свою жизнь модельную обувь, активные физические нагрузки, прогулки и прочие радости. Процент рецидива Hallux Valgus – 7%.

В зоне риска находятся люди, кто нарушает врачебные рекомендации, отказывается от ношения ортопедической обуви раньше времени, пренебрегает сроком реабилитации.

Наше отделение оснащено высокотехнологичным диагностическим и операционным оборудованием, а врач травматолог-ортопед Антон Андреевич Акулаев специализируется на патологии уже 12 лет и выполнил 3500 успешных операций.

Клиника Высоких Медицинских Технологий им. Н. И. Пирогова с радостью принимает граждан РФ для предоставления бесплатной оперативной помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Важное требование – показания к операции, написанное в заключение травматолога-ортопеда.

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