На фоне сопок, солнца и ветра – о матери. В Мурманске прошли съемки художественного фильма «Вера»

Съемки прошли у морского вокзала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В один из последних февральских дней возле знаменитого ледокола «Ленин» в Мурманске было оживленно. Туда-сюда по заснеженной площадке у морвокзала сновали крепкие мужчины, облаченные в теплую одежду портовиков, и ожидали команды режиссера.

Столица Заполярья стала местом съемок полнометражного художественного фильма «Вера» - это новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось…» киностудией им. М. Горького. Фильм не будет ремейком советской киноленты, а получит новую интерпретацию.

- Сюжет в основе такой же, как в повести. Главной героиней выступит мама мальчика Ромы, о ней вся история. Она любит свою работу в НИИ океанологии, занимается изучением северных видов рыб. В честь нее фильм и получил название «Вера». Мы подробно рассказываем о мотивах ее поступков, отвечаем на вопрос, почему она не умеет любить так, как другие. Кино о родителях, их отношении к чувствам детей, о взаимоотношениях в семье, - рассказывает режиссер кинокартины Ира Волкова.

Фильм не будет ремейком советской киноленты, а получит новую интерпретацию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Один из важных эпизодов из жизни главной героини, которая, по сюжету, возвращается на ледоколе из экспедиции, решили снимать в Заполярье, а не в Петербурге, где развернулись основные сцены. Уж очень режиссеру приглянулись наши северные сопки. К тому же Мурманск исторически связан с родным сердцу главной героини Ленинградом.

- В 1979 году, когда разворачивается действие фильма, ледокол «Ленин» был еще на ходу, так что он органично вписался в эпизод с возвращением из экспедиции. Также здесь есть природа, которая позволяет героине окунуться в свой внутренний мир, почувствовать себя наедине с родной морской стихией и принять важное жизненное решение, – поделилась наша собеседница.

Главную роль в «Вере» играет Виктория Толстоганова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Чтобы создать нужную историческую атмосферу и погрузить зрителя в прошлое, команде пришлось поработать над декорациями. Художники использовали стилизованный реквизит, костюмы и игровой транспорт. С погодой киношникам повезло – небесная канцелярия даже помогла в съемочном процессе.

- Была естественная поземка, которую не пришлось создавать искусственно. Солнце и ветер помогли передать антураж океанского путешествия. А потом все это будет доделываться при помощи компьютерной графики, - говорит Ира Волкова.

На главные роли съемочная команда подобрала талантливых актеров. Веру играет Виктория Толстоганова, отца Ромы – Алексей Розин. Виктория вошла в свою роль, представляя, что находится в чужом теле. «Так проще ощущать себя в ином образе. Помогает думать о своей маме, когда начинаю играть», - говорит актриса.

Один из важных эпизодов из жизни главной героини, решили снимать в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К слову, на эпизодическую роль исследователя, коллеги Веры взяли артиста Мурманского драмтеатра Северного флота Алексея Башкирова. Удалось поучаствовать в съемках и простым мурманчанам – они сыграли в массовке. Желающих было много, но потребовалось только 20 человек – коренастых мужчин, которые исполняли роли сотрудников, ходивших в экспедицию вместе с Верой, а также моряков и рабочих.

- Некоторые даже специально отращивали к съемкам бороду, другие, наоборот, сбривали. Костюмы мы везли из Москвы, также аутентичную одежду мурманчане подыскивали сами, разобрав свои старые антресоли. Думаю, все получилось очень даже органично, - отметила режиссер.

Планируется, что кинолента выйдет на большой экран в конце 2023 года.

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