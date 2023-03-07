Плечом к плечу: ЛДПР объединит волонтеров Мурманской области и всей России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о создании в России нового движения «Плечом к плечу» для помощи участникам спецоперации. Фото: Родион Севостьянов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о создании в России нового движения «Плечом к плечу» для помощи участникам спецоперации. Он отметил, что здесь не будет бюрократии и партсобраний, а каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

- На самом деле в России сейчас всего две партии, - утверждает Леонид Слуцкий. - Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогает нам победить. ЛДПР — это партия русской Победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну.

История создания движения началась полгода назад, когда в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Представительницы прекрасного пола из 150 городов страны изготавливают для участников спецоперации нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.

Многие волонтеры присоединились к движению, когда их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

- На сегодняшний день мы отправили только из Перми уже 17 тысяч тонн готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий, - отмечает координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова. - Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все сшить и отправить.

Девушка ведет свой блог для тех, кто хочет помочь нашим бойцам на фронте, но не знает как – она публикует мастер-классы по шитью, которые доступны и понятны каждому.

- Нам важно передавать им вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз, и ЛДПР нам помогла в этом, - говорит Элина Патыкова.

Многие волонтеры присоединились к движению, когда их мужья, отцы и братья отправились на фронт. Фото: Родион Севостьянов

Партия уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов под швейный цех. Однако Леонид Слуцкий очень возмущен появлением в стране циничных бизнесменов, которые спекулируют в непростое для страны время, а некоторые чиновники не обращают на это внимания.

- Часто сталкиваемся с ситуацией, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного, - объясняет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. - Или когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И если отдельные чиновники не слышат людей, значит, будем вместе с волонтерами добиваться, чтобы нас услышали и помогли.

В движении «Плечом к плечу» уже участвуют сотни тысяч волонтеров – это обычные люди, которые находят в своей жизни время и силы для помощи нашим ребятам на фронте.

К слову, жители Мурманской области также помогают участникам спецоперации. Так, в рамках доброй акции «Тепло Севера» мастерицы и добросердечные северяне вяжут носки и другие вещи для наших мужчин, которые ушли добровольцами и были призваны в рамках частичной мобилизации. Связанные вещи передают для последующей отправки на Донбасс, а в носки кладут приятные сюрпризы – письма-записки и шоколадки.

- Наши активисты помогают фронту по зову души. И я всех призываю объединиться, идти плечом к плечу к победе, - рассказала руководитель движения «Северяночки шьют для наших» Юлия Лось. - Помогает много людей. И отмечу лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, он лично откликнулся, за что огромное спасибо. На оказанную помощь мы закупили флис и другие так необходимые на производстве ткани.

Также с сентября 2022 года из региона отправили более 130 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в рамках акции «Север помогает». Необходимые вещи приносили волонтеры, предприниматели и просто неравнодушные северяне.

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