«Мама была уверена, что все получится»: Электромонтер ММТП Марина Хомяченко – о «мужской» профессии и женском подходе к ней

Марина Хомяченко работает в ММТП четвертый год. Фото: Ксения Минко / пресс-служба ММТП.

- В детстве меня тянуло к творчеству, я много рисовала, танцевала, любила играть на фортепиано. Честно говоря, не помню, кем хотела стать, но мама говорит, что меня тянуло к профессии актера, - вспоминает Марина Хомяченко.

Словом, обычные мечты большинства девочек… Только вот сейчас Марина работает не музыкантом и не актрисой театра и кино - в ее трудовой книжке значится запись, что она электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Мурманского морского торгового порта. В наши дни, конечно, сложно рассуждать, что есть женские профессии, а есть мужские – все чаще разделение стирается. Но на предприятии, где трудится наша героиня, с ее профилем работают только две девушки.

Казалось бы, логично предположить, что к выбору профессии Марину подтолкнул кто-то из мужчин в семье. Но на самом деле это была мама.

Мурманский морской торговый порт отличается дружным и слаженным коллективом. Фото: Ксения Минко/пресс-служба ММТП

- Я сама из Кировска, в школе училась в классе без уклона в физмат. Мама Светлана сама работала на руднике, и ее обязанности были связаны с электричеством, поэтому она предложила после девятого класса поступить в Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И. И. Месяцева на специальность «электроснабжение». Мама была уверена, что все сложится хорошо, а вот у меня были сомнения, - честно говорит наша героиня.

Трудности не возникли ни из-за предметов, ни из-за того, что приходилось находиться среди мальчиков (в группе на момент окончания обучения было всего три девочки). Нет, все это было по плечу Марине, да и мама очень поддерживала. Зато были сомнения: а найдет ли она работу, когда диплом будет уже на руках? Волновалась девушка зря: ее тепло приняли в Мурманском морском торговом порту, где она проходила практику

- Мы пришли с однокурсницей просто узнать, есть ли возможность устроиться. И нам ответили, что если у нас есть желание, то мы можем попробовать. После переезда в Мурманск мы часто с друзьями ходили к морскому вокзалу погулять, сфотографироваться. Я смотрела на порт, любовалась видами. И даже подумать не могла, что когда-то буду там работать. Теперь я каждый день любуюсь пейзажами, самим портом и понимаю, что мне очень повезло, - продолжает Марина.

Марина работает в окружении мужчин, и коллеги всегда придут на помощь. Фото: личный архив

За молодыми специалистами на предприятии закрепили наставника – Юрия Ульянкина, который в первое время вводил их в курс дела и помогал всем, чем мог. Марина с улыбкой говорит, что он даже подсказал «местные» названия зданий, которые сформировались за десятилетия работы. И без их знания с ходу не поймешь, куда тебе надо идти.

Если просто объяснить, в чем состоит работа северянки, то это все, где применяется электричество и что может выйти из строя.

- Могут прийти заявки по обслуживанию зданий и сооружений, например, в кабинете у кого-то что-то перегорело или надо лампочку заменить. Также работаем с трансформаторными подстанциями, крановыми колонками, - рассказывает Марина.

- А что будет, если вдруг остановится ваша работа?

Несмотря на «мужскую» профессию, Марина хрупкая и красивая девушка. Фото: личный архив

- Тогда может остановиться и весь порт. Например, краны не смогут работать и перегружать грузы. В порту все взаимосвязано, все звенья должны работать и делать это слаженно. Мы не только чиним все, что вышло из строя, но и следим, чтобы это не ломалось.

В бригаде с Мариной работает еще одна девушка. При этом находиться в окружении мужчин представительницам прекрасного пола легко. Те и советом помогут, и после выходных поинтересуются, как отдохнули, и тепло поздравят с 8 Марта:

- Здесь, в торговом порту, как-то принято выручать друг друга и помогать, даже если вы не из одной бригады. Кто видит, что другому нужен совет или еще что-то - мимо не пройдет.

Сейчас Марина получает высшее образование в МГТУ по специальности «теплоэнергетика», практику проходила в родном ММТП. Говорит, что новые знания на предприятии тоже пригодятся, хоть это и новый для нее профиль. Также уже во время работы на предприятии девушка освоила новую профессию - водитель погрузчика.

- Знаете, раньше, когда училась и искала работу, не все понимали, почему я выбрала такую профессию, даже у родственников были сомнения. Но сейчас я работаю уже четвертый год, и все уже смотрят на мой выбор другими глазами. Мама, когда я устроилась в порт, сказала: «Молодец, оставайся – хорошее место нашла, у тебя хорошо получается, и карьерный рост есть!». Она еще во время учебы сказала мне, что я потом ей спасибо скажу. Конечно, я потом поблагодарила маму. Всем девочкам, которые думают о «мужских» специальностях, но почему-то сомневаются или чего-то боятся, я скажу так: надо верить в себя, самой себе доказать, что ты не хуже кого-то, тоже все можешь. Слушайте советы тех, кто близок, смотрите на примеры людей, которые смогли чего-то добиться. Пробуйте! И самое главное, чтобы вам нравилось то, что вы делаете!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поздравление исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова с Международным женским днем

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов. Фото: Ксения Минко/пресс-служба ММТП

Дорогие женщины!

От имени мужской части коллектива Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала поздравляю вас с Международным женским днем – праздником первого весеннего тепла, солнечного света, любви и заботы, то есть именно тех качеств, которые привносят в нашу жизнь, прежде всего, представительницы прекрасной половины человечества!

В этот день мы с особым чувством адресуем слова признательности и восхищения нашим мамам, женам и спутницам. Ваши забота, внимание, надежность и любовь были и остаются важнейшей частью гармонии нашего мира. Вы даете жизнь, вдохновляете на созидание, помогаете идти вперед, дарите самые добрые и светлые чувства, без которых невозможно представить нашу жизнь. Примите искреннюю благодарность за этот огромный созидательный труд!

Особые слова восхищения – нашим прекрасным коллегам, которые трудятся в Мурманском морском торговом порту и Мурманском балкерном терминале. Отмечу, что на протяжении более чем вековой истории предприятия женщины всегда были значимой частью нашего коллектива, надежно и профессионально решали самые ответственные задачи, создавали ту самую доверительную атмосферу и традиции, которые мы так ценим, храним и развиваем.

От всего сердца желаю вам семейного и профессионального счастья, радости, любви и гармонии. Пусть они наполняют вашу жизнь, создают палитру ярких чувств и помогают совершать новые добрые открытия!

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