Больше контроля – меньше инцидентов

Специалисты видят, где находится тот или иной автобус. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области в последнее время стало проще отслеживать работу общественного транспорта и влиять на перевозчиков. В 2021 году министерство транспорта и дорожного хозяйства региона внедрило автоматизированную систему учета транспортной работы. Благодаря ей рейсы меньше «теряются» по необъективным причинам, автобусы и троллейбусы четче следуют расписанию, чем радуют пассажиров.

Заведующий сектором общественного транспорта минтранса Мурманской области Николай Михайлов рассказал «КП»-Мурманск», что представляет собой такая система и чем она полезна.

Контроль за каждым автобусом

Автоматизированная система учета транспортной работы является одним из модулей Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области. Уникальность системы в том, что она полностью охватывает регион и всех заполярных перевозчиков, позволяет делать прорисовку маршрутов на картах, составлять расписание. На основе данных о местоположении транспорта можно контролировать исполнение госконтрактов.

Система полностью разработана в России на базе программы «трансфлоу». Вся информация хранится на серверах нашей страны и никем, кроме минтранса, не используется.

Как это работает? Каждое транспортное средство оборудовано связным навигационным оборудованием. Есть блок управления, который получает сигнал со спутника о местонахождении транспорта и в режиме реального времени передает эту информацию на сервер. Уже в системе специалисты видят, где находится тот или иной автобус.

Николай Михайлов рассказал, что представляет собой система учета транспортной работы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Мы видим, что троллейбус № 3, например, сейчас находится на проспекте Героев-североморцев возле дома № 27. Мы можем узнать параметры машины: регистрационный знак, марку, модель, вместимость, год выпуска, принадлежность перевозчику. Также можно посмотреть историю передвижения конкретного автобуса или троллейбуса. Все это используется при анализе инцидентов, при обращениях и жалобах пассажиров. Если отметок о выполненных рейсах в системе нет, то мы разбираемся с перевозчиком и принимаем решение об оплате работы или об отказе в этом, - объясняет Николай Михайлов.

К слову, маршрутки, которые часто ездят с нарушениями ПДД, тоже отображаются в системе минтранса. В октябре на них распространили региональный закон «Об административных правонарушениях», предусматривающий ответственность за отсутствие информации в транспортной системе.

- Сейчас мы подключаем тех перевозчиков, кто до сих пор не в системе. А те, кто будет продолжать игнорировать требования закона, получат штрафы, - отмечает заведующий.

Уважительными причинами, по которым рейс может задержаться, являются плохие дорожные условия и возможные ДТП - например, когда авария полностью перекрывает дорогу, и троллейбус фактически не может проехать. Однако, если водитель засмотрелся на прекрасные виды города и поздно отчалил от остановки, то с ним будут уже разбираться.

- Мы понимаем, что не всегда есть вина перевозчика и учитываем тот факт, что предприятие приняло все возможные меры, чтобы выполнить рейс и доставить пассажиров, - говорит наш собеседник.

Система для пассажиров

Кстати, обычным людям такая транспортная система недоступна – это инструмент для специалистов. Однако северяне могут воспользоваться порталом Транспортсевера.рф, где также можно отслеживать общественный транспорт.

- На сайте пассажиры могут увидеть, в какой точке сейчас находится тот или иной автобус, спланировать свою поездку и исключить долгое ожидание на остановке, - говорит Николай Михайлов.

Автоматизированная система учета транспортной работы является одним из модулей Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области. Фото: транспортсевера.рф

Приложение также является частью Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области. В режиме реального времени любой желающий может отследить маршрут общественного транспорта: где автобус или троллейбус находится в данный момент, увидеть ориентировочное время прибытия конкретного транспорта на остановку, а также включить фильтр, который поможет узнать, оснащен ли автобус оборудованием для маломобильных граждан. Авторизовавшись на портале, можно оценить работу перевозчика по пятибалльной шкале, узнать его контактные данные (возможно без авторизации), оставить комментарий о поездке.

ВАЖНО

Не стоять на месте

В последние годы транспортная система региона не стояла на месте. Что улучшилось?

Увеличили количество рейсов на основных маршрутах, связывающих Мурманск и Североморск. Также выросло количество рейсов в аэропорт «Мурманск», в Апатиты.

Этим летом ввели два новых маршрута. Один – в Североморске, где обеспечили связь медицинского центра ВС РФ с центральной частью города. В Мурманске ввели новый маршрут № 30. В Мончегорске изменили автобусный маршрут № 2 – теперь он охватывает все районы города.

В Кандалакше стало больше рейсов по регулируемым тарифам. Ввели маршруты, соединяющие аэропорт «Хибины» с Мончегорском, Ковдором, Полярными Зорями, Кандалакшей.

С 2021 года в регионе обновляется автопарк. Полностью обновлен транспорт в Североморске, ЗАТО Александровск. Сейчас оплачены и находятся на стадии сборки 8 троллейбусов и 3 автобуса. «Рогатые» будут возить мурманчан, а автобусы отправятся в другие муниципалитеты.

В 2022 году Мурманск занял 17 место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта и вошел в тройку лучших средних городов.

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