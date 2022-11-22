Мурманская область – на театральной карте мира

Фестиваль в Мурманске открылся грузинской постановкой из Перми «Мачеха Саманишвили». Фото: Мурманский областной драмтеатр

- Людям сегодня очень нужен театр во всех его проявлениях, - отметил перед открытием первого международного фестиваля «Арктическая сцена» заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Значение фестиваля для Мурманской области сложно переоценить. На поверхности лежит понимание того, что это - возможность для северян без поездки куда-либо увидеть постановки театров других регионов, даже стран. Но есть и то, о чем простой зритель не догадывается. Заполярье собрало творческие коллективы из Республики Беларусь, Архангельска, Рязани, Перми, Челябинска, Петрозаводска. Увы, по финансовым причинам не смогли приехали гости из Сербии, но их очень ждут в следующий раз.

- Начинается новый этап в театральной жизни Мурманска. Подчеркну, что надо давно жить, чтобы знать: в свое время Мурманск был театральным центром Севера России. Здесь были потрясающие режиссеры, актеры, поезда из Ленинграда шли постоянно - то на премьеры, то на круглые столы, фестивали. Потом началась перестройка, и ситуация резко изменилась, - рассказала председатель жюри, театровед, заведующая кабинетами драматических и национальных театров СТД РФ Марина Корчак. - И этот фестиваль возрождает былую славу Мурманска. Тяжело начинать, но потом, я уверена, он пойдет дальше, театры будут бороться за участие в нем.

Без прикрас и честно Марина Михайловна вспомнила, как приезжала в Заполярье в 2016 году и застала театры в весьма удручающем состоянии. Напомним, что тогда продолжалась сложная реконструкция здания облдрамы, труппа ютилась в помещении бывшего кинотеатра «Атлантика», а здание театра Северного флота разрушалось на глазах.

Игорь Золотовицкий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это был тяжелый случай, не было режиссуры, актеры разбежались. Театр работал, были гастроли, но не было событий, - вспоминает Марина Михайловна. – Сейчас же мы видим роскошное здание. И Мурманская область снова есть на театральной карте России.

К слову, красоту обновленной облдрамы и ее техническую начинку, которая обошлась региону недешево, но дала возможность выйти на новый уровень, оценили и другие именитые гости фестиваля. Лейтмотивом проходила мысль, что в таких залах и постановки должны быть под стать.

- Я вам завидую: как сегодня выглядит театр! Это прекрасно, успех и удача, что регион тратит деньги на театр. У него непростая роль в будущем, но я чувствую со сцены, что зрителю так нужно в какой-то степени отвлечься, в какой-то степени что-то решить. Можно спорить, должен ли бы театр элитарен или понятен и доступен зрителям. Но важно еще то, что он просто должен быть, - добавил Игорь Золотовицкий.

За семь дней фестиваля на нескольких площадках - от облдрамы до кукольного театра - пройдут 13 постановок. Работы заполярных творческих коллективов были отобраны на региональном этапе фестиваля, который прошел весной. Тогда дипломы первой степени вручили Мурманскому областному драматическому театру и драматическому театру Северного флота за спектакли «Маскарад» и «Туман над заливом». Также наш регион на международном уровне представляет Детская театральная школа с постановкой «Дети военного Мурмана», Мурманский областной театр кукол («Саквояж доктора Чехова»), народный самодеятельный театр «Кураж» из Кировска («Письма сквозь время»).

«Арктическая сцена» объединила театры России и Республики Беларусь. Фото: Правительство Мурманской области

Все увиденное на сцене будут оценивать профессиональное и альтернативное жюри.

- Альтернативное жюри – это голос зрителя. Со слов членов профессионального жюри, для них это большая работа, а я отмечу, что для нас - это большое удовольствие. От этого этапа фестиваля мы ждем отличных показов и аншлагов, - рассказала председатель альтернативного жюри Евгения Чибис.

Члены жюри признаются, что обсуждения спектаклей часто переходят в жаркие споры. С улыбкой такие дискуссии становятся своеобразным спектаклем после постановки, тем более, что и длятся нередко час-полтора.

- Но я лично этого не боюсь: конфликт может быть двигателем к лучшему. Такой фестиваль – это окно в театральный мир, это, безусловно, важно. В первую очередь для артистов, ведь режиссер может поехать в другой город и даже страну, получить опыт, а у артистов не всегда есть такая возможность. Я нежно люблю наши провинциальные театры и поэтому знаю, как их коллективам важны такой обмен и мнение жюри. Это работа над собой – наполнение своей личности, творческого запаса, конкуренция, которая помогает идти дальше. К слову, хочу отметить, что афиша у фестиваля дерзкая, посмотрите по жанрам: нет просто драмы или комедии, все с «напуском» и «припуском», - пояснила руководитель Центра наследования русской культуры «Институт наследия», театральный критик, кандидат искусствоведения и доктор филологических наук Капитолина Кокшенева.

Действительно, на фестивале представлены различные комбинации жанров: чехарда из рассказов, спектакль-памятник, драмеди, «история, написанная мелом на зеленом сукне», северная легенда, торжественная кантата, исторический анекдот, мелодраматический хоррор. Открылась «Арктическая сцена» музыкальной комедией «Мачеха Саманашвили» от «Театра “У Моста”» из Перми по мотивам повести Давида Клдиашвили. Как справедливо заметили члены жюри, эта постановка задала тон всей театральной неделе своим драйвом и яркостью - в Арктику привезли тепло и даже… гипнотический сеанс.

Фестиваль выводит театральную жизнь Заполярья на новый уровень. Фото: Правительство Мурманской области

- Это наш лучший спектакль, который мы решили привезти в самую дальнюю точку, где мы побывали в России. Это 213-й наш фестиваль, и мы рады, что нас пригласили в Мурманск. «Мачеху Саманашвили» мы показывали в Грузии, местный зритель сказал, что на сцене играют настоящие грузины. Мы никогда не осовремениваем классику, и в этом спектакле мы представляем настоящую грузинскую классику, наши декорации – это точная копия местной деревни, настоящие костюмы, кинжалы из Тбилиси. Мы переносим зрителя в другую страну, жарим счастье, ведь то, как умеют веселиться грузины, мало кто умеет. Мы бережно храним великие психологические традиции Русского театра, где все - настоящее, а зритель забывает, что он в театре. Добиваемся катарсиса, - рассказал заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, создатель и художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов.

Итоги «Арктической сцены» станут известны 24 ноября.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Перед открытием «Арктической сцены» не раз прозвучала фраза «провинциальный театр». Конечно, не в плохом смысле, а скорее географическом. Но все же это словосочетание резануло слух.

- Ничего подобного! Мурманск – столица Арктики, город-герой, а, значит, у нас столичный театр. Мы за свой театр боремся! – уверен член альтернативного жюри, директор по общим вопросам Мурманского морского торгового порта Владимир Хованский.

ЦИТАТА

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области:

- На первом, региональном, этапе наши театральные команды со всей области показали свое мастерство и идейность. Сегодня мы перешли к другому этапу – международному. Это особенно важно в наше время, ведь культура всегда сближает. Она делает отношения людей крепче. Культуру невозможно отменить. Уверен, что все, кто сегодня представляет свое искусство, сделают это достойно, так как вас будет поддерживать самый яркий, эмоциональный зритель. Искренность северян отмечают все гости Кольского Заполярья.

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