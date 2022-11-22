Морошковая страна играющих огней. Что мы о ней знаем?

Ученики прогимназии № 51 участвовали в квизе вместе со своей учительницей.
Фото: Дарья ЦЕБРИК
В России проживает порядка двух тысяч саами, большая часть – 1599 человек – в Мурманской области. Увы, численность коренного малочисленного народа Кольского полуострова сокращается. Его диалект относятся к умирающим языкам, также нуждаются в сохранении культура и традиции, иначе мы рискуем их потерять. 2022 год объявлен в нашей стране Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. И это - хороший повод напомнить об истории саами и их жизни в наши дни.
Мурманская региональная общественная организация «Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор» стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Саамское наследие».
Вопросы интеллектуальной встречи были посвящены саами и культурному наследию Заполярья.
Фото: Дарья ЦЕБРИК
Одним из его этапов стал одноименный квиз о культуре коренного малочисленного народа, объектах культурного наследия и памятниках природы Мурманской области, который состоялся на базе ДК Ленинского округа 19 ноября. Он объединил в команды родственников, коллег, друзей. Так, на интеллектуальное соревнование пришли ученики 3 «Б» и 4 «Б» классов из прогимназии № 51.
- К сожалению, те знания о саами, которые мы получаем, все же забываются, мы не акцентируем на них внимание. А ведь в их культуре - много интересных моментов. Жена моего брата – представительница коренного народа, об их жизни я знаю не понаслышке, и все равно на квизе узнала много нового, - рассказала учитель начальных классов прогимназии № 51 Валерия Куклина. – Мне кажется, что изучать историю и культуру саами и поморов надо больше, может, нужны какие-то внеурочные занятия в школах, факультативы. Очень хорошая идея провести квиз, на нем мы узнали много нового!
Некоторые вопросы почти не вызвали у участников затруднений, например, в какой стране не живут саами: Финляндии, Норвегии, России или Республике Беларусь? А вот другие заставили напрячь память, логику и даже интуицию. Так, не сразу вспомнишь все четыре цвета на саамском флаге (проверить свои знания могут и наши читатели, смотрите «Конкретно»).
Победители «Саамского наследия» - команда «Холодное сердце».
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
- В детстве я читала саамские сказки, большинство моих знаний об этом народе – оттуда. Увы, не помню, чтобы в школе или в университете нам говорили об их культуре, об истории Кольского полуострова. Знания очень обрывочные. О квизе я узнала из газеты «Комсомольская правда»-Мурманск», кстати, там часто пишут про саами, поморов и краеведение, очень интересно читать, некоторые, полученные из статей, знания пригодились сегодня, - отметила еще одна участница Елена Золобова.
А вот Кирилл Осменеев стал знакомиться с культурой саами, когда у него появились дети. Началось все с поделок в детском садике, потом была поездка в саамскую деревню, а теперь с семьей пришел на квиз.
- Саамская культура кажется простой, но на самом деле она очень интересная. И их традиции - тоже. Один знакомый научил, как саамы разделывают и солят рыбу, угостил строганиной, и это очень вкусно! – говорит Кирилл.
Взрослые участники квиза отмечали: историю родного края было бы хорошо больше изучать в школе.
Фото: Дарья ЦЕБРИК
Третье место в квизе заняла команда «Северное сияние», второе – «Три оленя», приз зрительских симпатий получила команда «Малышарики». А победителями стали участники команды «Холодное сердце». Кроме того, на мероприятии наградили авторов лучших работ творческого конкурса, который стал одним из этапов проекта «Саамское наследие». О нем и поездке победителей в Ловозеро и саамскую деревню «Самь Сыйт» читайте в ближайших выпусках.
КОНКРЕТНО
Проверь себя
1. Согласно саамским легендам, в сейде обитало некое божество, которое являлось покровителем жилища, рыбной ловли, охоты. Что такое сейд?
А. Магазин строительных материалов;
Б. Священный объект;
В. Лес;
Г. Шаман.
2. 6 февраля 1971 года в Норвегии состоялось первое собрание саамов, на котором обсуждались вопросы объединения саамов северных стран, их взаимодействия и поддержания связей. В честь этого первого съезда, в 1992 году появился Самь Пеййв. Что это?
А. День саамов;
Б. Головной убор;
В. Оленья упряжка;
Г. Печок (зимняя одежда).
3. Героями многих саамских преданий являются маленькие люди, живущие под землей Кольского полуострова. В подземелье у них идет такая же жизнь, как и у саамов: погосты, вежи, карликовые олени. Владеют богатствами, но живут скромно. Постоянно хихикают и говорят словами задом наперед. Как называются эти волшебные человечки?
А. Карлики;
Б. Чахкли;
В. Эльфы;
Г. Сиды.
4. «Саамскую картошку» добавляют в суп и салаты, консервируют и едят в чистом виде. Что же это?
А. Оленина;
Б. Вороника;
В. Морошка;
Г. Ржаной хлеб.
5. В саамской мифологии считается, что саамы произошли от могущественного оборотня Мяндаша. Он же научил саамов охотиться. Кем он был?
А. Медведем;
Б. Волком;
В. Оленем;
Г. Лосем.
Правильные ответы: 1Б, 2А, 3Б, 4В, 5В
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