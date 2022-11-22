Морошковая страна играющих огней. Что мы о ней знаем?

Ученики прогимназии № 51 участвовали в квизе вместе со своей учительницей. Фото: Дарья ЦЕБРИК

В России проживает порядка двух тысяч саами, большая часть – 1599 человек – в Мурманской области. Увы, численность коренного малочисленного народа Кольского полуострова сокращается. Его диалект относятся к умирающим языкам, также нуждаются в сохранении культура и традиции, иначе мы рискуем их потерять. 2022 год объявлен в нашей стране Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. И это - хороший повод напомнить об истории саами и их жизни в наши дни.

Мурманская региональная общественная организация «Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор» стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Саамское наследие».

Вопросы интеллектуальной встречи были посвящены саами и культурному наследию Заполярья. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Одним из его этапов стал одноименный квиз о культуре коренного малочисленного народа, объектах культурного наследия и памятниках природы Мурманской области, который состоялся на базе ДК Ленинского округа 19 ноября. Он объединил в команды родственников, коллег, друзей. Так, на интеллектуальное соревнование пришли ученики 3 «Б» и 4 «Б» классов из прогимназии № 51.

- К сожалению, те знания о саами, которые мы получаем, все же забываются, мы не акцентируем на них внимание. А ведь в их культуре - много интересных моментов. Жена моего брата – представительница коренного народа, об их жизни я знаю не понаслышке, и все равно на квизе узнала много нового, - рассказала учитель начальных классов прогимназии № 51 Валерия Куклина. – Мне кажется, что изучать историю и культуру саами и поморов надо больше, может, нужны какие-то внеурочные занятия в школах, факультативы. Очень хорошая идея провести квиз, на нем мы узнали много нового!

Некоторые вопросы почти не вызвали у участников затруднений, например, в какой стране не живут саами: Финляндии, Норвегии, России или Республике Беларусь? А вот другие заставили напрячь память, логику и даже интуицию. Так, не сразу вспомнишь все четыре цвета на саамском флаге (проверить свои знания могут и наши читатели, смотрите «Конкретно»).

Победители «Саамского наследия» - команда «Холодное сердце». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- В детстве я читала саамские сказки, большинство моих знаний об этом народе – оттуда. Увы, не помню, чтобы в школе или в университете нам говорили об их культуре, об истории Кольского полуострова. Знания очень обрывочные. О квизе я узнала из газеты «Комсомольская правда»-Мурманск», кстати, там часто пишут про саами, поморов и краеведение, очень интересно читать, некоторые, полученные из статей, знания пригодились сегодня, - отметила еще одна участница Елена Золобова.

А вот Кирилл Осменеев стал знакомиться с культурой саами, когда у него появились дети. Началось все с поделок в детском садике, потом была поездка в саамскую деревню, а теперь с семьей пришел на квиз.

- Саамская культура кажется простой, но на самом деле она очень интересная. И их традиции - тоже. Один знакомый научил, как саамы разделывают и солят рыбу, угостил строганиной, и это очень вкусно! – говорит Кирилл.

Взрослые участники квиза отмечали: историю родного края было бы хорошо больше изучать в школе. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Третье место в квизе заняла команда «Северное сияние», второе – «Три оленя», приз зрительских симпатий получила команда «Малышарики». А победителями стали участники команды «Холодное сердце». Кроме того, на мероприятии наградили авторов лучших работ творческого конкурса, который стал одним из этапов проекта «Саамское наследие». О нем и поездке победителей в Ловозеро и саамскую деревню «Самь Сыйт» читайте в ближайших выпусках.

КОНКРЕТНО

Проверь себя

1. Согласно саамским легендам, в сейде обитало некое божество, которое являлось покровителем жилища, рыбной ловли, охоты. Что такое сейд?

А. Магазин строительных материалов;

Б. Священный объект;

В. Лес;

Г. Шаман.

2. 6 февраля 1971 года в Норвегии состоялось первое собрание саамов, на котором обсуждались вопросы объединения саамов северных стран, их взаимодействия и поддержания связей. В честь этого первого съезда, в 1992 году появился Самь Пеййв. Что это?

А. День саамов;

Б. Головной убор;

В. Оленья упряжка;

Г. Печок (зимняя одежда).

3. Героями многих саамских преданий являются маленькие люди, живущие под землей Кольского полуострова. В подземелье у них идет такая же жизнь, как и у саамов: погосты, вежи, карликовые олени. Владеют богатствами, но живут скромно. Постоянно хихикают и говорят словами задом наперед. Как называются эти волшебные человечки?

А. Карлики;

Б. Чахкли;

В. Эльфы;

Г. Сиды.

4. «Саамскую картошку» добавляют в суп и салаты, консервируют и едят в чистом виде. Что же это?

А. Оленина;

Б. Вороника;

В. Морошка;

Г. Ржаной хлеб.

5. В саамской мифологии считается, что саамы произошли от могущественного оборотня Мяндаша. Он же научил саамов охотиться. Кем он был?

А. Медведем;

Б. Волком;

В. Оленем;

Г. Лосем.

Правильные ответы: 1Б, 2А, 3Б, 4В, 5В

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