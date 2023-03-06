«Лед как в Канаде!»: В Заполярном состоялся фестиваль хоккея

«Красная машина» приезжает в Заполярье уже пятый год. Дети ждут ее с нетерпением. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Я узнал, что такое буллит, раньше не знал! Хочу быть как Овечкин, только лучше! – воодушевленно говорит 8-летний хоккеист Максим Яковлев, поправляя свой защитный шлем.

Более 100 юных северян в Печенгском округе занимаются хоккем. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Мальчик только что закончил хоккейную тренировку - вместе с другими ребятами он принимает участие в тренировочных сборах по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина». Ее реализует Федерация хоккея России при поддержке компании «Норникель».

Праздник устроили для детей, их наставников и родителей в Заполярном – городе, где находятся производственные мощности «дочки» «Норникеля» - Кольской горно-металлургической компании.

Благодаря празднику, ребята смогли улучшить свои спортивные навыки. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Праздник для каждого

Это мероприятие для жителей Печенгского округа уже стало традиционным – оно проходит пятый год подряд. 80 воспитанников хоккейных секций в возрасте от 7 до 18 лет из Заполярного, Никеля и Спутника встретились, чтобы принять участие в хоккейных матчах, всевозможных конкурсах и играх, а также получить опыт и заветный автограф от приглашенной легенды спорта – известного хоккеиста, участника Чемпионата мира 2011 года Евгения Артюхина, который славится особой техникой и боевым характером на льду.

- Для ребят такие сборы – прекрасная возможность пообщаться со звездами спорта мирового уровня, поучиться у них мастерству. У нас на подъеме развитие детского хоккея - больше 100 юных северян в округе занимаются этим видом спорта. Благодарю компанию «Норникель» за праздник! – отметил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.

Все ждут приезда «Красной машины», потому что это - три дня больших спортивных баталий, ребята улучшают свои навыки в хоккейном деле под чутким руководством профессионалов, а тренеры получают урок для себя.

- Дети занимаются по программе «Красная машина», откуда взяты передовые технологии по тренировочному процессу, техническому вооружению ребят. В хоккее всегда найдется, над чем поработать, поэтому мы рады быть частью этого события, - говорит тренер детского хоккейного клуба «Металлург» Александр Ступников.

Евгений Артюхин сыграл с ребятами на льду, раскрыв некоторые секреты своего мастерства. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В стороне не остались и родители, которые пришли поддержать детей и посмотреть на яркий праздник. Пока шел один из тренировочных матчей, две мамы из Заполярного вовсю болели за своих сыновей – Елисея и Марка, мальчики занимаются хоккеем уже четвертый год.

- Дети сами захотели играть в хоккей, набор был еще в детском саду. Мальчики ждут «Красную машину» каждый год, программа дает им опыт, такие тренировки проходят в совсем ином формате. Ребятам нравится, - поделились с нами северянки.

Неподалеку от них, на трибуне, еще одна мама с горящими глазами напряженно следила за игрой, радуясь каждой передаче сына. Семилетний Паша тренируется уже несколько лет.

- Наше желание, как родителей, и его мечта играть в хоккей совпали, и мы привели его в спорт. У них интенсивные тренировки с утра до вечера, и при этом дети не измотаны. У них есть азарт, заинтересованность в игре, - рассказала нам Ксения Шаляпина. - Хотелось бы, чтобы был искусственный лед и можно было бы два раза в год такие сборы проводить. Каждый раз прихожу болеть за ребенка, горжусь им!

После всех матчей состоялась автограф-сессия со звездой спорта. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Тренировки с легендой

И, конечно, на лед вышел звезда спорта Евгений Артюхин, который потренировал ребят, передав им немного своего богатого опыта, а те показали, чему уже успели научиться. Дети, в зависимости от своего уровня подготовки, задавали хоккеисту самые разные вопросы: как нужно бросать шайбу, как правильно отталкиваться, как тормозить?

- Мы ставили ребятам катание, владение шайбой, давали развивающие упражнения. Видно, что они любят этот вид спорта, знают звезд хоккея. За три дня многому научить нереально, но о нюансах успеваем рассказать, в том числе передать опыт тренерам. «Красная машина» развивает и популяризирует спорт - это очень здорово, потому что в наше время не было подобных мастер-классов, - подчеркнул Евгений Артюхин. - В Заполярном шикарные условия для тренировок юных хоккеистов. Все хорошо организовано, лед качественный. А когда я впервые зашел на корт, то показалось, будто я снова очутился в Канаде. Те же атмосфера, запах – очень приятное ощущение.

Также на спортивный фестиваль был приглашен хоккейный видеоблогер, автор популярного спортивно-игрового YouTube-канала VOBON Владимир Тимофеев. Он от души поблагодарил «Красную машину» и «Норникель» за то, что занимаются развитием спорта и дарят детям положительные эмоции.

Когда гость только приехал в Заполярный, то не хотел сразу выходить на лед после долгой дороги. Но увидел гладкий манящий каток и юных хоккеистов с клюшками в руках, и у него загорелись глаза. Ну, как тут устоишь?

В фестивале приняли участие 80 юных хоккеистов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Я невероятно рад бывать на таких мероприятиях, надеюсь, что не в последний раз сюда приехал, очень понравилось! Ребята спрашивают у меня: «Ты смотрел вчерашний хоккей?», «За кого болеешь?». Им интересно познавать мир, общаться с людьми. Мы поиграли с ними в аэрохоккей и настольный хоккей - с удовольствием уделяю время детям. Я вижу, как ответственно тренеры подходят к своей работе, как они болеют за то, чтобы у ребят все получалось. Некоторые мальчишки стесняются, есть мандраж в руках. Но я желаю им не бояться ошибаться и обязательно получать удовольствие от спорта! – отметил блогер.

Праздник закончился, но впечатлений ребятам хватит еще надолго. Юные хоккеисты с нетерпением ждут следующего приезда «Красной машины», чтобы вновь пообщаться со звездами и показать, на что они способны.

Известный хоккеист отметил, что в Заполярном созданы шикарные условия для тренировок детей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

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