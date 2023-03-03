«Это просто космос!» В Заполярье прошел финал конкурса красоты «Мисс и Миссис Великая Русь Мурманск-2023»

Каждая из участниц получила заветную корону. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Несколько месяцев подготовки, бессонные ночи, постоянное самосовершенствование и работа над собой... И вот он – финал конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь Мурманск-2023», который прошел в Кольском Доме культуры.

На грандиозное завершение праздника красоты собралось много гостей. Кто-то заглянул просто посмотреть на прекрасных дам и поймать вдохновение, а кто-то прихватил с собой огромные плакаты, чтобы от души поболеть за своих фавориток.

- Моя дочь, Марина Балязина, выступает сегодня. Очень волнуюсь, естественно. Я так обрадовалась, узнав, что она прошла кастинг и участвует в конкурсе! Думаю, у нее все получится. Марина очень позитивный и активный человек, – поделилась с нами Нина Филимонова, которая пришла на финал с подругами. – Верю, что дочке улыбнется удача.

«Миссис Великая Русь Мурманская область-2023» стала Любовь Лукоянова. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

25 участниц из разных уголков Мурманской области и других регионов соревновались за звание самой-самой красивой и заветную корону. В этом году организаторы конкурса решили провести эксперимент, показав все домашние задания участниц, не забыв и про выход в вечерних нарядах.

- Получилось дольше, чем обычно, но зато все девочки, кто готовил индивидуальные номера, получили минуту славы, возможность выступить для своих гостей и жюри, - отметила основательница конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь Мурманск-2023» Ксения Чурсина.

И, действительно, мероприятие вышло насыщенным. На протяжении трех часов представительницы прекрасного пола исполняли задушевные песни, вызывали у зрителей слезы пронзительными стихами, а зажигательными танцами и сценками – бурю аплодисментов, попутно завораживая всех искрящимися улыбками и шикарными нарядами.

На протяжении нескольких часов участницы пели, танцевали, исполняли сценки в ярких нарядах. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Когда настала пора подводить итоги, расстроенных из-за проигрыша девушек никто не увидел. А все потому, что каждая участница получила заветную ленточку, корону и подарки! Разница лишь в титуле – так, кто-то стал «Мисс обаяние Великая Русь-2023», кто-то – «Юная мисс Великая Русь-2023» и так далее. А одной из конкурсанток надели сразу две короны.

Но, разумеется, главные победительницы, чьи короны сверкали чуть ярче остальных, тоже были.

Так, титул «Миссис Великая Русь Мурманск-2023» под бурные аплодисменты получила 35-летняя Елена Дубкова. Она третий раз замужем, воспитывает двоих детей. Мечта – совершить кругосветное путешествие, а девиз: «Все, что ни делается - к лучшему».

Девушки отмечают, что , будут скучать по этому времени. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Я не ожидала, что одержу победу - это просто восторг! До конца даже не осознаю до сих пор, но безумно счастлива, - поделилась с нами красавица сразу после финала. - Участвую в конкурсе второй раз и шла сюда именно за эмоциями, чтобы отвлечься от обычной домашней рутины и работы. Тут получаешь заряд энергии, общаешься с разными интересными людьми, посещаешь мероприятия. И это потрясающе!

Не менее яркий титул - «Королева Великая Русь Мурманск-2023» - получила 45-летняя Марина Балязина. Поддержка у женщины была мощной. Так, дочь северянки прилетела из другого города, чтобы поболеть за маму, в зале присутствовали муж победительницы, ее родственники и друзья.

- Очень большая поддержка была из разных уголков России - я каждому благодарна! Если бы не они, я бы не получила эту корону, - отметила конкурсантка, которую переполняли теплые чувства. - Я также благодарю каждую участницу, с девочками мы на протяжении трех месяцев шагали нога в ногу. Дефиле, хореография, актерское мастерство – все это практиковали вместе. Я, например, научилась красиво сидеть, держать хорошо осанку. Как раз хотела это проработать, потому что у меня сидячая работа бухгалтера.

Марина Балязина - «Королева Великая Русь Мурманск-2023» - поблагодарила каждого за поддержку. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

А обладательницей одной из главных ленточек с золотистой надписью «Миссис Великая Русь Мурманская область-2023» стала 36-летняя Любовь Лукоянова. Женщина работает в оборонной промышленности, замужем, у нее два сына.

- Я шла на конкурс, чтобы сотворить что-то яркое, чего особенно не хватает в наших северных городах. Эта была бешеная гонка - и вот он, финал. Он прошел мгновенно, мы даже не успели осознать, что все закончилось. Больше всего мне понравился наш коллектив – настолько харизматичные и сильные личности были, просто космос! Здорово было общаться с ними практически каждый день. Думаю, еще долго с нами останется приятное послевкусие от конкурса, буду скучать по этому времени. Это сокровище, которое я сохраню в себе на долгие годы, - подчеркнула Любовь.

Титул «Миссис Великая Русь Мурманск-2023» под бурные аплодисменты получила Елена Дубкова. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

КОНКРЕТНО

Обладательницами почетных титулов конкурса красоты также стали:

«Первая вице-королева Великая Русь Мурманск-2023» - Наталья Кануткина

«Первая вице-миссис Великая Русь Мурманск-2023» - Елена Ковалева

«Первая вице-миссис Великая Русь Мурманская область-2023» - Татьяна Буслович

«Мисс Великая Русь Мурманск-2023» - Олеся Елисеева

«Мисс Великая Русь Мурманская область-2023» - Елена Черноликова

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