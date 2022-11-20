Жителям Мурманской области рассказали, что необходимо детям для здорового образа жизни

Специалисты рассказали, как родители могут улучшить жизнь своих детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поддерживать здоровый образ жизни важно не только взрослым, но и детям. А особенно беречь здоровье нужно юным северянам, которые живут в непростом климате Заполярья. К Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, специалисты рассказали, как родители могут улучшить жизнь своих детей.

Статистика подтверждает достаточно высокую заболеваемость среди детей, увеличение распространенности хронической патологии, снижение количества абсолютно здоровых детей во всех возрастных группах. Школьникам приходится на Крайнем Севере нелегко, ведь им нужно выдерживать учебные нагрузки на фоне тяжелых для организма условий.

- Нам, родителям, необходимо с самого раннего возраста внушить нашим детям, что здоровье – это дар и его надо беречь. Родителям, надо помнить, что для каждого ребенка самым главным примером в жизни являемся мы. Дети стремятся быть похожими на родителей, поэтому здоровый образ жизни должен начинаться именно с нас с вами, - говорит специалист центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дарья Лапина.

Главными составляющими для поддержания здоровья детей являются: соблюдение режима отдыха и сна, здоровое и полноценное питание, психическое и эмоциональное состояние, двигательная активность, в том числе на свежем воздухе, витаминизация и вакцинация.

Важным становится вопрос о том, сколько спать ребенку, ведь скоро в Мурманской области начнется полярная ночь. Дети дошкольного возраста должны спать по 9-10 часов в сутки, а ребята-школьники - не менее 8-9 часов в сутки.

- Полноценный сон такая же главная часть здорового образа жизни, как питание и физкультура. Ребенок, который достаточно отдыхает, как правило, счастливее и здоровее своих не выспавшихся сверстников, - отмечает Дарья Лапина.

Медицинский психолог Екатерина Дмитриева отметила, что также важно создать благоприятную психологическую атмосферу в семье. Детям нужна любовь, понимание и забота. Основными причинами многих детских болезней являются отрицательные эмоции, переживания, стрессы и семейные неурядицы. Если ребенок дома чувствует себя эмоционально комфортно, то он будет спокоен и уверен в себе. Кроме того, положительные мысли укрепляют иммунитет.

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