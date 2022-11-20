И снова первые! В Кировске прошла «Хибинская гонка – 2022»

«Хибинская гонка – 2022» собрала рекордное число участников – 404 спортсмена. Фото: Алексей Мирошниченко

В Кировске прошли соревнования, открывающие лыжный сезон – «Хибинская гонка – 2022». Они собрали рекордное число участников – 404 спортсмена из 32 регионов России.

Весомое преимущество

Как и любые соревнования такого масштаба, «Хибинская гонка» началась с праздника - торжественной церемонии открытия.

- Кировск – небольшой город, но он уже заслужил право называться лыжной столицей страны, - обратился к гостям и участникам соревнований Валерий Фёдоров, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», вице-президент Федерации лыжных гонок России. - Лыжный стадион «Тирвас» улучшается ежегодно, но накануне этого сезона проведена грандиозная работа – существенно удлинили и сертифицировали трассу. И мы продолжим прилагать усилия, чтобы все лыжники в нашей большой стране говорили: «Тренироваться и соревноваться я поеду в Кировск, потому что там хорошие трассы, отличные призы и замечательные жители!»

Именно обновление трасс стало тем главным козырем, который привлек в Хибины сотни спортсменов еще к началу ноября: участники до начала соревнований тренировались на первом снегу, «вкатывались в сезон».

- Длина трасс увеличилась почти в три раза – теперь она составляет 13,5 километров, появилось еще больше возможностей для занятий спортом и проведения соревнований, - говорит Сергей Свинин, депутат Мурманской областной Думы. - Два раза в год мы собираем на этом лыжном стадионе знаменитых спортсменов первой величины и сотни будущих звезд. А весной 2023 года мы в Кировске примем финал кубка России по лыжным гонкам!

«Цель достигнута!»

По словам спортсменов, преимущество кировской лыжни еще и в том, что воздух здесь не так насыщен кислородом, как в центральных регионах. И если удалось войти в форму и хорошо выступить здесь, то на любых соревнованиях в более южных широтах превысишь свой результат.

- В России не так много лыжных центров, а Кировск обладаем уникальными условиями по снежному покрову и доброжелательности зрителей, спортсменам здесь нравится, - рассказывает Николай Зимятов, четырехкратный олимпийский чемпион, почетный гость «Хибинской гонки». - Именно здесь в свое время тренировались многие олимпийские чемпионы, и мы видим, какие улучшения и изменения произошли за последние годы. Я знаю, что это ценят все лыжники, приезжающие в Хибины, и благодарю компанию «ФосАгро» и администрацию города, а также лично Валерия Федорова, за усилия по обновлению этого прекрасного лыжного центра!

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В этом году призы от организаторов и партнера "Хибинской гонки" - компании "ФосАгро" - получили спортсмены, занявшие первые шесть мест. Фото: Алексей Мирошниченко

Первый день соревнований преподнес участникам сюрприз: температура воздуха значительно упала, небо прояснилось, снег стал плотным. Практически все спортсмены после финиша говорили, что такая перемена им на руку: лыжи лучше скользят и легче дышится! А что до холода, то во время гонки его не замечаешь, и после прохождения дистанции многим лыжникам даже было жарко.

- Все очень здорово организованно, все молодцы! – делится впечатлениями после финиша Юлия Прокудина из Московской области. – Наша команда постоянно вкатывается в Кировске, и эти соревнования – как контрольная тренировка, здесь можно оценить свой результат. Погода на гонках замечательная, почти безоблачный день, видно всю красоту гор, пейзажей, все любуемся, включая тренеров! Первые соревнования – это всегда праздник, а результат можно оценивать и так: тренер дал установку обогнать спортсменку из нашей команды, я выиграла у нее 20 секунд. Это многое значит, цель достигнута, для меня гонка удалась!

Час за часом длились соревнования, принося кому-то радость победы, а кому-то – желание добиться лучшего результата. За гонкой наблюдали болельщики, в том числе из других городов.

- Я родился и вырос в Кировске, занимался в лыжной, как тогда говорили, секции, - вспоминает Степан Сотников, ныне житель Мончегорска. – Были какие-то успехи, даже вдохновение рискнуть и посвятить свою жизнь спорту, но другое время, другие условия, точнее, их отсутствие сыграли свою роль. Моему сыну 12 лет, он тоже занимается беговыми лыжами, и я уверен – если он только захочет, то добьется результата и будет в числе тех профессионалов, которых мы сегодня видим здесь. А вообще я приехал вместе с ним в Кировск, чтобы открыть горнолыжный сезон, это тоже мое увлечение. Компания «ФосАгро» вкладывает средства и в развитие склона, еще только середина ноября – а мы с сыном в один день покатались на «Большом Вудъявре» и сейчас смотрим на большой спортивный праздник!

Кировск собирает знаменитых спортсменов первой величины и сотни будущих звезд. Фото: Алексей Мирошниченко

Традиционной и очень важной частью «Хибинской гонки» остаются мастер-классы от лыжников, чьи имена известны всему миру. Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров и бронзовый призер чемпионата мира Сергей Крянин рассказали юным спортсменам о том, как именно они готовились к старту, и вместе с ребятами выполнили комплекс упражнений.

- У вас под боком – все условия для того, чтобы расти! Нам и не снилось, что когда-то достаточно будет просто хотеть заниматься лыжами и приходить на тренировки – все остальное сделают за вас, - обратился к детям Михаил Девятьяров. – Здесь готовят олимпийских чемпионов, все те, кто приехал на «Хибинскую гонку», уже профессионалы, вы еще о них услышите. А если и вы по-настоящему этого захотите, то мы услышим и о вас!

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