Эксперты рассказали о развитии активного туризма в Мурманской области

2023 год в регионе объявлен Годом активного туризма, в планах – организация и проведение более шестидесяти мероприятий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 марта 2023 года состоялось заседание дискуссионного клуба «Лаборатории устойчивого развития», обособленного подразделения ПОРА, на тему: «Особенности активного туризма в арктической зоне на примере Мурманской области».

2023 год в регионе объявлен Годом активного туризма, в планах – организация и проведение более шестидесяти мероприятий. Одна из задач – определить общие для региона правила в отношении туристов по сбережению окружающей среды, рассказала Мария Шулина, консультант комитета по туризму Мурманской области. Совместно с Кольским научным центром и туристическими организациями комитет до конца года разработает рекомендации, которые в дальнейшем можно будет распространить в качестве правил на всю область.

Стресс, присутствующий в жизни человека, уменьшает уровень эндорфина и дофамина – гормонов радости и счастья – и приводит к гормональному дисбалансу. А свежий воздух и созерцание природы возвращают исходный баланс, рассказала психолог Марина Табейкина. Эксперт рекомендовала всем открывать новые места и наслаждаться природой, ведь каждое путешествие, пусть и маленькое, оставляет в человеке эмоциональный след.

В качестве примера таких «маленьких путешествий» можно привести снегоступинг. Константин Сомов, инструктор по снегоступингу, уверен, что этот вид туризма для Крайнего Севера будет актуален всегда. Причем, по его словам, большая часть желающих приобщиться к этому виду активного отдыха – это женщины 30 - 40 лет. Альтернативу для мужчин Сомов видит в совмещении снегоступинга и автотуризма – подобные туры уже организовывались в Хибинах и Ловозерских тундрах. «К мужчинам нужен другой психологический подход», – подтвердила Марина Табейкина.

Перспективное направление для Мурманской области – это коллаборация спорта и активного туризма. Летние или зимние виды спорта помогают увеличивать турпоток. К примеру, фестиваль по сноукайтингу для профи, любителей и туристов проводится уже не первый год. Как отмечает Алина Камбулина, тренер-преподаватель по парусному спорту и секретарь федерации парусного спорта Мурманской области, к сноукайтингу в Заполярье проявляется все больший интерес. Существуют обучающие программы, с каждыми выходными количество желающих лишь увеличивается.

Доктор биологических наук врач Фёдор Щербина затронул важную тему подготовки организма к занятию активным туризмом. Согласно его исследованиям, для жителей Крайнего Севера наиболее уязвимой является дыхательная система, поэтому не стоит пренебрегать физической и функциональной подготовкой перед тем, как заняться активным туризмом. Для местного населения Щербина рекомендует определить базовые показатели организма перед планированием таких активностей, как пешие, лыжные и велосипедные прогулки. В этом помогут специалисты по спортивной медицине.

Мария Романова, глава дирекции ООПТ Мурманской области, обратила внимание на важность организации туристических потоков, чтобы туристы не мешали друг другу. По статистике за прошедший год Мурманскую область посетило около 80 000 туристов, почти половина из них приехали в природный парк «Териберка». Размер парка невелик, и подавляющее большинство туристов водят по одному-двум маршрутам. Сейчас разрабатывается система троп, в число которых могут войти и прогулки на снегоступах. Это направлено в том числе на привлечение внимания к активному туризму и жителей Заполярья. «Люди в свой отпуск уезжают из области, а не открывают ее для себя, – и многое упускают», – подвела итог выступления Романова.

После пандемии активно развивать пеший туризм стал и заповедник «Пасвик». Сейчас уже функционируют два пеших однодневных маршрута, рассчитанных на летне-осенний период. Протяженность – 7 км и 4 км. Об этом рассказала директор заповедника Наталья Поликарпова. Она особо отметила уникальный для области туристический маршрут «Шпиль 555», в котором переплетаются индустриализация и природа. Часть маршрута проходит по территории давно закрытого никелево-медного карьера и заканчивается восхождением на гору Шпиль.

Задача совмещения активного туризма и ООПТ сложная. Как ее решить? Виктор Петров, и. о. директора Кандалакшского заповедника, один из путей видит в экопросвещении и организации экотуристических познавательных активностей во время массовых и спортивных мероприятий. Это могут быть походы в краеведческие музеи, лыжные или пешие прогулки, экоэкскурсии с гидами.

Еще 100 лет назад путеводители по Кольскому Заполярью рекомендовали находиться за Полярным кругом не более двух недель. Во-первых, холодно, во-вторых, перебор слишком ярких впечатлений. Поразительно, но большинство путеводителей по Мурманской области были изданы в 1920-е – 30-е годы! «Познавательная ценность активного туризма очень высока», – это слова Алены Бахтиной, главного библиотекаря отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки. Советы по выбору одежды, мест проживания и питания, рекомендации, где лучше наблюдать северное сияние и поесть оленьего мяса, что взять с собой и как психологически подготовить себя к поездке в Заполярье – все это актуально для любого туриста, независимо от времени и эпохи. «Кольский Север» – электронная библиотека, где можно найти те самые статьи и прикоснуться к истории Мурманской области, посоветовала Бахтина.

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