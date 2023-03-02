Спасательная операция под северным сиянием. Ехавшая из Териберки колонна авто застряла ночью посреди тундры

Закрытая дорога на Териберку обернулась для туристов и автомобилистов яркими приключениями. Фото: vk.com/my_teriberka

Закрытая дорога на Териберку обернулась для туристов и автомобилистов яркими приключениями. Вечером 1 марта из поморского села в Мурманск выдвинулась организованная колонна автомобилей и...застряла в пути.

Так, снегоуборочная техника попала в снежный плен. Машину, как репку из известной сказки, пришлось вытаскивать кроссоверу, также помогали люди. Ситуация попала на видео.

- Хорошо, что все хорошо закончилось. Застрять ночью зимой в тундре - плохая идея, - отметили в Telegram-канале «Срочно! Мурманск» (18+).

Но ложка меда в этом бочке дегтя все же была. Разволновавшимся и уставшим туристам, стоявшим по колену в сугробах, удалось увидеть шикарное северное сияние.

«Волан-де-Морт своих вызывает», «На динозавра похоже было», - пишут северяне в комментариях к видео с изумрудными всполохами.

К слову, организованная колонна - не единственный способ выбраться из Териберки, если путь закрыт, а погода не благоволит поездкам. Так, для богатых путешественников могут организовать трансфер на вездеходе.

Недавно двое туристов, опаздывающих на свой рейс, как раз таки воспользовались этим средством передвижения, отдав 85 тысяч рублей.

На данный момент дорога в отдаленный уголок на берегу Баренцева моря все еще недоступна для автомобилистов из-за непогоды. Очередная колонна в сопровождении спецтехники туда отправится 2 марта.

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