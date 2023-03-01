Путешествие на квадроциклах

Ямаха центр, г. Петрозаводск. Фото: Наталья Шарай

Чтобы спланировать путешествие на квадроцикле, нужно учесть много факторов – продумать интересные локации, выбрать места для ночлега и отдыха. Также необходимо подумать и о погодных условиях.

Весна. Пик отдыха приходится на майские праздники, когда другие развлечения еще недоступны во многих регионах, а для сафари на квадроциклах как раз складываются самые подходящие условия. Дороги покрыты грязью, что для любителей экстремального катания – то, что нужно. Вместе с тем природа оживает, и можно наслаждаться пейзажами и свежим воздухом.

Лето. Это самое популярное время для активных путешествий по России, уже доступны разные виды отдыха, и многие туры включают прокат квадроциклов. Этот сезон предлагает практически неограниченные возможности, в том числе сафари на квадроциклах в горах и других труднодоступных местах.

Осень. В начале сезона все еще открыты популярные летние маршруты. Например, программа «Квадро-Арктика» и большинство других летних путешествий по Кольскому полуострову проходят до первой декады октября, а в тур «Онего-Ладога» можно поехать и в ноябре. Алтайские программы закрываются в сентябре, в Крыму и на Байкале можно покататься на квадроциклах в октябре. На ноябрьские праздники один из самых востребованных туров – «По старинным карельским деревням», который проходит в Карелии.

Зима. В это время года более популярны сафари на снегоходах, но и квадроциклах тоже можно покататься. Главный регион для любителей такого отдыха – Байкал. Организуются поездки по самому застывшему озеру и длинные экспедиции по заснеженным просторам.

ДОСЛОВНО

Где покататься в Карелии?

Сафари на квадроциклах в Карелии проводятся с мая по ноябрь. В основном, предлагаются короткие путешествия (3 дня) на выходные, майские и ноябрьские праздники. Существуют программы, где квадроциклы – главное развлечение, а также туры, в которых они совмещены с рафтингом(например, «Шуйский мультиактив»). Сафари в Карелии включает посещение интересных мест: зоокомплекса «Три медведя», Сямозера, старинной деревни Ватчела, озер Ватчельское, Нимозеро, Падозеро.

В зависимости от выбранной программы, вы также можете увидеть следующие достопримечательности Карелии:

– Часовня Сошествия Святого духа – памятник местного зодчества, возведенный в XVI веке;

– развалины чугуноплавительного и железоделательного Тулмозерского завода;

– деревня Рубчойла, которая представляет собой целостный природно-архитектурный ансамбль и служит источником вдохновения для художников;

– Ладога – крупнейшее озеро в Европе;

– Сяндемская обитель, основанная в XVI столетии.

На фотографии Центр Ямаха:

(ИП Шихуцкий Евгений Павлович

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