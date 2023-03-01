Диалог с Сергеем Полтавским. На сцене Карельской филармонии представлен Концерт Софьи Губайдулиной

музыкант Сергей Полтавский. Фото: Сергей Полтавский

Во втором отделении слушателю была представлена Симфония № 4 П.И. Чайковского. Соло в оркестре исполнили Иван Максимов (гобой) и Валерий Дзюбук (фагот). Произведения прозвучали в сопровождении Симфонического оркестра филармонии под руководством дирижера Алексея Кубышкина.

Композитор София Губайдулина обращается к тембру альта как к солисту и участнику ансамбля в зрелом периоде своего творчества. В аннотации к произведению Концерта композитор пишет: «Сочинение посвящено великому альтисту нашего времени – Юрию Башмету. Исполнителю, который обладает удивительным богатством красок и громадным диапазоном эмоциональных состояний, – от крайней экспрессии до глубочайшей мистики звука. Но сочинение посвящалось не только исполнителю, но и его инструменту».

Именитый музыкант-экспериментатор Сергей Полтавский исполнил Концерт, создав с оркестром диалог, который привлекает внимание, благодаря тонкой звукоакустической форме материи и глубиной, мощью звука солирующего альта. В определенном смысле, исполнение сложнейшего по восприятию произведения, может провоцировать слушателя на анализ и попытку размышлять об услышанном, подчиняясь загадочным музыкальным подходам и звуковым приемам сочинения. Альт создает необычное акустическое пространство, пронизывающее звучанием. Тончайшие пульсации микротона, на подобии ярких звуковых мазков, создают цельный образ мироздания – необъятного и бесконечного, измерения, которое находится за пределами сознания человека.

Сергей Полтавский исполнил сочинение С. Губайдулиной так, как будто каждый аккорд находится на острие, пределе звукового потока произведения. Паузы, которые являются абсолютным продолжением мелодии стали продолжением «звучания тишины», которая выступает в качестве противовеса мелодии и ее неотъемлемой частью. Музыкант смог найти необыкновенную глубину звучания альта, парадоксальность и самые оригинальные возможности игры на инструменте, выразив мощные, пронзительные и порой резко отталкивающие оттенки в тембре инструмента.

В интервью с Сергеем Полтавским я сделала некоторые акценты на темах выбора профессии музыканта, любви к инструменту альт, а также смысле сочетании музыки классической и электронной.

О выборе инструмента

– Дети редко начинают свое обучение на альте, они до этого играют на скрипке. Переход на альт происходит позже – в возрасте 14-16 лет.

Моим первым инструментом было фортепиано, это был осознанный выбор, очень хотел играть нем, а потом уже начал параллельно учиться на скрипке. В музыкальном училище мне предложили перейти на альт, и, по правде говоря, меня это предложение совсем не обрадовало. Какой альт, что это за инструмент?! Я же вообще о нем практически ничего не знал тогда! И если говорить серьезно, то переход на альт бывает непростым в психологическом смысле опытом.

Исторически сложилось, что альт – большей частью ансамблевый инструмент, и если скрипка – это яркий солист, который призван блистать и занимать лидирующие позиции, то альту раньше отводились вторые роли.

Концерт в Карельской Филармонии, г. Петрозаводск. Фото: Наталья Шарай

ХХ век принес в музыку новые направления и новую эстетику, композиторы стали искать новые звучания. И альт, с его темным, матовым звуком, привлек внимание авторов. Не случайно, книга английского альтиста начала XX века Лайонела Тертиса называется «Больше не Золушка», который уже тогда отметил внимание к нашему инструменту.

Буквально спустя три года после написания концерта Софии Губайдулиной, Гия Канчели написал для Юрия Башмета «Стикс», концерт для альта, хора и оркестра, в нем выступает своего рода Хароном, «перевозчиком душ», объединяя миры живых и мертвых...

Эти два произведения очень схожи по общей идее, хотя и значительно отличаются по использованным средствам и музыкальным решениям. У Губайдулиной в музыке тяжелое дыхание и агонизирующий пульс – пугающе натуральны. При этом альт у нее, как и у Канчели, – солирующий инструмент, камертон и проводник в восприятии сочинения.

О Юрии Башмете и музыке

– Я учился на кафедре Юрия Абрамовича в Московской консерватории. Всегда стремился взять у своего профессора не какие-то технические инструментальные приемы, а самую суть его как Музыканта, у которого учился не только на уроках, но и на его выдающихся записях.

О новых технологиях

– Любой изобретатель, создавая новый инструмент, никогда не обладает абсолютными провидением, как будет востребовано и каким путем будет развиваться и использоваться его творение. В качестве примера – знаменитый ученый Лев Термен на своем инструменте исполнял довольно простые в музыкальном смысле вещи, то есть в самой музыке он не был таким новатором. Он изобрел прежде всего инструмент, а применение ему нашлось позднее.

Когда появились новые технологии синтеза звука (синтезатор АНС, в их числе), была распространена идея максимально правдоподобно имитировать человеческую речь, пение и прочее. У изобретателей было желание подражать живому, природному (кстати, можно отметить, что до сих пор не появился реалистичный синтезатор звука скрипки). Но через какое-то время стало понятно, что это тупиковый путь, и гораздо интереснее не копировать звуки «живых» инструментов, а взять лучшее из компьютерного и «живого». Думаю, что синтез этих музыкальных миров – будущее музыки.

О фестивале «Viola – is my life»

– 18 января прошлого года, в день рождения основоположника российской альтовой школы Вадима Васильевича Борисовского мы провели 6-й фестиваль «странной альтовой музыки» «Viola is my life». На каждом фестивале мы обязательно играем новые сочинения: мировые или российские премьеры. Стараемся представить живую музыку в смысле духа, чтобы музыка, которую мы играем была доступна не только академическим слушателям, но и продвинутым слушателям из неклассической