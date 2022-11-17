Есть спорт – будет стабильность. Олег Матыцин оценил спортивные инициативы «ФосАгро» в регионах

Олег Матыцин оценил спортивные инициативы «ФосАгро» в регионах. Фото: ПАО ""ФосАгро

Министр спорта РФ в ходе рабочего визита в Балаково Саратовской области побывал в средней школе №25, принял участие в заседании тематического круглого стола, посетил центр греко-римской борьбы в селе Быков Отрог и приветствовал участников турнира, посвящённого Всероссийскому дню самбо, в физкультурно-оздоровительном комплексе Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).

В Саратовской области, как и во всех регионах своего присутствия, «ФосАгро» реализует целый ряд социальных проектов, нацеленных на содействие развитию образования, медицины и культуры. Однако, особняком в этом перечне стоит именно спортивное направление – компания целенаправленно поддерживает спорт – как профессиональный, так и любительский. При этом особое внимание здесь уделяется воспитанию любви к спорту и физической культуре среди детей и подростков. С 2003 года во всех регионах присутствия «ФосАгро» действует проект «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), в рамках которого сегодня более 6 тысяч российских детей занимаются спортом в бесплатных секциях.

Помимо этого, компания активно принимает участие в реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Об этом и шла речь на заседании круглого стола, который состоялся в проектно-исследовательской лаборатории средней школы №25 Балаково – участницы проекта «ФосАгро - школа».

Министр спорта дал позитивную оценку проектам ФосАгро, направленным на развитие детского спорта. Фото: ПАО ""ФосАгро

Здесь Олегу Матыцину представили не только результаты многолетней работы, которую компания проводит в регионе в сфере развития детского, молодёжного и профессионального спорта, но и новые инициативы. В их число входит и масштабирование проекта «ДРОЗД», который в 2016 году вышел за пределы Балаково и теперь реализуется в 12 селах района. Благодаря этому в сельских спортзалах выполнены ремонты, приобретены инвентарь и форма, оборудованы тренажерные залы, а для занятий с местными ребятами привлечены тренеры по боксу и борьбе.

Помимо этого, главе Минспорта представили проект спорткомплекса открытого типа, который планирую создать на базе школы №25 Балаково.

- Сегодня мы говорили о необходимости построить современный стадион на территории школы с площадками для занятий различными видами спорта: баскетболом, футболом, волейболом, лёгкой атлетикой, метанием ядра и прыжками в длину. Комплекс непременно станет местом притяжения жителей всего района. Они уже давно ждут его строительства. Значение такого объекта трудно переоценить. И мы со своей стороны обязательно окажем содействие в его создании, - заявил после презентации Министр спорта РФ Олег Матыцин.

Почётные гости побывали также в центре греко-римской борьбы в селе Быков Отрог. Он был отремонтирован в рамках проекта «ДРОЗД-село». Помимо просторного зала для занятий, тренажёрной секции здесь появился музей греко-римской борьбы.

Вклад «ФосАгро» в развитие спортивной инфраструктуры Саратовской области высоко оценил и глава региона Роман Бусаргин.

- Компания «ФосАгро» – надежный партнер правительства Саратовской области в любых вопросах. Но спорт – это отдельное направление работы компании, и мы со стороны правительства благодарны за тот вклад, который «ФосАгро» здесь делает, - сказал Роман Бусаргин.

Затем гости отправились в большой зал физкультурно-оздоровительного комплекса Балаковского филиала АО «Апатит», где состоялись соревнования, посвящённые Всероссийскому дню самбо. Их участниками стали 150 юношей и девушек в возрасте 13-14 лет.

- Когда компания уделяет внимание социальному аспекту, строительству инфраструктуры, обеспечению условий для занятий спортом своих сотрудников и жителей региона - это создает условия социальной стабильности региона и компании, - подвел итог рабочей поездки глава Минспорта России.

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