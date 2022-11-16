В ПОРА обсудили проблемы обращения с арктическим мусором

15 ноября 2022 года прошло заседание дискуссионного клуба ЭЦ ПОРА на тему «ПОРА в Арктике управлять ТКО по–арктически. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 ноября 2022 года прошло заседание дискуссионного клуба ЭЦ ПОРА на тему «ПОРА в Арктике управлять ТКО по–арктически. О дополнении Федерального закона «Об отходах производства и потребления» арктическим разделом». Обсуждение прошло в онлайн-формате, объединив представителей разных арктических регионов и федерального центра.

Модератор мероприятия, координатор экспертного совета ЭЦ ПОРА Александр Воротников считает важным расширить полномочия регионов по созданию систем управления ТКО. «Необходимо иметь возможность проводить эксперименты по различным направлениям управления сферой ТКО. Важно развивать различные схемы взаимодействия государства и бизнеса для управления этой сферой, включая офсетные контракты и модернизированные контракты жизненного цикла. Очень актуально отработать механизмы утилизации вахтовых поселков в АЗРФ, которые после завершения производственного процесса остаются в Арктике и разрушают ее природу. Таких поселков на сегодняшний день в Арктике много»,— считает Воротников. По его мнению, при реализации проектов по обращению с ТКО необходимо учитывать поручения президента РФ о достижении углеродной нейтральности России к 2060 году, а системы обращения с ТКО, в зависимости от региона, увязывать с системами обращения с отходами промпредприятий, работающих на территории. «Для предприятий это тоже выгодно, т. к. растет их ESG-рейтинг»,— считает координатор экспертного совета ПОРА.

Дмитрий Федоров, заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, заявляет: «Анализ территориальных схем и существующих практик обращения с отходами в арктических регионах показал общую проблему обращения с ТКО в наиболее удаленных, северных муниципалитетах и поселениях. Так, в Ненецком, Чукотском автономных округах, в арктических территориях Красноярского края, Республике Саха транспортирование и утилизация ТКО представляют собой самые сложные вопросы для региональных операторов»,— рассказал Федоров. По его словам, главным препятствием для развития рынка вторсырья в Арктике служит экономическая непривлекательность, связанная с долгим сроком окупаемости таких проектов. Вовлечение местного бизнеса в переработку или производство товаров из вторичного сырья не представляется возможным без государственно-частного партнерства в этой сфере, заявил эксперт.

В Арктике необходимы площадки временного хранения, накопления и хранения ТКО с увеличенным до 24 месяцев сроком размещения, мусоросортировочные станции и установки термической утилизации, считает общественный представитель ПОРА в Республике Коми Роман Полшведкин. «Исходя из сложившихся транспортных путей и потоков необходимо рассмотреть вопрос упрощения, упразднения установленных законом процедур трансграничного транспортирования ТКО между субъектами РФ. Например, экономически обоснованное транспортное сообщение из поселка Харьягинского в НАО осуществляется в город Усинск в Республике Коми. А один из населенных пунктов, административно относящихся к НАО, — поселок Харута — и вовсе находится в пределах границ другого субъекта РФ – Республики Коми», - добавляет Полшведкин.

Эту идею развивает член научно-технического совета при Росприроднадзоре Михаил Жуков. «Транспортные потоки в Арктике не сбалансированы по загрузке. Ввоз почти всегда существенно превышает вывоз. Порожний или полупорожний пробег транспорта можно использовать для вывоза отходов. Но организовывать и оплачивать такие транспортные операции способна только региональная власть за редким исключением. Муниципалам это не по силам»,— подчеркивает Жуков.

По словам Cергея Неустроева, первого заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), имеющиеся технологические решения, инновационные методы в большинстве случаев - дорогостоящие. «В таких условиях сложно предложить универсальные решения проблемы. При выборе способов переработки твердых отходов нужно исходить из принципа обеспечения направленности деятельности не только на утилизацию, но и, при возможности, на получение дополнительных ресурсов или продуктов, востребованных в Арктике. Это, прежде всего, тепловая энергия»,— уверен Неустроев.

В свою очередь, Сахамин Афанасьев, председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха, отмечает, что из 411 населенных пунктов на территории республики 163 имеют численность менее 500 человек (что составляет 40%). «Возложенные на субъекты России полномочия в области обращения с ТКО требуют значительных финансовых вложений. При этом расходы на создание инфраструктуры в арктических регионах в разы больше по сравнению с центральными регионами. Необходимо рассмотреть возможность наделения субъектов РФ полномочиями самостоятельно определять порядок обращения с ТКО», – полагает Афанасьев.

Комплексный подход в организации утилизации отходов делает процесс значительно менее затратным. Он позволяет осуществлять утилизацию сортированных ТКО и горючих промотходов одновременно, без перенастройки режимов утилизации, а в результате термодеструкции получать очищенный газ, который может быть перенаправлен на генерацию электроэнергии, согласен с Неустроевым председатель правления фонда «Ресурсный центр ”Арктика”» Олег Волков.

Впрочем, как отмечают многие эксперты, объемов мусора, которые производят небольшие поселки, недостаточно для стабильной работы электростанций. А значит, отходы могут быть только дополнительным топливом.

По словам заместителя гендиректора ПОРА по проектной работе Елены Кореневой, еще одна целесообразная мера – отмена НДФЛ на доходы, получаемые гражданами от сдачи вторсырья. Этот законодательный парадокс сдерживает развитие инфраструктуры для вторичной переработки пластиковой и другой тары, сетует Коренева, курирующая проект по продвижению раздельного сбора и переработки отходов «Пластик в дело».

Впрочем, как убеждена Валерия Гулимова, исполнительный директор ассоциации «Ресурс» (ППК РЭО), многие из существующих противоречий между федеральным законодательством и реальностью жизни в Арктике можно снять, если дополнить закон «Об отходах производства и потребления» формулировками, согласно которым регионы будут сами определять, как обращаться с отходами в труднодоступных поселках Крайнего Севера. Так это или нет – покажет время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru