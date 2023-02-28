Вертолет разорвало пополам, пострадали четыре человека. Что известно о крушении Ми-8 в Мурманской области

Воздушное судно летело из села Краснощелье в село Ловозеро. Фото: пресс-служба авиакомпании «Вологодское авиапредприятие»

В Мурманской области 28 февраля около 15 часов потерпел крушение рейсовый вертолет Ми-8, на борту которого находились девять человек. Среди них - шестеро пассажиров и три члена экипажа. Рейс выполняла компания «Вологодские авиалинии».

Воздушное судно летело из села Краснощелье в село Ловозеро. Краснощелье - отдаленный уголок в центре Кольского полуострова, расположенный среди бескрайней тундры. Добраться до поселка и отчалить оттуда можно лишь по воздуху или на снегоходах. Расстояние до Ловозера - больше ста километров.

Вертолет не долетел до конечного пункта три километра и совершил жесткую посадку, приземлившись на замерзшее озеро. Судя по фото с места происшествия, железную птицу разорвало пополам. К большому везению, обошлось без погибших, однако пострадали как минимум четыре человека. Точная информация о количестве пострадавших и серьезности их травм еще уточняется. Однако губернатор Мурманской области Андрей Чибис заверил, что угрозы для жизни северян нет.

- Держу ситуацию на контроле, - отметил он.

Погода в этот день совсем не благоволила полету - в регионе вторые сутки бушует метель. Так, многим самолетам пришлось задержаться с вылетом из мурманского аэропорта, а тем, что уже были в небе, уйти на запасные аэродромы. В районе ЧП, когда оно случилось, неблагоприятными метеоусловия назвать было нельзя. По крайней мере, у поверхности земли шторма не наблюдалось.

«КП-Мурманск» продолжает следить за развитием событий. Фото: Правительство Мурманской области

- Когда самолет упал, у поверхности земли был северо-западный ветер 13-14 метров в секунду, что не относится к неблагоприятным погодным явлениям, это не штормовой ветер. Также шел снег с горизонтальной дальностью видимости 4 километра. Это считается хорошей видимостью для обычных людей, - прокомментировала «КП-Мурманск» главный синоптик мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

На данный момент пассажиров и членов экипажа спасатели на снегоходах доставляют в Ловозеро, им оказывается необходимая медицинская помощь.

После случившегося организовала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура, а следователи Мурманского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

«КП-Мурманск» продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru