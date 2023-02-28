В Мурманской области упал вертолет с девятью людьми на борту

В Мурманской области, в 3 километрах от села Ловозеро в сторону Краснощелья, произошло крушение рейсового вертолета Ми-8. (фото носит иллюстративный характер) Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области, в 3 километрах от села Ловозеро в сторону Краснощелья, произошло крушение рейсового вертолета Ми-8. Он совершил жесткую посадку. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

- В 15:01 в МЧС региона о «системе — 112» поступило сообщение о жесткой посадке вертолета, следовавшего рейсом село Краснощелье - село Ловозеро. На борту предварительно находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Ситуацию держит на контроле губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: «112» / t.me/ENews112

Спасатели прибыли на место. На данный момент пассажиров на снегоходах доставляют в Ловозеро. Дальнейшая информация уточняется, погибших нет. Пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.

Ситуацию держит на контроле губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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