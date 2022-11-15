Отмечаем ли Новый год, и что будет с бюджетом? Губернатор Андрей Чибис провел прямую линию с северянами

За три часа Андрей Чибис ответил на 77 вопросов. Фото: Правительство Мурманской области

13 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис в режиме онлайн общался с жителями Заполярья. Прямую линию провел телеканал «Россия 24», и за три часа глава региона ответил на 77 вопросов северян. Что же волновало их больше всего?

Поддержка мобилизованных

Одной из самых актуальных тем стала частичная мобилизация. Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области участникам спецоперации с первого дня уделяется особое внимание - как доукомплектованию, так и поддержке семей.

- Только в последний визит в Ленинградскую и Калининградскую области делегация Мурманской области привезла 17 тонн помощи мобилизованным. В зону СВО, совместно с Северным флотом и при помощи неравнодушных северян и предпринимателей, отправлено более 27 тонн гуманитарного груза и около 40 единиц транспорта, – сообщил губернатор.

Глава региона выразил отдельную благодарность семьям участников спецоперации. Он подчеркнул, что ребята на передовой достойны поколения победителей, которые отстояли страну в Великой Отечественной войне. Также он отметил, что в регионе работает Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

Из-за ситуации в мире северян интересовало и состояние наших бомбоубежищ. Губернатор заверил, что поводов для паники нет, но быть готовым надо ко всему. Сейчас у нас введен базовый режим готовности.

- Вся необходимая работа по инвентаризации, осмотру и подготовке защитных сооружений ведется. Поэтапно проводятся необходимые учения. Если вдруг потребуется, вся необходимая информация будет доведена до жителей Мурманской области, - отметил Андрей Владимирович.

Мобилизованных и их семьи без помощи не оставят. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Что несет нам год грядущий?

Так как зима, считай, наступила, насущным вопросом стало то, как мы будем отмечать Новый год. Глава региона пояснил, что празднику – быть, но без излишеств.

- Новый год отменять не будем, но, безусловно, празднование обойдется без шика. Новогодний праздник должен быть, он нужен. Это важно и для тех детишек, чьи отцы мобилизованы, находятся на передовой, - отметил глава региона.

К слову, в Ледовом дворце Мурманска будут организованы губернаторские елки для детей участников СВО. Отдельно выездные праздничные мероприятия проведут также в Печенгском округе и Алакуртти.

Помимо этого, губернатор рассказал о бюджете Мурманской области на 2023 год и плановые 2024-2025 годы. Несмотря на то, что документ будет консервативным из-за непростой экономической ситуации, деньги на основные расходы имеются.

- 60% бюджета пойдет на социальные нужды, в том числе и на повышение зарплат. Увеличен объем расходов на образование. В здравоохранении сделали акцент на строительство ФАПов, ремонт поликлиник и оснащение их оборудованием, - сказал Андрей Чибис.

Также деньги предусмотрены на дороги, благоустройство, дворы и обновление общественного транспорта, строительство двух новых школ в Мурманске и переселение людей из аварийного жилья. При появлении дополнительных средств у правительства есть план Б, на что их потратить.

Бюджет уже спланирован и внесен на рассмотрение в Мурманскую областную Думу.

Новый год в Заполярье отметят без шика. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проблемы конкретных людей

Помимо этого, главе области задали вопрос о судьбе специального учебно-воспитательного училища закрытого типа в Мончегорске. Учреждение закрывается, и 86 его сотрудников под Новый год отправятся на биржу труда.

- Мы работаем с детьми с девиантным поведением, это единственное такое учреждение в нашей области. У нас замечательные классы, абсолютно всем оснащенные, новый спортзал. Очень горько, что было принято такое решение. Ближайшее подобное училище находится в Колпино Ленинградской области, - рассказал мончегорец Александр Федорович, который дозвонился на прямую линию.

Глава Мурманской области пообещал разобраться в этом вопросе и обсудить его с Минпросвещения, так как учреждение является федеральным.

Всего прямую линию губернатора в соцсети «ВКонтакте» посмотрели более 45 тысяч человек. За три часа трансляции северяне написали более двух тысяч комментариев.

- Это значит, что вовлеченность жителей в жизнь региона - высокая. Отдельно отмечу, что вопросы все реже носят системный характер, - больше всего проблемы касаются конкретных людей. При этом звонили и с благодарностями за проделанную работу. Жители отмечают, что регион меняется в лучшую сторону, - сказал Андрей Чибис.

Все вопросы, независимо от того, прозвучали они в эфире или нет, поручили проработать региональным и муниципальным властям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru