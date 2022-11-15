Голубой – хорошо, белый – опасно. Чем может быть коварен лед на водоемах Мурманской области

Выходить на лед рыбакам еще опасно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Северяне удивленно смотрят на пейзаж за окном и говорят, что он больше напоминает осенний, чем зимний. Хотя середина ноября в Мурманской области - все же осень лишь по календарю. Днем еще случается плюсовая температура, но водоемы Мурманской области уже начинает сковывать лед. С учетом капризов погоды процесс идет не быстро, хотя некоторые жители региона это игнорируют и уже пытаются выходить на лед. Речь - не только о детях, но и о рыбаках, которым не терпится выйти на подледную рыбалку. Старший госинспектор по маломерным судам – руководитель отделения организационно-аналитической работы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области Анастасия Андрейченко рассказала о естественной «консервации» водоемов на зиму.

- Заполярные озера сейчас контрастны: где-то уже утки ходят по льду, на других лебеди спокойно плавают. Какие водоемы традиционно первыми сковывает льдом?

- В северной и центральной части Мурманской области ледостав уже начался. На юге области это случится позже, водоемы Терского района свободны ото льда. В первую очередь замерзают малые и средние озера, потом реки и водохранилища. Ледовый покров образуется неравномерно, а прибрежные морские воды вовсе не замерзают.

- В какое время фиксируют шугоход?

- Он начинается перед ледоставом, когда температура воздуха падает ниже нуля. Это происходит в основном на реках. Почему? Потому что шуга - это рыхлый лед на поверхности или в толще реки, который переносится течением. Это рыхлая поверхность, на которую нельзя выходить. Также шуга опасна для владельцев маломерных судов.

- Может ли человек визуально определить, достаточно ли крепкий лед?

- Есть единственный способ определить, скажем так, «на глаз», толщину льда - по его цвету. Самый прочный лед – голубого цвета, если видите матовый белый лед – он ненадежен. Проверять прочность льда ударом ноги нельзя ни в коем случае! Вы наверняка часто встречали в интернете информацию, что толщина льда зависит от температуры воздуха. Но помните, что это всего лишь ориентир. Точную толщину льда можно определить, только сделав лунку. Мы еженедельно мониторим толщину льда на основных крупных водоемах и выставляем информацию на сайте Главного управления.

Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды на озерах, предупреждая северян о коварстве льда. Фото: МЧС Мурманской области

- Есть ли сейчас на Кольском полу-острове озера, скованные льдом?

- В Печенгском районе на озере Куосмиярви зафиксирована толщина льда 2-3 сантиметра, остальные открыты. В Мончегорске на озере Комсомольское - 2-3 сантиметра, Лумболка на 80% покрыта льдом, так же и Монче-Губа озера Имандра вдоль берегов. В Ловозерском районе на озере Поповское ледостав составляет 70%. В Терском и Кандалакшском районах лед устанавливается чуть позже. В черте Мурманска водоемы пока открыты.

- Можно ли сказать, что ледяной покров на озерах становится тоньше с каждым годом?

- Из года в год сроки начала ледостава, конечно, меняются. В этом году ледостав начался позже на 5-15 дней от нормы. Осень, как видите, выдалась теплая. Для справки, по среднемноголетним данным, которые мы получаем из «Мурманского УГМС», самый ранний ледостав на севере области может начаться аж 8 октября. А самый поздний, на реке Варзуга, - 18 декабря. Как видите, диапазон достаточно широк.

- Какие озера самые опасные для рыбаков в плане толщины льда?

- Конкретного списка водоемов, конечно же, нет. Но опытные рыбаки знают, в каких местах лучше не выходить на лед и не бурить лунки. Это участки водоемов, где есть стоки около заводов, ферм, промышленных предприятий. В местах скопления снега он образует своеобразную шапку, под которой лед намерзает хуже. У береговой линии, где есть растительность, кусты препятствуют образованию плотного прочного льда. Плохие места у впадения ручьев, где сильное течение и образуются промоины, вблизи мостов, конечно. Если вы обратите внимание, когда едете на машине и проезжаете мост, - под ним всегда вода.

- То есть сейчас на лед выходить опасно?

- На многих озерах на территории Мурманской области его толщина всего 2-3 сантиметра. Конечно, это представляет огромный риск, ведь безопасная толщина – от 7 сантиметров. Гражданам очень не терпится испытать прочность льда! Мы на днях в этом убедились, когда в ходе рейда пришлось убеждать людей уйти с водоема. Хочу пожелать мурманчанам и гостям Мурманской области не забывать про собственную безопасность, не оставлять своих детей без присмотра, когда вы находитесь у воды. Прислушивайтесь к рекомендациям сотрудников МЧС, - возможно, эти правила и рекомендации спасут вам жизнь.

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